Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9bfc2e12-9ac9-45b5-acfe-af16a07f0cfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, nem akar a 25 évesekkel versenyezni, másra szeretné használni az életkorával járó bölcsességet.","shortLead":"Azt mondja, nem akar a 25 évesekkel versenyezni, másra szeretné használni az életkorával járó bölcsességet.","id":"20250324_george-clooney-romantikus-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bfc2e12-9ac9-45b5-acfe-af16a07f0cfe.jpg","index":0,"item":"03f288c1-4c93-4f34-b115-0ddb14524b7c","keywords":null,"link":"/elet/20250324_george-clooney-romantikus-film","timestamp":"2025. március. 24. 11:44","title":"Egy korszak vége: George Clooney nem fog több romantikus filmben szerepelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található Herbig–Haro-objektumot. Az új fotó lenyűgöző lett.","shortLead":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található...","id":"20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6.jpg","index":0,"item":"0880c0a9-39e2-42fc-addf-22df6f76aa11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","timestamp":"2025. március. 25. 14:03","title":"Kozmikus tornádóról készített képet a James Webb űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"809b5991-eb9e-418d-858a-1f456d8e7488","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Legfőbb ideje, hogy az Európai Unió foglalkozzon azzal az egyetlen tagállammal, amely nyilvánvalóan nem tartozik az EU-hoz: Magyarországgal. Így vélekedik Alexander Motyl, a Rutgers Egyetem politológiaprofesszora a nyomtatott formában is megjelenő The Hill hírportálon.","shortLead":"Legfőbb ideje, hogy az Európai Unió foglalkozzon azzal az egyetlen tagállammal, amely nyilvánvalóan nem tartozik...","id":"20250325_the-hill-alexander-motyl-eu-magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/809b5991-eb9e-418d-858a-1f456d8e7488.jpg","index":0,"item":"5c51d3ae-1fc6-441c-8950-6f7ae6f313e3","keywords":null,"link":"/360/20250325_the-hill-alexander-motyl-eu-magyarorszag","timestamp":"2025. március. 25. 07:51","title":"Amerikai politológusprofesszor: Zárják ki Magyarországot az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","shortLead":"Persze nem mindenkinek, ehhez legalább 30 éve ott kell dolgozni.","id":"20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3a13089-4b83-4f85-a0b5-14394a893332.jpg","index":0,"item":"20065a89-cfd4-484e-ae11-8acda5130bf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_ketszazmillio-forint-fizet-Mercedes-onkent-tavozo-dolgozoinak","timestamp":"2025. március. 25. 08:08","title":"Akár 500 000 eurót is fizet a Mercedes az önként távozó dolgozóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf1b2d-dce6-48e7-9c70-3f236498341a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Bátor ember, aki egy ilyen fuvart elvállal. ","shortLead":"Bátor ember, aki egy ilyen fuvart elvállal. ","id":"20250326_Ilyen-egy-kinai-kozuti-monstrumtreler-30-autot-szallit-egyszerre-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbf1b2d-dce6-48e7-9c70-3f236498341a.jpg","index":0,"item":"91dd0e2a-8948-47e5-bdf2-5bdccac04949","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Ilyen-egy-kinai-kozuti-monstrumtreler-30-autot-szallit-egyszerre-video","timestamp":"2025. március. 26. 08:43","title":"Ilyen egy közúti monstrumtréler Kínában: 30 autót szállít egyszerre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatta be a HVG új podcastjában, a Pengében.","shortLead":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai...","id":"20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed.jpg","index":0,"item":"b8d9c50b-2d3f-4203-a8fe-628e401fc403","keywords":null,"link":"/elet/20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","timestamp":"2025. március. 24. 15:47","title":"Egyáltalán nem mindegy, hogy miket mondogatunk magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai pénzügyminisztériumnak.","shortLead":"A miniszter már felvette a kapcsolatot ügyvédekkel, és elő is készítették a beadványukat az amerikai...","id":"20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1369376-91fa-404c-9768-601e5e15eeeb.jpg","index":0,"item":"04719755-73cf-4594-9a03-0d8de8b59be8","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_rogan-kalman-szankciok-usa-parlament-ebx","timestamp":"2025. március. 24. 16:26","title":"Rogán Antal azt állítja, ő is várja a választ arra, hogy miért került fel az USA szankciós listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban lecsapott rájuk, bár a jelek szerint nem lesz egyszerű a probléma teljes felszámolása.","shortLead":"A pornótartalmak gyártói is felfigyeltek a Spotify videós programjára, melyben pénzt is lehet keresni – a cég azonban...","id":"20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4324342-bd71-4df8-853b-01ca35b43616.jpg","index":0,"item":"6415a6c6-0078-45e9-a0c5-f1b7de2d51ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_spotify-porno-fiokok-tartalmak-partnerprogram","timestamp":"2025. március. 24. 10:03","title":"Ellepte a pornó a Spotifyt – némelyik a toplistákra is felkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]