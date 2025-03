Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat ültettek le.","shortLead":"Ingyenutazásra jogosult diákok adataival foglaltak le a vonatokon helyeket, aztán ezekre a helyekre pénzért másokat...","id":"20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93826423-26bc-4afd-89f3-0d97da199aa1.jpg","index":0,"item":"03f01043-24d0-44e1-9472-61a78e2a0958","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_korrupcio-kalauz-rendorseg-romania-hazkutatas","timestamp":"2025. március. 25. 14:56","title":"Saját zsebre dolgozó kalauzokra csaptak le a rendőrök Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kocsis Máté arról posztolt, hogy Lázár Jánossal együtt dolgoznak a szuverenitásvédelmi javaslaton, ami nem sok jót jelent.","shortLead":"Kocsis Máté arról posztolt, hogy Lázár Jánossal együtt dolgoznak a szuverenitásvédelmi javaslaton, ami nem sok jót...","id":"20250325_lazar-janos-kocsis-mate-szuverenitas-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/330cd1a2-65e2-42ab-a6b1-7147ecfb928a.jpg","index":0,"item":"03862b35-ed4a-4594-9a94-389f2ce33c03","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_lazar-janos-kocsis-mate-szuverenitas-javaslat","timestamp":"2025. március. 25. 19:51","title":"Lázár Jánossal és saját magával fenyegette meg Kocsis Máté a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hét hónapja a leggyorsabb ütemű volt az euróövezet gazdasági növekedése márciusban a londoni S&P Global Market Intelligence piackutató intézet és a Hamburg Commercial Bank AG közös felmérése szerint.","shortLead":"Hét hónapja a leggyorsabb ütemű volt az euróövezet gazdasági növekedése márciusban a londoni S&P Global Market...","id":"20250324_eurozona-gazdasag-bovules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"b2a78d5f-f405-4296-9acf-da37a06db203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_eurozona-gazdasag-bovules","timestamp":"2025. március. 24. 11:21","title":"Hét hónapja nem gyorsult ilyen ütemben az eurózóna gazdasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","shortLead":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","id":"20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257.jpg","index":0,"item":"d6e5d2e6-29f9-46e4-be40-a5521746e236","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","timestamp":"2025. március. 24. 17:29","title":"Trump bejelentette az újabb vámot, ami sokaknak fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fe54a7-0983-4a9b-80f4-bfe25af8d7e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Ferrari Purosangue szélesebb, alacsonyabb és erősebb lett.","shortLead":"A Ferrari Purosangue szélesebb, alacsonyabb és erősebb lett.","id":"20250325_alaposan-felmorcositottak-a-ferrari-purosangue-tuning-suv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1fe54a7-0983-4a9b-80f4-bfe25af8d7e1.jpg","index":0,"item":"ce13dde8-8136-4192-b139-9a77db1f4564","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_alaposan-felmorcositottak-a-ferrari-purosangue-tuning-suv","timestamp":"2025. március. 25. 07:59","title":"Alaposan felmorcosították a Ferrari első SUV-ját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29496dd0-889e-4292-80c2-415717ff1c2b","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Januárban és februárban is a hivatalos várakozás közel kétszerese volt az infláció, ami azt is jelenti, hogy a nyugdíjasok ismét a költségvetés nettó befizetői lettek, hiába sző meséket az ellenkezőjéről a kormány.","shortLead":"Januárban és februárban is a hivatalos várakozás közel kétszerese volt az infláció, ami azt is jelenti...","id":"20250324_Az-inflacios-adatok-nyugdij-vasarloero-megorzes-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29496dd0-889e-4292-80c2-415717ff1c2b.jpg","index":0,"item":"5b997b73-6973-4f9d-9b8c-252e2904e300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Az-inflacios-adatok-nyugdij-vasarloero-megorzes-ngm","timestamp":"2025. március. 24. 13:52","title":"Az inflációs adatok mutatják, mennyire üres szólam a nyugdíjak értékének megőrzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A teljes ráfordítás a Bankmonitor számításai szerint akár 10 milliárd forint is lehet, ami, hacsak nem tiltják, könnyen megjelenhet a számladíjakban is.","shortLead":"A teljes ráfordítás a Bankmonitor számításai szerint akár 10 milliárd forint is lehet, ami, hacsak nem tiltják, könnyen...","id":"20250325_uj-atm-terkep-bankszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"d18f52f9-d408-437d-b138-077a660642ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_uj-atm-terkep-bankszovetseg","timestamp":"2025. március. 25. 16:13","title":"Térképre rakták, hol lehetnek új ATM-ek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért folytatott licitbe, és azt is elárulta, mit tenne a platformmal, ha megvásárolná.","shortLead":"A mesterséges intelligencia által működtetett internetes keresőt fejlesztő Perplexity AI is beszállt a TikTokért...","id":"20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"d4015d7e-6415-4cac-9e6a-7a09648787bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_perplexity-ai-tik-tok-betiltasa-felvasarlas-egyesult-allamok","timestamp":"2025. március. 24. 12:03","title":"Mestertervvel állt elő a Perplexity AI, hogy megszerezze a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]