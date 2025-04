Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb demonstrációt tervez.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb...","id":"20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"84993313-d533-4ee7-a2ca-857a37c39aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","timestamp":"2025. április. 02. 10:05","title":"Hadházy Ákos üzent a zebrás hídfoglalás után: Ha ez nem volt elég Orbánnak, jövő kedden legyünk még többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini bíróválasztásért is, de már előtte szó volt a távozásáról.","shortLead":"Az amerikai elnök köreiben teherként tekintenek egyesek a milliárdosra, és őt okolják az elbukott wisconsini...","id":"20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c24d8ad-081e-4172-a72c-c36bdab343bd.jpg","index":0,"item":"595c0e07-5031-4c14-8526-0e13242608e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_elon-musk-visszavonulas-donald-trump","timestamp":"2025. április. 02. 19:15","title":"Politico: Trump szerint Elon Musk heteken belül visszavonul kormányzati szerepéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás helyét pedig egy éve nem töltötték be. Tizenöt helyett már csak tizenketten vannak.","shortLead":"Nemrég távozott az Alkotmánybíróság legrégibb tagja, mert lejárt a mandátuma. Péntektől elnök sincs, Sulyok Tamás...","id":"20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b05e4c5-0734-46a3-a912-93e659be019f.jpg","index":0,"item":"82cb8148-2dc4-4e6a-82bb-4962726f7c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_veszesen-fogy-az-alkotmanybirosag-juhasz-imre-ebx","timestamp":"2025. április. 03. 19:16","title":"Vészesen fogy az Alkotmánybíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","shortLead":"A következő években nagy fejlesztésekre készül a légitársaság.","id":"20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5bd67167-db2c-47b2-bd80-097f120ea60d.jpg","index":0,"item":"6e00780d-41ed-4705-acd1-3d6252cee810","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_wizz-air-utaselegedettseg-fejlesztesek","timestamp":"2025. április. 03. 12:43","title":"A Wizz Air apró betűk nélküli szabályzatot és új repülőket ígér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","shortLead":"Az MG Cybersternél jelentősen könnyebb újdonság igen komoly vezetési élménnyel kecsegtet.","id":"20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b91ece90-179b-4401-b1f1-304873aac6cd.jpg","index":0,"item":"71988e7c-52f3-4a84-b39f-03b83d6bdc6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_xiaomi-hatszellel-tamad-ez-a-kicsi-es-olcso-kinai-sportkupe","timestamp":"2025. április. 02. 08:41","title":"Xiaomi hátszéllel támad ez a kicsi és olcsó kínai sportkupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","shortLead":"Állítólag csak arról beszéltek, hogy Magyarország úgy döntött, kilép a Nemzetközi Büntetőbíróságból.","id":"20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"d40b2255-123e-45f4-b99a-073ceb362cbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Benjamin-Netanjahu-es-Orban-Viktor-telefonon-egyeztetett-Donald-Trumppal","timestamp":"2025. április. 03. 21:54","title":"Benjámin Netanjahu és Orbán Viktor telefonon egyeztetett Donald Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer elektronikus eszközt foglaltak le.","shortLead":"A Kidflix nevű oldalra 91 ezer pedofil videót töltöttek fel 2001 óta, 79 embert vettek őrizetbe a hatóságok és 3 ezer...","id":"20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560c336b-4f12-4f24-8b4d-6ca0a4366c05.jpg","index":0,"item":"0c787cb7-9dde-4e9c-913b-e0ee41b9addc","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_europol-pedofil-kidflix-kiberbunozes","timestamp":"2025. április. 02. 21:59","title":"Europol: felszámolták a világ egyik legnagyobb pedofilplatformját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","shortLead":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","id":"20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"4426dd0d-0f23-44b4-a63a-c631a93667be","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","timestamp":"2025. április. 03. 08:29","title":"Mickey Rourke is szerepelni fog a Big Brotherben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]