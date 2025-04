Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a","c_author":"Mérlegen","category":"kkv","description":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme a „tökéletes” termék megalkotásának, vagy ha van egy jó ötlet, többet ér gyorsan lépni és belevágni? Mennyiben különbözik az üzleti modell attól függően, hogy csokit vagy egy fehérneműt szeretnénk eladni? – a this is Redy alapítóival beszélgettünk.","shortLead":"Miért lehet jobb döntés vállalkozásként hitelt felvenni, miközben sorban állnak a befektetők? Van-e értelme...","id":"20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9692b23d-fcb3-45e5-86f5-940440148d5a.jpg","index":0,"item":"6fcffb0f-8f40-406c-8eab-bc442fec0f77","keywords":null,"link":"/kkv/20250401_Merlegen-podcast-this-is-Redy-menstruacios-bugyi-fenntarthatosag-Molnar-Dora-Tasnadi-Adam-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 15:45","title":"„A nők igénylik, hogy ne XS-es modelleken mutassuk be a bugyikat” – nemcsak üzlet, tabudöntögetés is a Redy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","shortLead":"Április 16-án a mozikban is megnézhetjük a Nándorfehérvár ostromát bemutató látványos végjátékot.","id":"20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c912d96e-56fe-4ac2-b14d-79be398d55e6.jpg","index":0,"item":"d8fc69d5-8ab2-499c-aec3-b0e16f0c7096","keywords":null,"link":"/kultura/20250401_Moziban-is-lathato-lesz-a-Hunyadi-zaroepizodja","timestamp":"2025. április. 01. 15:13","title":"Moziban is látható lesz a Hunyadi elképesztő látványt ígérő záróepizódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz való csatlakozást.","shortLead":"Egy fehér házi tisztviselő szerint a tanulmány arra az esetre készült, ha a grönlandiak önként megszavaznák az USA-hoz...","id":"20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/175845b5-4007-493f-a475-a7aaf5452133.jpg","index":0,"item":"874bfd1b-5eea-469f-9195-2c013950b525","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_usa-donald-trump-gronland-feher-haz-koltseg-terv","timestamp":"2025. április. 02. 08:11","title":"Trumpék már azt számolgatják, hogy mennyibe kerülne Grönland kormányzása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","shortLead":"Csak két olyan termék van, amelyiknél a kisboltok fel tudják venni az árversenyt a nagyokkal.","id":"20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbd1b95-146f-44fe-88da-5199ea5cca34.jpg","index":0,"item":"99c3dc26-2a57-4ef8-a715-72e5afc00ede","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_arres-kisboltok-szupermarket-beszerzes-nagykereskedo","timestamp":"2025. április. 01. 12:55","title":"Az árrésstop olyan üzleti titkokat is leleplezett, amelyek elkeseríthetik a kisboltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","shortLead":"A darnózseli és dunakiliti telepen összesen 3500 szarvasmarhát tartanak.","id":"20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4ba2b3c-24d3-4e44-bb0b-f8b27aa65367.jpg","index":0,"item":"3cd59d5c-45f2-4449-aff6-ca27a0b1ee83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_nebih-szaj-es-koromfajas-darnozseli-dunakiliti","timestamp":"2025. április. 02. 10:58","title":"Megerősítette a Nébih: újabb két marhatelepen jelent meg a száj- és körömfájás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem álltak meg.","shortLead":"A hadsereg szerint a konvoj érkezéséről nem kaptak tájékoztatást, a járművek pedig a katonák figyelmeztetésére sem...","id":"20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0744f083-ce71-4e13-b3bc-ae91cc91d045.jpg","index":0,"item":"8480f1e4-5085-4c3c-a199-db86fef7b8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mianmar-foldrenges-katonai-junta-segelyszallitmany-kamion","timestamp":"2025. április. 02. 11:07","title":"A mianmari junta tüzet nyitott a földrengés áldozataihoz tartó segélyszállítmányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","shortLead":"Bővítené műholdas szolgáltatásait az Apple, ám a jelek szerint ezt igyekezne megakadályozni Musk.","id":"20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88acf73c-be64-429c-8928-6f2727eea656.jpg","index":0,"item":"a4f07291-d473-4997-ab9e-e2e9b53669e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_apple-globalstar-egyuttmukodes-elon-musk-spacex","timestamp":"2025. április. 01. 12:05","title":"A műholdak miatt rúghatja össze a port Elon Musk és az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","shortLead":"Rév Marcellék cége és a Mohácsról szóló dokumentumfilm is kap pénzt. ","id":"20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97edc5f8-110b-468f-8ad3-d79b613dd74f.jpg","index":0,"item":"c9daaf03-29df-47a1-982d-a56684377a86","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_nemzeti-filmintezet-dokumentumfilm-tamogatas-boban-markovic-mohacs","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Boban Markovic életrajzi filmjét 259 millióval támogatja a filmintézet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]