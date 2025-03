Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d922380-0a5e-4d11-8ace-42494d5447ec","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Az EgészségAblakban közzétett rendelési időpontokra bármelyik közfinanszírozott szakrendelőbe bejelentkezhetnek a páciensek, lakjanak bárhol is. Az új rendszerről Pásztélyi Zsoltot, a Medicina 2000 Magyar Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnökét kérdeztük.","shortLead":"Az EgészségAblakban közzétett rendelési időpontokra bármelyik közfinanszírozott szakrendelőbe bejelentkezhetnek...","id":"20250328_hvg-pasztelyi-zsolt-szakrendelok-betegellatas-idopontfoglalas-egeszsegablak-eljarnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d922380-0a5e-4d11-8ace-42494d5447ec.jpg","index":0,"item":"7592f250-191c-49b9-adab-ad0a0f4ec258","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-pasztelyi-zsolt-szakrendelok-betegellatas-idopontfoglalas-egeszsegablak-eljarnak","timestamp":"2025. március. 28. 09:30","title":"Államosítást, káoszt vagy jobb szolgáltatást jelent, hogy minden szakrendelőbe lehet időpontot kérni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök elleni kettős vereség után már a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is azoknak üzent, akiket szerinte boldoggá tesz a kudarcuk. Miért érzik úgy, hogy bántják őket, amikor az emberek túlnyomó többsége és a média is jóindulatú nemzeti csapattal?","shortLead":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök...","id":"20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946.jpg","index":0,"item":"2f56d56b-1143-44b9-8411-3f66eb68535e","keywords":null,"link":"/360/20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","timestamp":"2025. március. 27. 17:34","title":"A tenyerükön hordja őket az ország, miért foglalkozik akkor Rossi után már Szoboszlai is az állítólagos ellendrukkerekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj.","shortLead":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis...","id":"20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"c034eb02-c1c7-4fb5-8b57-b899e6f1ede7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","timestamp":"2025. március. 26. 12:18","title":"40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal megkezdődött.","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt írta, a pénteki baleset körülményeinek vizsgálata több hatóság bevonásával azonnal...","id":"20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf3fea3-f9f1-453f-bb28-bfa054d38a60.jpg","index":0,"item":"4288d678-8475-4e0c-94f3-e3176603acff","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_honvedelmi-miniszter-szalay-bobrovniczky-kristof-granatbaleset-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 26. 21:17","title":"A honvédelmi miniszter szerint „politikai kalandorok” öncélú haszonszerzésre akarják felhasználni a gránátbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3479e587-bc99-449f-9517-e21c832dd026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vagyim Moskovics az 55. leggazdagabb orosz.","shortLead":"Vagyim Moskovics az 55. leggazdagabb orosz.","id":"20250327_vagyim-moskovics-ruszagro-oroszorszag-csalas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3479e587-bc99-449f-9517-e21c832dd026.jpg","index":0,"item":"ed51017f-2438-43b3-98fb-e062d9253732","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_vagyim-moskovics-ruszagro-oroszorszag-csalas-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 27. 17:42","title":"Őrizetbe vették, csalással vádolják a legnagyobb orosz mezőgazdasági vállalat alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","shortLead":"Egy dubaji kereskedő álmodta meg a hófehér tunigautót. ","id":"20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bf5a2a9-9636-470f-bb23-5cb4e57a7dc9.jpg","index":0,"item":"b7aa2b24-a572-4b11-8633-692df85458fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250327_Inkabb-tunik-plasztikszobornak-ez-a-Rolls-Royce-mint-autonak","timestamp":"2025. március. 27. 20:20","title":"Inkább tűnik plasztikszobornak ez a Rolls-Royce, mint autónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely a büntetés hosszának csökkentését célozta meg.","shortLead":"Az elkövető a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának Hivatalához fordult, ahol befogadták a kérelmét, amely...","id":"20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aecda751-675c-45c3-9580-1be421f151da.jpg","index":0,"item":"e1bedb2f-2e73-41b7-8f72-969199e314f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Lelkesznek-all-ha-hamarabb-szabadul-a-mori-meszaros-tarsa","timestamp":"2025. március. 27. 07:54","title":"15 évvel előbb szabadulhat a móri mészáros társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","shortLead":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","id":"20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"76d86348-831e-4cde-8f35-7153ad192325","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","timestamp":"2025. március. 27. 08:03","title":"Kapcsolja ki, aztán be: vészfrissítés jött a Chrome böngészőhöz, aki nem telepíti, arról mindent láthatnak mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]