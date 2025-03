Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","shortLead":"A mentésben résztvevő szakemberek közül is többen életüket vesztették.","id":"20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9e22fa0-b758-462a-884b-b7951d7422f1.jpg","index":0,"item":"3e970bbc-ba89-4706-9ebb-60bd215cac21","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_del-korea-erdotuz-halalos-aldozat","timestamp":"2025. március. 26. 07:15","title":"Erdőtüzek tombolnak Dél-Koreában, már legalább 22 halálos áldozat van – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden szabályt betartanak a résztvevők.","shortLead":"A biztonságpolitikai szakértő azt mondta, hogy a kézigránátdobási kiképzés során lehetetlen megsérülni, ha minden...","id":"20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab8fa235-cc3e-4213-a996-ac894c4a80a0.jpg","index":0,"item":"20f00ccf-a0f7-4de3-98e0-2636e648951a","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_Tarjanyi-Peter-szerint-a-kormanynak-egyelore-nincs-megnyugtato-valasza-arra-hogy-mit-keresett-egy-kezigranat-egy-kormanytisztviselo-kezeben","timestamp":"2025. március. 25. 07:48","title":"Tarjányi Péter szerint a kormánynak egyelőre nincs megnyugtató válasza arra, hogy mit keresett egy kézigránát egy kormánytisztviselő kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225faf41-4d27-4d6f-b122-3f3c3faf5384","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Plusz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vezetne be a Fidesz, hogy szigorúbban elszámoltassa a magyar EP-képviselőket. 