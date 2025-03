Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai bajnok kardvívó és Kenyeres András mentáltréner mutatta be a HVG új podcastjában, a Pengében.","shortLead":"A self-talk technikát a mindennapi életben is bevethetjük, nemcsak az élsportban. A gyakorlatot Szilágyi Áron olimpiai...","id":"20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a922c73-771a-4ed9-8e60-a2c4a65e7bed.jpg","index":0,"item":"b8d9c50b-2d3f-4203-a8fe-628e401fc403","keywords":null,"link":"/elet/20250324_selt-talk-technika-belso-monolog-szilagyi-aron","timestamp":"2025. március. 24. 15:47","title":"Egyáltalán nem mindegy, hogy miket mondogatunk magunknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniós tagállamok azon törik a fejüket, miként előzhetnék meg, hogy a magyar miniszterelnök megvétózza a Moszkva-ellenes megtorló intézkedések meghosszabbítását, így mindenekelőtt azt, hogy a közösség felhasználjon 200 milliárd eurónyi orosz állami követelést – számol be a szándékokról a francia lap brüsszeli tudósítója.","shortLead":"Az uniós tagállamok azon törik a fejüket, miként előzhetnék meg, hogy a magyar miniszterelnök megvétózza...","id":"20250325_Le-Monde-EU-oroszorszag-szankciok-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"b633a0fb-3a1c-4a25-bf9b-2afcd0533bc2","keywords":null,"link":"/360/20250325_Le-Monde-EU-oroszorszag-szankciok-Orban","timestamp":"2025. március. 25. 16:12","title":"Le Monde-elemzés: Keresi a fogást Orbánon az EU, hogy fenntarthassa az Oroszország elleni szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A török sajtószakszervezet a rendőri intézkedést a sajtószabadság elleni támadásként értékelte.","shortLead":"A török sajtószakszervezet a rendőri intézkedést a sajtószabadság elleni támadásként értékelte.","id":"20250324_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-ekrem-imamoglu-tiltakozas-tuntetes-letartoztatas-ujsagiro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799c96a3-cb6d-4bc1-afeb-76b416f51140.jpg","index":0,"item":"668b0e25-76fd-45b7-94b2-8fc2981481dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_torokorszag-recep-tayyip-erdogan-ekrem-imamoglu-tiltakozas-tuntetes-letartoztatas-ujsagiro","timestamp":"2025. március. 24. 11:47","title":"Törökországi tiltakozások: legalább 8 újságírót őrizetbe vettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","shortLead":"A bolti készpénzfelvételt is ingyenesen lehetne igénybe venni 100 ezer forintig.","id":"20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f8de0fb-3b18-4c08-b006-9cb7482676cb.jpg","index":0,"item":"8fbc1735-822a-4c91-a611-e95126256cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_novak-keszpenzfelvetel-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. március. 24. 17:07","title":"Novák Előd törvényjavaslata 500 ezer forintra növelné az ingyenesen felvehető készpénz mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58fd013a-9356-4f33-8f10-07159fad44b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lapot húzott a miniszterelnök.","shortLead":"Lapot húzott a miniszterelnök.","id":"20250324_Orban-Viktor-zebra-orokbe-fogadas-allatkert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58fd013a-9356-4f33-8f10-07159fad44b1.jpg","index":0,"item":"ef4b1511-d3a3-4725-a6e3-a341bca1c61d","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_Orban-Viktor-zebra-orokbe-fogadas-allatkert","timestamp":"2025. március. 24. 15:03","title":"Orbán örökbe fogad egy zebrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","shortLead":"A hüllők egy sütkérezőhelyen vesztek össze.","id":"20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/852e41d8-1dec-4ff0-af76-472639d93e15.jpg","index":0,"item":"1355dc1f-f291-4892-8496-34b83028f19f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_florida-everglades-nemzeti-park-aligator-krokodil-parbaj-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:23","title":"Aligátor és krokodil párbaját vették videóra Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy volt államtitkár kerül májustól a Budapesti Értéktőzsde élére.","shortLead":"Egy volt államtitkár kerül májustól a Budapesti Értéktőzsde élére.","id":"20250326_Varga-Mihaly-tozsde-vezerigazgato-Toth-Tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"15c27d53-7ba6-4889-a5ae-f02160c246f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_Varga-Mihaly-tozsde-vezerigazgato-Toth-Tibor","timestamp":"2025. március. 26. 09:40","title":"Varga Mihály leváltotta a tőzsde vezérigazgatóját, de Matolcsy kinevezettjére „a későbbiekben is számít”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nyomozás indult, azt nem, hogy milyen gyanúval.","shortLead":"Eddig csak azt lehetett tudni, hogy nyomozás indult, azt nem, hogy milyen gyanúval.","id":"20250325_mnb-alapitvanyok-hutlen-kezeles-nyomozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8300940c-68dd-4ba6-8893-00db2cb91318.jpg","index":0,"item":"5c7c11fe-c767-4434-8387-8aa64fda0be1","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_mnb-alapitvanyok-hutlen-kezeles-nyomozas-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 13:12","title":"Hűtlen kezelés miatt nyomoznak a Matolcsy-féle MNB-alapítványok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]