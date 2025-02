Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Tartós napsütés sehol sem várható.","shortLead":"Tartós napsütés sehol sem várható.","id":"20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/878c752a-1282-4a48-a7fe-6c330d3c9182.jpg","index":0,"item":"47d863ed-b677-4545-8cf2-00ede9968d0e","keywords":null,"link":"/elet/20250226_meteorologia-idojaras-eso-felmelegedes","timestamp":"2025. február. 26. 05:40","title":"Nyugaton esni fog, keleten 15 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő mellkasi CT-vizsgálatának eredményei szerdán várhatók.","shortLead":"A katolikus egyházfő mellkasi CT-vizsgálatának eredményei szerdán várhatók.","id":"20250225_ferenc-papa-ketoldali-tudogyulladas-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"3b44c4a4-66d9-4ac0-a284-9c522db996a2","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-ketoldali-tudogyulladas-allapot","timestamp":"2025. február. 25. 21:08","title":"Nem javult, de nem is romlott Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","shortLead":"Az újdonság a korábbi tervekkel ellentétben nem Audi A7 néven mutatkozik be.","id":"20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f30b3e0d-27c1-4bee-8a2f-1ab5f2b6a7aa.jpg","index":0,"item":"a11166d0-9b0c-489f-b9c7-acd3f392e481","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_ime-az-ido-elott-kiszivargott-vadonatuj-audi-a6-avant","timestamp":"2025. február. 26. 07:01","title":"Íme az idő előtt kiszivárgott vadonatúj Audi A6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","shortLead":"Pikó András szerint a kormánylap a legkiszolgáltatottabb emberek méltóságát is megsértette.","id":"20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8424caf3-5979-44e6-bf48-dcf9326fd12c.jpg","index":0,"item":"83b1d7d0-d4cb-48f0-9527-dd2f7425e193","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_magyar-nemzet-jozsefvaros-szavazatvasarlas-helyreigazitas","timestamp":"2025. február. 26. 13:47","title":"A Magyar Nemzet beismerte, hogy alaptalanul vádolta szavazatvásárlással a józsefvárosi önkormányzatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","shortLead":"Az OpenAI után a Perplexity is saját webböngészőt fejleszt, de még sok a kérdés a Comet nevű újdonsággal kapcsolatban.","id":"20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1800ac1-9262-49eb-8987-78e10bb473a0.jpg","index":0,"item":"0d6e816a-f68b-41d2-b214-288aa107c56e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_perplexity-bongeszo-megjelenes-mesterseges-intelligencia-kereso","timestamp":"2025. február. 25. 10:03","title":"Újabb riválist kap a Google Chrome, saját böngészőt ad ki a Perplexity ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3c6cb3-5823-4cc6-81c8-0f52b4158328","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A Galatasaray szerint a Fenerbahce edzője a török népre tett rasszista megjegyzéseket, ezért büntetőfeljelentést tesznek ellene. ","shortLead":"A Galatasaray szerint a Fenerbahce edzője a török népre tett rasszista megjegyzéseket, ezért büntetőfeljelentést...","id":"20250225_jose-mourinho-rasszizmus-feljelentes-fenerbahce-galatasaray-jatekvezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b3c6cb3-5823-4cc6-81c8-0f52b4158328.jpg","index":0,"item":"5f551f19-5feb-4b66-ac6c-fbb910d4f1c9","keywords":null,"link":"/sport/20250225_jose-mourinho-rasszizmus-feljelentes-fenerbahce-galatasaray-jatekvezetok","timestamp":"2025. február. 25. 17:14","title":"Megint Mourinho miatt áll a bál a török fociban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli a globális felmelegedés jelentette problémát.","shortLead":"Skót kutatók szerint 2008 óta a növények évről évre egyre kevesebb szén-dioxidot képesek megkötni, ami tovább növeli...","id":"20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07519cf2-14f1-4e8a-8195-d9ff66e2373d.jpg","index":0,"item":"a29dd0bb-a142-440e-bd11-d9307fc3d03d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_globalis-felmelegedes-klimavaltozas-noveny-szen-dioxid-megkotes","timestamp":"2025. február. 26. 19:03","title":"Egyre kisebb a növények étvágya, és ez óriási baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]