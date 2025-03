Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott élők életébe. De miért nem zavarja ez a lakókat?","shortLead":"Már Magyarországon is látni olyan házakat, amelyek hatalmas ablakaikon nyújtanak betekintést minden arra járónak az ott...","id":"20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7804ddf6-3641-4e90-ac3d-0f543279e408.jpg","index":0,"item":"ccfa1dfe-d134-4488-b9de-0871df072fbd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Miert-nem-tesznek-fuggonyt-az-ablakaikra-a-gazdagok","timestamp":"2025. március. 29. 18:31","title":"Miért nem tesznek függönyt az ablakaikra a gazdagok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","shortLead":"A csütörtöki kormányinfón Vitályos Eszter szóvivő már jelezte, hogy legközelebb inkább valaki mást küldjön az újság.","id":"20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c08a6ea3-c9c5-468f-8a8b-538296d31e4f.jpg","index":0,"item":"628777e3-a57f-4d2e-b67f-7cbd443f7eba","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_A-kormanyszovivoi-sajtoiroda-szerint-a-24hu-ujsagirojanak-magatartasa-elfogadhatatlan","timestamp":"2025. március. 29. 16:20","title":"A kormányszóvivői sajtóiroda szerint elfogadhatatlan a 24.hu újságírójának magatartása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","shortLead":"Közeledik az esős évszak is, ami még több problémához vezethet a következő hetekben.","id":"20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"c9110754-250f-4237-8766-6adccc61b44b","keywords":null,"link":"/vilag/20250330_Mianmar-foldrenges-katonai-konfliktus-legicsapas-junta","timestamp":"2025. március. 30. 10:06","title":"Katonai konfliktus és az egészségügy felszerelés hiánya is nehezíti a helyzetet Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1c3f57c-1531-47fb-8e0b-9569f781fe5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északon élők több csapadékot kapnak, az alföldieknek lehet esélyük pár napos órára.","shortLead":"Az északon élők több csapadékot kapnak, az alföldieknek lehet esélyük pár napos órára.","id":"20250329_hetvege-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1c3f57c-1531-47fb-8e0b-9569f781fe5a.jpg","index":0,"item":"2bcf9565-f06d-44e9-b35a-b34a4570837b","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_hetvege-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. március. 29. 08:39","title":"Napsütést nem, esőt annál inkább hoz a hétvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az, hogy a szezon végén a Bajnokok Ligája-indulást jelentő helyek valamelyikén végezzenek.","shortLead":"Az RB Leipzig labdarúgócsapatánál vasárnap megbízott vezetőedzőnek kinevezett Lőw Zsolt azt mondta: a fő cél az...","id":"20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52ca9ef4-7a44-4afa-804c-12737d1c3dbb.jpg","index":0,"item":"121bb3fd-4018-4fac-a43f-fd00c77b9518","keywords":null,"link":"/sport/20250330_low-zsolt-rb-leipzig-edzo-kinevezes","timestamp":"2025. március. 30. 21:17","title":"Lőw Zsolt a Bajnokok Ligájába vezetné az RB Leipziget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nemzetközi lapszemle a béketárgyalások játszmáiról, Orbán szerepéről, Trump és Putyin birodalmi törekvéseiről és a Signal-botrányról. ","shortLead":"Nemzetközi lapszemle a béketárgyalások játszmáiról, Orbán szerepéről, Trump és Putyin birodalmi törekvéseiről és...","id":"20250329_Putyin-verszagot-erez-Trumpnak-most-kellene-felallnia-a-targyaloasztaltol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a299b698-cece-4f8c-ae21-b8a3fc4d88fe.jpg","index":0,"item":"79e78449-4590-4394-b619-02ca479339c1","keywords":null,"link":"/360/20250329_Putyin-verszagot-erez-Trumpnak-most-kellene-felallnia-a-targyaloasztaltol","timestamp":"2025. március. 29. 09:57","title":"Putyin vérszagot érez, Trumpnak most kellene felállnia a tárgyalóasztaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f","c_author":"Generali","category":"brandcontent","description":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését.","shortLead":"Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz...","id":"20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341f04b7-c117-4baa-a405-c4827c9f208f.jpg","index":0,"item":"bd9800f2-1fa4-4cef-998f-1d11a0310985","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250303_generali_ingatlan_lakas_ertekallosag","timestamp":"2025. március. 30. 15:30","title":"Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]