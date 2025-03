Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f69c2eb1-8009-45f7-905c-f39378e6e1ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van kórház, ahová annyi sérült érkezett, hogy már csak a földön férnek el.","shortLead":"Van kórház, ahová annyi sérült érkezett, hogy már csak a földön férnek el.","id":"20250328_mianmar-thaifold-foldrenges-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f69c2eb1-8009-45f7-905c-f39378e6e1ae.jpg","index":0,"item":"1d535885-2317-4faf-8fd4-566d9b769207","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_mianmar-thaifold-foldrenges-kepek","timestamp":"2025. március. 28. 13:31","title":"Összedőlt épületek, utcára menekült emberek – fotókon az ázsiai földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c479a882-b9a1-419d-9fe3-4c0937ca49e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgás miatt a bangkoki magyar külképviseleten dolgozóknak el kellett hagyniuk a nagykövetség épületét.","shortLead":"A földmozgás miatt a bangkoki magyar külképviseleten dolgozóknak el kellett hagyniuk a nagykövetség épületét.","id":"20250328_thaifold-mianmar-foldrenges-aldozat-konzuli-szolgalat-kulkepviselet-mentoszolgalat-bangkok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c479a882-b9a1-419d-9fe3-4c0937ca49e7.jpg","index":0,"item":"d063ddad-5a05-44ff-a56e-5bda5109ef1b","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_thaifold-mianmar-foldrenges-aldozat-konzuli-szolgalat-kulkepviselet-mentoszolgalat-bangkok","timestamp":"2025. március. 28. 18:06","title":"A külügy nem tud magyar áldozatról az ázsiai földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Világszerte több mint 2,5 millió négyzetkilométerrel csökkent a tengeri jégtakaró február közepére a 2010 előtti átlaghoz képest – közölte a NASA és az amerikai Nemzeti Hó- és Jégadatközpont (NSIDC).","shortLead":"Világszerte több mint 2,5 millió négyzetkilométerrel csökkent a tengeri jégtakaró február közepére a 2010 előtti...","id":"20250328_nasa-nsidc-tengeri-jegtakaro-kiterjedese-eszaki-sark","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5c007f9-eb2b-4ef0-8e1d-480d0bb9a623.jpg","index":0,"item":"f6b1bf58-e872-4b9b-b8c4-fdbaac579b07","keywords":null,"link":"/tudomany/20250328_nasa-nsidc-tengeri-jegtakaro-kiterjedese-eszaki-sark","timestamp":"2025. március. 28. 11:03","title":"Riasztó adatok jöttek, sosem volt még ilyen kevés a tengeri jég a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","shortLead":"A színész tagadta, hogy bármi rosszat tett volna, ám ezt záróbeszédében súlyosbító körülményként mutatta be az ügyész.","id":"20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3dc5cc70-3303-429c-8609-6f31a101db5a.jpg","index":0,"item":"21c9656c-9716-4113-b51b-f309f31acc99","keywords":null,"link":"/kultura/20250327_depardieu-szexualis-zaklatas-targyalas-ugyesz-buntetes","timestamp":"2025. március. 27. 21:30","title":"18 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kért az ügyész Gérard Depardieu-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","shortLead":"Az OpenAI technológiáira épülő új MI-funkciókat jelentett be a Microsoft, melyek tesztelése hamarosan megindul.","id":"20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8d61004-2967-4350-8f5e-0af19c9c497d.jpg","index":0,"item":"dee89030-0ac0-4b9a-a432-c3e2f952cb85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_microsoft-copilot-research-analyst-mesterseges-intelligencia-kutatas-adatfeldolgozas","timestamp":"2025. március. 29. 14:03","title":"Egészen durva, mi mindenre lesz képes a Microsoft Copilot: kutató-elemző funkciókkal bővül a Microsoft MI-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának bejáratánál.","shortLead":"A pártelnök közleménye szerint jövő pénteken újra megpróbálják majd elállni Orbán Viktor útját az MTVA székházának...","id":"20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3de6080c-c531-48d0-9d52-70975bfab2fd.jpg","index":0,"item":"3da7c96b-3019-4a94-b2f8-b62eee556615","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_momentum-orban-kossuth-radio-tompos-mtva-szekhaz-rendorseg-birsag","timestamp":"2025. március. 28. 17:23","title":"Huszonegy momentumos ellen indítottak eljárást a Kossuth rádiós akció miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sam Altman szerint egy ideig még várniuk kell a ChatGPT ingyenes változatát használóknak, hogy számukra is elérhetővé váljon a chatbot képgeneráló funkciója.","shortLead":"Sam Altman szerint egy ideig még várniuk kell a ChatGPT ingyenes változatát használóknak, hogy számukra is elérhetővé...","id":"20250327_openai-mesterseges-intelligencia-chatgpt-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bdfe4a1-f583-4900-9f4d-e74604dabb63.jpg","index":0,"item":"798d5ae4-e5a8-4bfa-9a34-d0ec990e98dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_openai-mesterseges-intelligencia-chatgpt-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 27. 18:33","title":"Annyian ugrottak rá a ChatGPT új funkciójára, hogy korlátozni kellett a használatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad2576e-0245-4759-be94-0a7c51f35663","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az Európai Ügyek Bizottságának képviselői a héten Bóka Jánosnak is levelet írtak, melyben a magyar kormányt arra kérték, vonja vissza a gyülekezési törvény módosítását.","shortLead":"Az Európai Ügyek Bizottságának képviselői a héten Bóka Jánosnak is levelet írtak, melyben a magyar kormányt arra...","id":"20250327_Holland-parlamenti-delegacio-erkezett-Magyarorszagra-hogy-a-jogallamisagot-vizsgalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cad2576e-0245-4759-be94-0a7c51f35663.jpg","index":0,"item":"7427e8bf-e50e-4ef4-90b7-093f5aee0eb9","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Holland-parlamenti-delegacio-erkezett-Magyarorszagra-hogy-a-jogallamisagot-vizsgalja","timestamp":"2025. március. 27. 18:46","title":"Holland parlamenti delegáció érkezett Magyarországra, a jogállamiságot is vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]