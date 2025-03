Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2eb749bb-da63-47be-91a1-cd106bda17b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Versengő autokráciából önkényuralommá válhat Törökország, miután megkezdődött Ekrem Imamoglu ellenzéki elnökaspiráns félreállítása. A leszámolás visszaüthet azonban Tayyip Erdogan elnökre.","shortLead":"Versengő autokráciából önkényuralommá válhat Törökország, miután megkezdődött Ekrem Imamoglu ellenzéki elnökaspiráns...","id":"20250325_hvg-Torokorszag-Tayyip-Erdogan-Ekrem-Imamoglu-versengo-autokracia-onkenyuralom-megpuccsolt-ellenzek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2eb749bb-da63-47be-91a1-cd106bda17b1.jpg","index":0,"item":"456ba0c5-b4e3-4730-9b08-0bf3d788d012","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-Torokorszag-Tayyip-Erdogan-Ekrem-Imamoglu-versengo-autokracia-onkenyuralom-megpuccsolt-ellenzek","timestamp":"2025. március. 25. 19:05","title":"Erdogan megpuccsolja ellenzékét, és abszolút hatalomra tör, de ez Európát és Amerikát nemigen érdekli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","shortLead":"A férfi után 17 órán át kutattak, de nem élte túl a balesetet.","id":"20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05bca4ff-7969-403d-9cde-f2dd224ba15c.jpg","index":0,"item":"4180cc13-53c7-467b-a497-55c5cf3a845f","keywords":null,"link":"/elet/20250325_del-korea-szoul-viznyelo-motoros-zuhanas-video","timestamp":"2025. március. 25. 11:20","title":"Elnyelt a föld egy motorost, amikor megnyílt alatta az úttest Szöulban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk járgányaiból, mint egy évvel korábban.","shortLead":"Az év első két hónapjában pedig együtt több mint 42 százalékkal kevesebbet értékesítettek az európai piacon Elon Musk...","id":"20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"95d79067-63d8-4df6-8854-7e1bd2d9ff04","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_Tesla-eladasok-zuhanas-Europa-Elon-Musk","timestamp":"2025. március. 25. 09:29","title":"Tovább zuhannak a Tesla eladásai Európában, már 40,1 százalékos az éves mínusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú vonaton munkába állnak. Szerződésük értéke több mint 33 milliárd forint.","shortLead":"Már egy hete sikálnak bizonyos IC-ket a B+N Referencia Zrt. dolgozói, április elsejétől pedig minden ilyen típusú...","id":"20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010032a2-04d0-423d-91d9-9280210f195c.jpg","index":0,"item":"7ddc0869-4d10-40c1-b77d-56b702f7c108","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_vecepucolo-tesztuzem-MAV-NER-kedvenc-takaritoceg-B-N-Referencia-Zrt","timestamp":"2025. március. 25. 10:27","title":"Robog a vécépucoló-tesztüzem a MÁV-nál, a NER-kedvenc takarítócég markolja a kefét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is visszaélhetnek. Fokozódhat az importnyomás, romlik a hazai élelmiszeripari szereplők helyzete.","shortLead":"Az új szabály miatt kiderültek a titkolt beszállítói árak, melyekkel nemcsak a kereskedők, de a külföldi gyártók is...","id":"20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f24eebb-eabd-41f8-9f53-6290e47ac03e.jpg","index":0,"item":"d57df2cd-e494-4896-b356-ca6e6ca9b255","keywords":null,"link":"/kkv/20250325_arresstop-beszallitoi-arak-zsarolas-importnyomas","timestamp":"2025. március. 25. 12:17","title":"Zsarolásra alkalmas fegyvert adott a kereskedők kezébe az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","shortLead":"Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik.","id":"20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ab89ed3-bfad-4b12-ab81-ab0929490e22.jpg","index":0,"item":"570220ad-e660-432d-8769-c44050333f26","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_unihertz-tank-3-pro-strapamobil-projektor","timestamp":"2025. március. 25. 08:03","title":"Androidos mobil világvége esetére: ez a telefon napokig bírja egy töltéssel, és még egy projektor is van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyre több és egyre különbözőbb veszélyek fenyegetik az EU-t, erre hivatkozással az Európai Bizottság egy készenléti stratégiával állt elő, amely iránymutatásokat tartalmaz a tagállamok számára.","shortLead":"Egyre több és egyre különbözőbb veszélyek fenyegetik az EU-t, erre hivatkozással az Európai Bizottság egy készenléti...","id":"20250326_katasztrofavedelem_europa-bizottsag_polgari-vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb608f0d-d358-40ae-b2b9-49c25d0ce355.jpg","index":0,"item":"ec7b0d00-92d4-4dda-abad-cfbe63cf2d6c","keywords":null,"link":"/eurologus/20250326_katasztrofavedelem_europa-bizottsag_polgari-vedelem","timestamp":"2025. március. 26. 16:13","title":"Brüsszel azt javasolja, mindenki csomagoljon össze háromnapi hideg élelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd","c_author":"Lyreco Central Europe","category":"brandcontent","description":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának fejlesztésén túl a tanácsadói hálózat finomhangolásával igyekszik megőrizni vezető szerepét. Mikulas Herskovic-csal, a Lyreco Central Europe ügyvezető igazgatójával beszélgettünk fenntarthatóságról, a munkahelyi jóllét biztosításáról, a stabil ügyfélkapcsolatok kialakításáról, valamint arról, mi lesz a vállalat fókuszában a következő években Magyarországon.","shortLead":"Az irodaszerek változékony piacán 1 híján 100 éves múltra visszatekintő Lyreco termékkínálatának és logisztikájának...","id":"20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/776e3edb-cc9a-47c9-9db9-0ad010e6e1dd.jpg","index":0,"item":"70ab956e-fecf-4c6f-97e0-14909f12bdee","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250320_irodaszer-fenntarthato-megoldasok-munkahelyi-jollet-lyreco","timestamp":"2025. március. 26. 07:30","title":"Az irodaszereken túl – fenntartható megoldásokkal a munkahelyi jóllétért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]