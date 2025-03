Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt érdeklődők közösségi oldalait. A szájtapasz az ígértek szerint jelentősen csökkenti a horkolást, és van olyan sztárfocista is, aki szerint jobb teljesítményre képes a pályán, ha leragasztott szájjal alszik. Egy alvásszakértő tüdőgyógyászt kérdeztünk a módszerről.","shortLead":"Az utóbbi időben egy egyszerű, de elsőre meghökkentőnek tűnő termék hirdetései árasztották el a horkolás iránt...","id":"20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbcc6be4-7f13-4941-89de-e58fe1533c6b.jpg","index":0,"item":"1f1bc29b-8b02-4d25-bb29-4905d5b43016","keywords":null,"link":"/elet/20250328_szajtapasz-horkolas-ellen-szaj-leragasztasa-alvas-szakerto","timestamp":"2025. március. 28. 05:31","title":"Tényleg jó horkolás ellen a száj leragasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3479e587-bc99-449f-9517-e21c832dd026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Vagyim Moskovics az 55. leggazdagabb orosz.","shortLead":"Vagyim Moskovics az 55. leggazdagabb orosz.","id":"20250327_vagyim-moskovics-ruszagro-oroszorszag-csalas-letartoztatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3479e587-bc99-449f-9517-e21c832dd026.jpg","index":0,"item":"ed51017f-2438-43b3-98fb-e062d9253732","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_vagyim-moskovics-ruszagro-oroszorszag-csalas-letartoztatas","timestamp":"2025. március. 27. 17:42","title":"Őrizetbe vették, csalással vádolják a legnagyobb orosz mezőgazdasági vállalat alapítóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vette fel a Signal-csoportba az Atlantic főszerkesztőjét. Trump korábban még kiállt Waltz mellett, de ez most megváltozni látszik.","shortLead":"Az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vette fel a Signal-csoportba az Atlantic főszerkesztőjét. Trump korábban még...","id":"20250327_trump-atlantic-signal-botrany-hegseth-waltz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0149b2bc-e3cc-494f-b0ae-ca2143514257.jpg","index":0,"item":"57d86592-49c7-4054-8b83-ba9b409bc690","keywords":null,"link":"/vilag/20250327_trump-atlantic-signal-botrany-hegseth-waltz","timestamp":"2025. március. 27. 18:50","title":"Dagad a Signal-botrány: Trump levette a kezét Michael Waltzról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123c33af-b54d-4ecb-a202-6f77050158cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A legfelsőbb védelmi tanács közölte: Románia továbbra is támogatja Ukrajnát.","shortLead":"A legfelsőbb védelmi tanács közölte: Románia továbbra is támogatja Ukrajnát.","id":"20250328_ukrajna-haboru-fekete-tender-tuzszunet-romania-felugyelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/123c33af-b54d-4ecb-a202-6f77050158cf.jpg","index":0,"item":"9b544b3f-fabe-4924-87dc-7401241de086","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_ukrajna-haboru-fekete-tender-tuzszunet-romania-felugyelet","timestamp":"2025. március. 28. 17:36","title":"Románia felajánlotta, hogy felügyeli a fekete-tengeri tűzszünetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter örökségéről Szél Dávid pszichológus. Miért volt kártékony a Bevállalja? című tévéműsor, és miért volt mégis jól időzített? Mit árul el a magyar társadalomról a műsor és Csernus Imre népszerűsége? Mire volt alkalmas a súlyosan traumatizált tinédzserrel, Simek Kittyvel folytatott beszélgetés?","shortLead":"„Ha határozottabban kérdezek a klienstől, máig megkapom, hogy mi ez a Csernus-attitűd?” – mondta a szigorú pszichiáter...","id":"20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16333763-4dc1-4b0d-a783-82b3e768ebe8.jpg","index":0,"item":"e215bfe3-bff7-48f9-a246-8848f89b8479","keywords":null,"link":"/360/20250328_Csernus-Imre-pszichiater-Partizan-interju-Simek-Kitty-Bevallalja-terapia-Szel-David-pszichologus","timestamp":"2025. március. 28. 14:12","title":"Ez nem segítői, hanem megsemmisítői attitűd – miért hívták be Simek Kittyt Csernus Imre műsorába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi testébe ültettek be. Az eredmény reményt adhat a donorszervre váróknak.","shortLead":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi...","id":"20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"75a7f617-c93b-4d21-abb9-687ac63f9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","timestamp":"2025. március. 27. 19:03","title":"Génmódosított sertésmájat kapott egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bizottság szerint szakmaiatlan döntések születtek a díj odaítélésekor.","shortLead":"A bizottság szerint szakmaiatlan döntések születtek a díj odaítélésekor.","id":"20250327_munkacsy-dij-bizottsag-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf.jpg","index":0,"item":"ed3f3baa-b1a7-49cf-a4db-924b0607890f","keywords":null,"link":"/elet/20250327_munkacsy-dij-bizottsag-lemondas","timestamp":"2025. március. 27. 17:59","title":"Annyira elképedtek a minisztérium által díjazott festő miatt, hogy lemondott a teljes Munkácsy-díj Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely a tatárjárásról szóló filmet, az 1242 – A Nyugat kapujában című produkciót gyártja.","shortLead":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely...","id":"20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e.jpg","index":0,"item":"83884bd9-8a8f-49c7-8ec5-64129bd2336d","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","timestamp":"2025. március. 29. 11:45","title":"Kormányhoz közel álló filmes nagyágyú vette át a tatárjárásfilm projektcégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]