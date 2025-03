Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. március. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írja a főpolgármester a miniszterelnök posztja alatt.","shortLead":"„De elvinni nem lehet ám őket. Így is érdekli? Poloskánk nincs” – írja a főpolgármester a miniszterelnök posztja...","id":"20250324_Karacsony-reagalt-Orban-orokbefogadasra-varo-zebrajara-miniszterelnok-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b206315b-e328-4dec-a328-25918f68c345.jpg","index":0,"item":"075ad05e-74f7-4cf5-a80f-61b9157ba31b","keywords":null,"link":"/elet/20250324_Karacsony-reagalt-Orban-orokbefogadasra-varo-zebrajara-miniszterelnok-budapest","timestamp":"2025. március. 24. 22:18","title":"Karácsony reagált Orbán zebra-örökbefogadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24eccc7c-8339-4eb3-bec1-ed48c1bd33c7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A liberalizmus útjáról egykoron egy lekezelő nyakkendő-igazítás térítette le Orbán Viktort – így szól a legendárium. Ironikus, Orbán Viktor nyakkendője című minimemoárjában az elkövető, Haraszti Miklós idézi fel a „történelemformáló” mozdulatot.","shortLead":"A liberalizmus útjáról egykoron egy lekezelő nyakkendő-igazítás térítette le Orbán Viktort – így szól a legendárium...","id":"20250324_hvg-haraszti-miklos-memoar-orban-viktor-nyakkendoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24eccc7c-8339-4eb3-bec1-ed48c1bd33c7.jpg","index":0,"item":"981cfa53-8845-4876-b450-cd1a503aa8c2","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-haraszti-miklos-memoar-orban-viktor-nyakkendoje","timestamp":"2025. március. 24. 17:30","title":"Lenne Magyarországon önkényuralom, ha Haraszti Miklós nem \"babrál\" Orbán Viktor nyakkendőjével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják a Teslát.","shortLead":"Felfüggesztik Kanadában a Teslákra adott támogatások kifizetését, a jövőbeli támogatási programokból pedig kizárják...","id":"20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fded54-e06f-474d-b9fa-c84cd27f0c89.jpg","index":0,"item":"2b9064b4-4757-476e-999f-66d314278a4c","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Kanada-Tesla-auto-tamogatas","timestamp":"2025. március. 26. 11:17","title":"Kanada visszavág: kizárja a Teslát az e-autók támogatási programjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","shortLead":"Ebből a Lancia Hematit Familiare by Zagatóból mindössze két példány készült.","id":"20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f139662a-54e5-4f7f-983d-aeac2714b289.jpg","index":0,"item":"ac630da9-0d1a-480b-b807-3a42511b6d75","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_nem-veletlenul-er-ez-a-lancia-kombi-65-millio-forintot","timestamp":"2025. március. 25. 07:21","title":"Nem véletlenül ér ez a Lancia kombi 65 millió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Indokolatlanul volt zavaros, alacsony minőségű a YouTube-videók minősége sok esetben, de most javították ezt a hibát.","shortLead":"Indokolatlanul volt zavaros, alacsony minőségű a YouTube-videók minősége sok esetben, de most javították ezt a hibát.","id":"20250325_google-youtube-videok-lejatszasa-hiba-kepminoseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e4bd06e-a3d5-4dbe-9b56-01530b36c241.jpg","index":0,"item":"daba8b43-6a84-40c5-a7ad-ca7453886aad","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_google-youtube-videok-lejatszasa-hiba-kepminoseg","timestamp":"2025. március. 25. 09:03","title":"Javított egy bosszantó hibát a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","shortLead":"A lap információi szerint a Gazdasági Kabinet az élelmezési norma emelését is támogatja.","id":"20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76.jpg","index":0,"item":"e749e9ae-9b77-4266-88d8-2b5930cbc7d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_Nepszava-Megemelik-a-jarobeteg-a-korhazi-aktiv-es-kronikus-alapdijakat-korhazi-adossagok-tartozasok-adossagrendezes","timestamp":"2025. március. 25. 07:42","title":"Népszava: Megemelik a járóbeteg-, a kórházi aktív és krónikus alapdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","shortLead":"A zenésznek hamarosan véget ér a házi őrizete, májusban pedig újra színpadra áll.","id":"20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/163f2916-f9fa-4da6-88c2-acce315d00d0.jpg","index":0,"item":"0ea79185-0b15-4da3-9cf1-bff2348bc617","keywords":null,"link":"/elet/20250325_galambos-lajos-lagzi-lajcsi-reintegracios-orizet-fellepes","timestamp":"2025. március. 25. 10:31","title":"Javult Galambos Lajos egészségi állapota a szabad levegőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]