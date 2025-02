Miután véget ért a csütörtöki kormányinfó, bejött a terembe Szabó Bálint korábbi szegedi önkormányzati képviselő. Kollégánk még a helyszínen tartózkodott, amikor Szabó felment a pulpitusra, és azt mondta, hogy Gulyás Gergelytől szeretett volna kérdezni. Mint mondta, nyitva volt az ajtó, a kormányinfó pedig középületben van, tehát besétált.

Mindeközben a biztonsági őrök próbálták kitessékelni Szabót a teremből, de atrocitásra nem került sor. Végül a biztonságiak megkérték a teremben még bent tartózkodó újságírókat, hogy menjenek ki, mert ha ők kimennek, akkor Szabónak sem marad közönsége, és akkor ő is el fogja hagyni a helyszínt. Így is történt.

Szerdán a Fővárosi Közgyűlés ülését félbe kellett szakítani, a terembe ugyanis beült Szabó Bálint volt szegedi képviselő, épp a Fidesz-frakció mögé. Karácsony felszólította, hogy hagyja el a termet – legalábbis azt a részét, ahol csak a képviselők tartózkodhatnak –, de a főpolgármester által „figyelmet akaró futóbolondnak” nevezett Szabó nem mozdult. Válaszul a Fidesz kezdeményezésére tárgyalási szünetet rendeltek el, és kihívták a rendőröket, addig is egy biztonsági őr állt oda mellé. Végül a rendőrség megérkezett a városházára, de az ülésterembe nem ment be, Szabó magától átült máshova, így folytatódott az ülés. Korábban a Völner–Schadl-ügy tárgyalására ment be hívatlanul Szabó.

Szabó egyébként jelenleg független önkormányzati képviselőjelölt Budapest 11-es választókerületében, a március 23-án tartandó időközi választáson.