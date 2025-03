Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a Nemzet Hangja elnevezésű népszavazási kezdeményezés újabb felvetését tette közzé.","id":"20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34443545-3bfe-43ec-8557-df30c4fe339b.jpg","index":0,"item":"0aab13f6-8f1e-4090-a8c1-0492d826a371","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250317_A-nyugdijasok-SZEP-kartyajara-vonatkozo-igeretbol-visszavett-kicsit-Magyar-Peter","timestamp":"2025. március. 17. 19:37","title":"Magyar Péter visszavett kicsit a nyugdíjasok SZÉP-kártyájára vonatkozó ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","shortLead":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","id":"20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7.jpg","index":0,"item":"8dfe89f9-39c0-4c7b-bebf-3d8b43ca76fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","timestamp":"2025. március. 18. 09:26","title":"Januárban kinevezték, azóta már ki is rúgták a fogyasztóvédelem első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci tudósok egészen jól állnak ennek megvalósításával.","shortLead":"Képzeljen el egy sötétben fluoreszkáló, világító bútort, vagy azt, hogy fényesek éjszaka a közeli park fái! Svájci...","id":"20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44fdd9c3-b9d3-4f4b-8118-2af451d346e8.jpg","index":0,"item":"8109a773-da59-4b3b-a46b-4b450b6732ae","keywords":null,"link":"/360/20250318_hvg-sotetben-vilagito-fa-butor-gomba","timestamp":"2025. március. 18. 12:00","title":"Sötétben világító fák, otthon világító bútorok jöhetnek – és még értelmük is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","shortLead":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","id":"20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94.jpg","index":0,"item":"5644dc40-d8d8-4ae1-8537-0831dfaeae1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","timestamp":"2025. március. 17. 21:40","title":"Donald Trump keményen megfenyegette Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a652e5-2b6b-4af0-b818-e13027f139c3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bulihelyeknél elhaladó vonalakra eleve harcedzettebb sofőröket küldenek.","shortLead":"A bulihelyeknél elhaladó vonalakra eleve harcedzettebb sofőröket küldenek.","id":"20250319_bkv-balesetveszely-utvonalak-bulihelyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72a652e5-2b6b-4af0-b818-e13027f139c3.jpg","index":0,"item":"54175b0f-4395-45af-935e-ade2ea03fb16","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_bkv-balesetveszely-utvonalak-bulihelyek","timestamp":"2025. március. 19. 10:03","title":"Ezek Budapest legzűrösebb útvonalai a BKV számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132a83e-b8cc-43a2-a43c-e7b7a8bbd9c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gyerekek védelmében, arcfelismeréssel, természetesen.","shortLead":"A gyerekek védelmében, arcfelismeréssel, természetesen.","id":"20250317_deri-tibor-pride-busojaras-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4132a83e-b8cc-43a2-a43c-e7b7a8bbd9c8.jpg","index":0,"item":"a803971d-3b16-4da0-92be-765d422527a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_deri-tibor-pride-busojaras-betiltas","timestamp":"2025. március. 17. 16:34","title":"A volt újpesti polgármester szerint a Pride mintájára a busójárást is be lehetne tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta megakadályozni a végrehajtását.","shortLead":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta...","id":"20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394.jpg","index":0,"item":"e0685328-e5e5-45ab-b578-693dfaf15b04","keywords":null,"link":"/elet/20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","timestamp":"2025. március. 17. 17:14","title":"Bíróság hagyta jóvá egy 24 éves nő eutanázia iránti kérelmét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]