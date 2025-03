Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki szerintük az intézményből végezte tevékenységét.","shortLead":"Az izraeli hadsereg is megerősítette, hogy a Nasszer kórház elleni támadás célpontja a Hamász egy vezetője volt, aki...","id":"20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/27f83801-b1f3-4af3-bc2d-dc0a8110d1c3.jpg","index":0,"item":"dba3b2fe-b88d-49d4-aa76-1be4117c4563","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_izrael-gaza-hamasz-korhaz-legicsapas-han-junisz","timestamp":"2025. március. 24. 05:34","title":"Kórház elleni légicsapás végzett a Hamász pénzügyi vezetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b0f8636-cefd-4c99-9a90-4d2f05c36cdb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő kórházi ablakából adott áldást a híveknek.","shortLead":"Az egyházfő kórházi ablakából adott áldást a híveknek.","id":"20250323_Ot-het-utan-megjelent-a-papa-hivei-elott-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b0f8636-cefd-4c99-9a90-4d2f05c36cdb.jpg","index":0,"item":"31977700-a522-4391-9262-9739adb6ffb4","keywords":null,"link":"/elet/20250323_Ot-het-utan-megjelent-a-papa-hivei-elott-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 12:07","title":"Öt hét után megjelent a pápa hívei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19aec360-be82-48bb-8b12-28317536fb27","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ügyben is hasonló ítéletet hozott a zalai bíróság.","shortLead":"Két ügyben is hasonló ítéletet hozott a zalai bíróság.","id":"20250322_Ittas-rolleresek-buktak-az-autos-jogsijukat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19aec360-be82-48bb-8b12-28317536fb27.jpg","index":0,"item":"53936275-8c54-4c5f-aecb-1a2bc37735aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Ittas-rolleresek-buktak-az-autos-jogsijukat","timestamp":"2025. március. 22. 14:31","title":"Ittas rolleresek bukták az autós jogsijukat is Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt támadás és védekezés között a törökök elleni Nemzetek Ligája osztályozó vasárnapi visszavágóján, hogy ledolgozza kétgólos hátrányát.","shortLead":"Marco Rossi szövetségi kapitány szerint fontos lesz, hogy megtalálja a magyar labdarúgó-válogatott az egyensúlyt...","id":"20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43c148e6-aff7-4eab-b47b-cc382ab17216.jpg","index":0,"item":"03c833ad-a0c3-4c03-8aba-3e456c9a0f3d","keywords":null,"link":"/sport/20250322_marco-rossi-magyar-torok-nemzetek-ligaja-visszavago","timestamp":"2025. március. 22. 15:16","title":"Rossi változtatásokkal készül a vasárnapi magyar-török meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok között az Újvilág felosztásáról 1494-ben kötött tordesillasi szerződés szolgált útmutatóként arra, hogy az érdekérvényesítés háború nélkül is kivitelezhető.","shortLead":"Nem példátlan, hogy a nagyhatalmak kisakkozzák, a világ mely részét uralják. Hosszú ideig a spanyolok és a portugálok...","id":"20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6afac570-9ca6-4f10-81aa-fd05f8b33acc.jpg","index":0,"item":"a8e7a119-cca7-47c4-822b-35dc9e3fd908","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-erdekszfera-portugalspanyol-kiegyezes-gyarmatositas-donald-trump-usa-kina","timestamp":"2025. március. 23. 10:30","title":"Zajlik a világ újrafelosztása, a szerződésre a pecsétet Donald Trump teheti rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ac9a33-0ecc-45cc-a503-ca171cc6edee","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"Speciális programokkal, algoritmusokkal segítik az onkológiai kezeléseket Európa-szerte, eljön az idő, hogy szoftvert ír fel receptre az orvos. ","shortLead":"Speciális programokkal, algoritmusokkal segítik az onkológiai kezeléseket Európa-szerte, eljön az idő, hogy szoftvert...","id":"20250323_Rakgyogyitas-mesterseges-intelligenciaval-europai-onkologiai-terkep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43ac9a33-0ecc-45cc-a503-ca171cc6edee.jpg","index":0,"item":"3e3fd653-9966-4fe6-9292-39279ee5a4f4","keywords":null,"link":"/360/20250323_Rakgyogyitas-mesterseges-intelligenciaval-europai-onkologiai-terkep","timestamp":"2025. március. 23. 14:00","title":"Rákgyógyítás mesterséges intelligenciával: hogyan veszi fel Európa a versenyt a világszinten is rossz helyzettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b165c119-9446-4e07-bc77-3f3c376393d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tervek szerint a Gemelli kórházból fogja köszönteni az embereket. ","shortLead":"A tervek szerint a Gemelli kórházból fogja köszönteni az embereket. ","id":"20250322_ferenc-papa-gemelli-korhaz-koszontes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b165c119-9446-4e07-bc77-3f3c376393d6.jpg","index":0,"item":"67747cf8-75eb-419c-85f3-23a29d55e4f2","keywords":null,"link":"/elet/20250322_ferenc-papa-gemelli-korhaz-koszontes","timestamp":"2025. március. 22. 14:30","title":"Ferenc pápa vasárnap megjelenhet a nyilvánosság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Négyszeresen stophét volt Magyarországon: a Pridestop mellett a kormány bevezette az árréstopot, beleállt a készpénzforgalom támogatásába (bankkártyastop), az Állami Számvevőszék jelentése nyomán pedig elindult a Matolcsystop.","shortLead":"Négyszeresen stophét volt Magyarországon: a Pridestop mellett a kormány bevezette az árréstopot, beleállt...","id":"20250323_es-akkor-heti-gazdasag-osszefoglalo-12-het","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"7acae8da-7383-421c-9b7b-b8095a3039f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250323_es-akkor-heti-gazdasag-osszefoglalo-12-het","timestamp":"2025. március. 23. 07:00","title":"És akkor Pride helyett Lóvé Parádét tartottak Matolcsy Ádámék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]