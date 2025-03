Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem mellesleg minden korábbinál kényelmesebb használatot ígér, legyen szó egyszerű hajszárításról, göndörítésről vagy épp egyenesítésről.","shortLead":"Teszten a Dyson első olyan hajformázó készüléke, amely vezeték nélküli kapcsolatban van használója telefonjával. Nem...","id":"20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae73d865-f5d1-4c47-96d1-4a6d5473c3db.jpg","index":0,"item":"26b0fca7-9c34-41a6-a8f3-2465301ef3df","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_dyson-airwrap-id-okos-hajformazo-hajszarito-teszt-velemeny","timestamp":"2025. március. 30. 11:00","title":"Mitől és mennyire okos a hajszárítók Rolls-Royce-a? Kipróbáltuk a Dyson új hajformázóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","shortLead":"Számtalan kép illetve háromdimenziós modell is az érdeklődők rendelkezésére áll az újonnan indult kormányzati honlapon.","id":"20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58a10363-32a0-44e3-88ad-6154c6c3b413.jpg","index":0,"item":"4c69aece-592d-41e1-8960-52a9a6709149","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250329_Interaktiv-terkepen-bongeszhetok-a-magyar-muemlekek","timestamp":"2025. március. 29. 21:16","title":"Interaktív térképen böngészhetők a magyar műemlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli nagytakarítást rendeltek el a vállalatnál.","shortLead":"Vendégek két külön incidenst is jelentettek, amely során kártevőt találtak az ételben, úgyhogy soron kívüli...","id":"20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06337d88-2a06-47c2-82d8-2f07430e7c5b.jpg","index":0,"item":"3b02cbd7-6f7a-4501-8dad-8d00644c999a","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_Japan-gyorsetterem-leves-miso-patkany-kartevo-botrany","timestamp":"2025. március. 30. 11:30","title":"Ideiglenesen bezár Japán egyik legnagyobb levesezőlánca, miután döglött patkányt találtak az ételben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Hogyan pótolható az USA szerepe a NATO-ban? Ausztriában lebukott bolgár ügynökök és Putyin nyerő stratégiája. Nemzetközi lapszemle: válogatásunk a világlapok írásaiból. ","shortLead":"Hogyan pótolható az USA szerepe a NATO-ban? Ausztriában lebukott bolgár ügynökök és Putyin nyerő stratégiája...","id":"20250330_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"22ad4455-2cf5-406f-99de-aaf31c90a2cd","keywords":null,"link":"/360/20250330_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 30. 10:00","title":"„Ez már fasizmus” – Miért vándorol ki Kanadába három amerikai professzor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes alkalmazásban letiltsák az értesítéseket.","shortLead":"A jövőben kevesebb értesítés érkezhet a YouTube felől a felhasználóknak – a vállalat így előzné meg, hogy a teljes...","id":"20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5658dde-3e9f-4822-b435-e44512133cd1.jpg","index":0,"item":"d1872ef1-b597-4b95-bd62-8e66d31d3453","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_youtube-push-ertesites-kikapcsolasa","timestamp":"2025. március. 30. 16:03","title":"Meg fogja érezni, ha a YouTube elkezdi bevezetni az új fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","shortLead":"A párt csak azt közölte, a miniszterelnök-helyettes nem áll kapcsolatban Cs. Sándorral.","id":"20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e79db3b-c5e5-4d1c-981f-433c628ce8b0.jpg","index":0,"item":"56768a5d-49a6-441c-a134-6d50dd1d0135","keywords":null,"link":"/itthon/20250329_Semjen-Zsolt-Cs-Sandor-KDNP-fenykep-Tisza-Part","timestamp":"2025. március. 29. 12:07","title":"A KDNP nem árulta el, miért pózolt korábban Semjén azzal a férfival, aki rátámadt a Tisza standjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó fizikai aktivitását, egészségügyi paramétereit, és a kapcsolódó okostelefon kiterjesztéseként is funkcionálnak. Úgy tűnik azonban, az Apple-nek még ez sem elég, mesterséges intelligenciával és kamerával ruházná fel okosóráját, hogy egészen különleges eszköz váljon belőle.","shortLead":"Az okosórák, beleértve az Apple Watchokat, jóval többek csuklón viselhető időmérőknél, nyomon követik a felhasználó...","id":"20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea399b8d-e833-4be2-b76a-8cd2fc9b16b2.jpg","index":0,"item":"d4231927-a899-4882-ac51-41b62a5466da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250329_apple-watch-okosora-kamera-mesterseges-intelligencia-mark-gurman-hirlevel","timestamp":"2025. március. 29. 16:03","title":"Kiszivárgott: ennyire merész tervei vannak az Apple-nek, mégpedig az órájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra használta, hogy az okkultizmus és a tudomány párosításával az első világháború utáni, depressziós, kétségbeesett világnak megmutassa az utat a tökéletes élet: iskola, kultúra, gazdaság, medicina, demokrácia, politika felé. Filozófus, író, természettudós, pedagógus, képzőművész, zenetudós, építész, koreográfus, ékszertervező, látnok és vallási vezető – ez mind ő volt.","shortLead":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra...","id":"20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33.jpg","index":0,"item":"f26628eb-9e29-45bb-bc00-ec4d3cb3a36f","keywords":null,"link":"/360/20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","timestamp":"2025. március. 30. 13:30","title":"A tudományos okkultizmus prófétája – 100 éve halt meg Rudolf Steiner, a Waldorf-pedagógia atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]