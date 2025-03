Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","shortLead":"Azzal védte a botrányban érintett vezetőket, hogy a szövetségi kormány által használt rendszerek kőkorszakiak.","id":"20250325_elon-musk-signal-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"1d072b82-e78b-46d4-8307-3efa6ffbbc1f","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_elon-musk-signal-botrany","timestamp":"2025. március. 25. 17:07","title":"Elon Musk is mentegette a Trump-kormányt a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","shortLead":"A venezuelai olajat vásárló országokra csap le Donald Trump, Kínát érintheti legkeményebben a lépés.","id":"20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257.jpg","index":0,"item":"d6e5d2e6-29f9-46e4-be40-a5521746e236","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_trump-vam-venezuela-kina-olaj","timestamp":"2025. március. 24. 17:29","title":"Trump bejelentette az újabb vámot, ami sokaknak fájhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","shortLead":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","id":"20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b.jpg","index":0,"item":"9ea08408-155f-4b12-bfae-97aec5eab9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","timestamp":"2025. március. 24. 15:14","title":"Elon Musk és Donald Trump ellen tiltakozók közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745437d7-f01b-458a-95cd-81ede1fadf0c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hálózat középpontjában egy decemberben kémkedés gyanújával letartóztatott bolgár nő állt.","shortLead":"A hálózat középpontjában egy decemberben kémkedés gyanújával letartóztatott bolgár nő állt.","id":"20250324_ausztria-oroszorszag-dezinformacio-kem-kemelharitas-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/745437d7-f01b-458a-95cd-81ede1fadf0c.jpg","index":0,"item":"1c820b22-0837-4a02-b904-dd152d37c8cb","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_ausztria-oroszorszag-dezinformacio-kem-kemelharitas-ukrajna","timestamp":"2025. március. 24. 12:41","title":"Ukránellenes orosz dezinformációs hálózatot tárt fel az osztrák hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89028acf-05cd-4b19-a257-7887038293d1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint egy speciális gázt kell keresni az exobolygók légkörében, aminek megléte a mikroorganizmusok jelenlétére utalhat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint egy speciális gázt kell keresni az exobolygók légkörében, aminek megléte a mikroorganizmusok...","id":"20250325_foldon-kivuli-elet-exobolygo-legkor-gaz-metil-halogenid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89028acf-05cd-4b19-a257-7887038293d1.jpg","index":0,"item":"d4e3cb62-e2d0-4679-94dd-4b4eef5279d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_foldon-kivuli-elet-exobolygo-legkor-gaz-metil-halogenid","timestamp":"2025. március. 25. 16:03","title":"Megtalálhatták a módját, hogyan lehet a Földön kívüli élet nyomára bukkanni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A teljes ráfordítás a Bankmonitor számításai szerint akár 10 milliárd forint is lehet, ami, hacsak nem tiltják, könnyen megjelenhet a számladíjakban is.","shortLead":"A teljes ráfordítás a Bankmonitor számításai szerint akár 10 milliárd forint is lehet, ami, hacsak nem tiltják, könnyen...","id":"20250325_uj-atm-terkep-bankszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d0773b3-190b-49a2-8ed0-5b063c26b6dc.jpg","index":0,"item":"d18f52f9-d408-437d-b138-077a660642ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_uj-atm-terkep-bankszovetseg","timestamp":"2025. március. 25. 16:13","title":"Térképre rakták, hol lehetnek új ATM-ek az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is folyik már.","shortLead":"Az új jegybankelnök megerősítette, hogy szabadulna az elődje által kitalált struktúrától, amelynek ügyében nyomozás is...","id":"20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94b42d65-f61b-4a74-aa30-e238508b52f6.jpg","index":0,"item":"3508a8ea-a935-4bd1-97f8-d672a9b189b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_varga-mihaly-orban-viktor-jegybank-alapitvany-padma-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 19:09","title":"Levélben kérte Orbán Viktortól Varga Mihály, hogy szabadítsa meg az alapítványaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden hajó után 1-3 millió dollárt szedne Trump, az elemzők szerint a lépés szétverné a ma ismert világkereskedelmi rendszert.","shortLead":"Minden hajó után 1-3 millió dollárt szedne Trump, az elemzők szerint a lépés szétverné a ma ismert világkereskedelmi...","id":"20250324_Trump-50-milliard-dollarnyi-illeteket-szedne-az-USA-ban-kikoto-kinai-epitesu-hajok-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01d4d166-58e5-4531-9a10-290a3875eac1.jpg","index":0,"item":"90700a78-61a5-4618-b2a2-515b82b14138","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_Trump-50-milliard-dollarnyi-illeteket-szedne-az-USA-ban-kikoto-kinai-epitesu-hajok-utan","timestamp":"2025. március. 24. 15:10","title":"Trump 50 milliárd dollárnyi illetéket szedne az USA-ban kikötő, kínai építésű hajók után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]