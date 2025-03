Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bbfa975-208c-42c3-93a2-231d9c8e58c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomozók szerint a pénzt a parlamenti képviselő illegálisan kapta a Győzelem nevű ellenzéki tömörülés vezetőjétől, az emigrációban élő Moszkva-barát Ilan Shortól.","shortLead":"A nyomozók szerint a pénzt a parlamenti képviselő illegálisan kapta a Győzelem nevű ellenzéki tömörülés vezetőjétől...","id":"20250320_Valahol-az-orszagban-bujkal-a-helyi-hatosagok-szerint-a-moldovai-ellenzeki-poltikus-akit-orosz-penzek-miatt-koroznek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbfa975-208c-42c3-93a2-231d9c8e58c0.jpg","index":0,"item":"809a534f-451e-40a0-b944-d4ca0f6240c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Valahol-az-orszagban-bujkal-a-helyi-hatosagok-szerint-a-moldovai-ellenzeki-poltikus-akit-orosz-penzek-miatt-koroznek","timestamp":"2025. március. 20. 20:27","title":"Valahol az országban bujkál a helyi hatóságok szerint a moldovai ellenzéki poltikus, akit orosz pénzek miatt köröznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin csapdát állított Trumpnak Ukrajna ügyében. Egy német professzor szerint szégyen, hogy Izrael egy, az antiszemitizmusról rendezendő konferenciára főként jobboldali radikális pártokat hívott meg, köztük az FPÖ-t és a Fideszt. Témák és vélemények a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"A Politico vendégszerzői szerint van jogi eszköz arra, hogy megmentsék az EU-t Orbántól. Az Economist szerint Putyin...","id":"20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"c94437df-8d86-408c-a4a3-ed954da38def","keywords":null,"link":"/360/20250321_nemzetkozi-lapszemle-Der-Standard-kommentar","timestamp":"2025. március. 21. 10:30","title":"Budapest főpolgármestere továbbra is szabadlábon van. De holnap változhatnak a dolgok – gúnyos kommentár a Der Standardban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","shortLead":"André Rives akár 3 év börtönt és 150 ezer eurós börtönbüntetést is kaphat.","id":"20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2281c4c8-1888-400b-ac4f-190db07653c8.jpg","index":0,"item":"d6ba2f3b-dc36-4a44-8106-3c2d2673be68","keywords":null,"link":"/elet/20250319_franciaorszag-vadasz-medve-birosag","timestamp":"2025. március. 19. 15:52","title":"Bíróság elé állítják a 81 éves vadászt, amiért megölte a lábait szétmarcangoló, védett medvét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást, a sajtót és az egyetemeket, de ő már túltett az illiberális magyar és a lengyel modellen. Merthogy gyorsabban cselekszik és keményebben lép fel. Így vélekedik a Le Monde volt főszerkesztője, a szerkesztőbizottság elnöke.","shortLead":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást...","id":"20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"e8c19d4d-296d-47ec-85ba-4f4738785052","keywords":null,"link":"/360/20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. március. 20. 07:30","title":"Sylvie Kauffmann: Trump, a tanítvány már leelőzte mesterét, Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","shortLead":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","id":"20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db.jpg","index":0,"item":"9b6fb5d7-71a1-4419-a9d6-102e33a41446","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","timestamp":"2025. március. 20. 08:29","title":"Eltűnt egy Magyarországon élő német férfi, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"856b2234-56f1-4b14-ad91-b6620a08af44","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A meddőségi specialista céget alapított.","shortLead":"A meddőségi specialista céget alapított.","id":"20250320_hvg-cegvilag-vesztergom-dora-ladymed-pro-az-allami-lombikbebiprogram-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/856b2234-56f1-4b14-ad91-b6620a08af44.jpg","index":0,"item":"14c72903-6474-4f45-9b7c-adc68b5caa2c","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-cegvilag-vesztergom-dora-ladymed-pro-az-allami-lombikbebiprogram-utan","timestamp":"2025. március. 20. 06:15","title":"Kiderült, hogyan folytatja Vesztergom Dóra, miután távozott az állami lombikrendszer éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfd9fbe-6df3-46e4-82c5-f48e412eba32","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Magyar szerint többi feljelentése kapcsán még idáig sem jutott el eddig a nyomozóhatóság.","shortLead":"Magyar szerint többi feljelentése kapcsán még idáig sem jutott el eddig a nyomozóhatóság.","id":"20250319_magyar-peter-vogel-evelin-tanu-meghallgatas-hangfelvetel-zsarolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfd9fbe-6df3-46e4-82c5-f48e412eba32.jpg","index":0,"item":"6dc80950-fb00-4c51-b7d2-0a2a075857a4","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_magyar-peter-vogel-evelin-tanu-meghallgatas-hangfelvetel-zsarolas","timestamp":"2025. március. 19. 17:04","title":"Tanúként hallgatták meg Magyar Pétert Vogel Evelin zsarolási ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","shortLead":"A kormány határozott, a bankokra kötelező érvényes jegybanki rendelet egyelőre változatlan.","id":"20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46f9c00f-c8e7-4e98-92f7-495373fbfc8f.jpg","index":0,"item":"8b3a48af-2f31-4a2f-a83a-a75e2c8ddedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Bankopanik-Nagy-Martonnak-gyorsan-ki-kell-talalnia-hogyan-lesz-mindenhol-ATM","timestamp":"2025. március. 20. 07:48","title":"Bankópánik: Nagy Mártonnak gyorsan ki kell találnia, hogyan lesz mindenhol ATM","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]