[{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kérdés, meddig tartják majd az árakat. ","shortLead":"Kérdés, meddig tartják majd az árakat. ","id":"20250324_uzemanyag-ar-emelkedes-benzinkutak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a.jpg","index":0,"item":"f46bc666-37fc-4f17-8b39-f58841c0cf2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250324_uzemanyag-ar-emelkedes-benzinkutak","timestamp":"2025. március. 24. 10:50","title":"Megint emelkedik az üzemanyagok nagykerára, de a kutak eddig nem emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos értékű ingatlanba fektette annak a pénznek egy részét, amit a Duna Aszfalt tulajdonosa fizetett az építőipari érdekeltségeiért.","shortLead":"A korrupciós ügyben letartóztatott Völner Pál családjával is üzletelő Abronits Róbert egy első kerületi, milliárdos...","id":"20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9952ec85-a7e3-4349-9aea-6520175de507.jpg","index":0,"item":"9b4fcb50-c195-44a7-ab23-9dc9af38ab1e","keywords":null,"link":"/kkv/20250324_Szijj-Laszlo-Abronits-Robert-ingatlan-gyorskocsi-utca","timestamp":"2025. március. 24. 09:47","title":"Ingatlanokba fekteti vagyonát az esztergomi vállalkozó, aki Szijj Lászlónak adta el építőipari cégeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","shortLead":"A megbeszéléseket a szóvivő újabb lépésnek nevezte a két elnök személyes találkozója felé.","id":"20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f8a9508-92b7-44f2-ad80-3718807b560a.jpg","index":0,"item":"7992e513-7bb8-4068-beac-5e354335a277","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_peszkov-putyin-trump-telefon","timestamp":"2025. március. 23. 16:03","title":"Peszkov: Nem kizárt, hogy az elmúlt hetekben kettőnél többször is beszélt egymással telefonon Putyin és Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9649e4f-0bc5-4011-b74b-58a0e081b4a4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google egy kísérlete után állítja: nincs érdemi hatásuk a híreknek a cég hirdetési üzletágára.","shortLead":"A Google egy kísérlete után állítja: nincs érdemi hatásuk a híreknek a cég hirdetési üzletágára.","id":"20250324_google-kereso-hirek-eltuntetese-eu-teszt-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9649e4f-0bc5-4011-b74b-58a0e081b4a4.jpg","index":0,"item":"fb0d09e8-a1be-4902-a2fe-5e4b39c8c39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_google-kereso-hirek-eltuntetese-eu-teszt-eredmenyek","timestamp":"2025. március. 24. 15:03","title":"Mi történne, ha eltűnnének a Google-ből a hírek? Kipróbálták, íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb699db-2dd4-4c18-898c-9ec9961ef245","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Magyarországon rengetegen élnek minőségi éhezésben, vagyis kenyéren és krumplin próbálják átvészelni a mindennapokat, mivel a zöldségek és gyümölcsök egyre borsosabb árát nem tudják kisakkozni az alacsony fizetések és a magas infláció mellett. A frissen bevezetett árréstop aligha hozza el a megváltást: tíz éven belül minden második fiatal túlsúlyos lehet Magyarországon is.","shortLead":"Magyarországon rengetegen élnek minőségi éhezésben, vagyis kenyéren és krumplin próbálják átvészelni a mindennapokat...","id":"20250323_arrestop-szegenyseg-elhizas-minosegi-ehezes-gazdagsag-etrend-inflacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb699db-2dd4-4c18-898c-9ec9961ef245.jpg","index":0,"item":"1f0ed2f1-e802-4801-93cf-6189d521dbe7","keywords":null,"link":"/360/20250323_arrestop-szegenyseg-elhizas-minosegi-ehezes-gazdagsag-etrend-inflacio","timestamp":"2025. március. 23. 16:30","title":"Sertéskaraj margarinnal és liszttel – az árrésstop sem tesz semmit a minőségi éhezés és az elhízás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő előválasztása előtt vették őrizetbe. ","shortLead":"Ekrem Imamoglut, Recep Tayyip Erdogan államfő legfőbb riválisát szerdán, néhány nappal az ellenzék elnökjelöltről döntő...","id":"20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb.jpg","index":0,"item":"eaf70a07-7c2f-44fd-93fa-53e77e11e013","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Felfuggesztettek-a-bebortonzott-isztambuli-polgarmestert","timestamp":"2025. március. 23. 16:42","title":"Felfüggesztették a bebörtönzött isztambuli polgármestert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be füstgyertyákat a Parlamentbe.","shortLead":"Németh Balázs szerint az ellenzéki képviselőket a mentelmi jog miatt nem lehet átkutatni és ezért vihettek be...","id":"20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11af7725-5baf-4e43-8bf7-0766dd7b0c7a.jpg","index":0,"item":"58728c00-797d-4acb-9c6d-abfa162ac9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_nemeth-balazs-fustgyertya-mentelmi-jog-fidesz","timestamp":"2025. március. 23. 15:47","title":"Megnyirbálná a mentelmi jogot a Fidesz új szóvivője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő ugyanakkor bejelentette, hogy többet nem fog füstgyertyázni, mert a parlamentben nemhogy a felszólalásnak, de már a tiltakozásnak sem látja értelmét.","shortLead":"A képviselő ugyanakkor bejelentette, hogy többet nem fog füstgyertyázni, mert a parlamentben nemhogy a felszólalásnak...","id":"20250323_hadhazy-birsag-kover-diktatura-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d806788f-b8d7-48ec-b656-cc005fa50358.jpg","index":0,"item":"3e81b05d-44ec-44ae-afcc-f0979829d9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_hadhazy-birsag-kover-diktatura-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 23. 10:48","title":"Pár nap alatt összedobták Hadházynak a Kövér által kiszabott 12 milliós büntetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]