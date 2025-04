Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja minden erővel igyekszik magához ragadni a kezdeményezést. Bár az a hír járja, hogy ennek a NER egyes oligarchái is áldozatul eshetnek, eddig csak ellenzéki aktivistát ért atrocitás. Ki nem kényszerített hibák sorozata és cinikus akciók a Fideszben, alakuló félelem a tiszásokban, elszabaduló indulatok az utcán.","shortLead":"A választási kampány véghajráját idézi a belpolitika, holott még egy év van hátra a voksolásig. Orbán Viktor és stábja...","id":"20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10e7218-0263-450c-af57-62f15b49bb83.jpg","index":0,"item":"1bfc9a84-1a7e-49af-ba96-1e8b81cc55f3","keywords":null,"link":"/360/20250403_hvg-zebra-poloska-kullancs-orban-magyar-fidesz-tisza-alairasgyujtes-eroszak-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 09:43","title":"Orbánnak a saját oligarcháin kell példát statuálnia, hirdetésben kullancsozza őket és nem száll le a zebrákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20 százalékos vám rakódik majd.","shortLead":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20...","id":"20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"5e65acfd-19c7-4cc8-b474-f1ed6fc3b392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szijjártó Trump 20 százalékos, az EU-t sújtó vámjáról: Alkalmatlan brüsszeli politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt sokáig mégis ezzel a vezetéknévvel kellett élnie. A trauma kihatott az ő életére is, de valójában az alkohol volt az, ami már születése előtt jelen volt, és mindig ott kísértett a családjában. A ma már külföldön élő, saját vállalkozását vezető Zsuzsanna a HVG-nek mesélte el a gyerekei életét is meghatározó történetet.","shortLead":"Még meg sem született, amikor az anyja férjét kivégezték a brutális veresegyházi gyilkosságért, a bürokrácia miatt...","id":"20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec7dedcc-f347-4ca5-9970-6e39f61d4428.jpg","index":0,"item":"e6a2f134-1ac9-448c-b821-25ada0ce759c","keywords":null,"link":"/360/20250403_gyilkos-kivegeztek-varro-ferenc-lany-nev-viseles-alkoholizmus-csalad-zsuzsanna-vallomas","timestamp":"2025. április. 03. 19:52","title":"Kivégezték az anyám férjét, és a nevét kellett viselnem 12 évig – Zsuzsanna története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni, mint eddig.","shortLead":"Maradnak a fizikai játékkártyák a Nintendo új konzoljánál is, ugyanakkor sok esetben egészen máshogy fognak működni...","id":"20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d2bc1d0-6c69-4848-9f83-fb32d04242fd.jpg","index":0,"item":"b81106a2-2ff9-49cf-bea9-2b62c6d07791","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_nintendo-switch-2-fizikai-jatekok-kulcs-letoltes","timestamp":"2025. április. 03. 11:03","title":"Meglepő dolog derült ki a Nintendo Switch 2 játékairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0e4156-8b5b-4c00-b512-a3f7484ecad8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Valaki, komoly pedigrével rendelkező Spa-t, vagy DTM-et megjárt kocsit?","shortLead":"Valaki, komoly pedigrével rendelkező Spa-t, vagy DTM-et megjárt kocsit?","id":"20250403_Eladja-nehany-legendas-versenyautojat-az-Audi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a0e4156-8b5b-4c00-b512-a3f7484ecad8.jpg","index":0,"item":"333688f9-57fa-429c-abb8-8eb9e3ae723b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Eladja-nehany-legendas-versenyautojat-az-Audi","timestamp":"2025. április. 03. 20:20","title":"Eladja néhány legendás versenyautóját az Audi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyáron érkezik a Nintendo Switch új generációja, mely több fronton is megújult, de játékok terén sem aprózta el a dolgokat az ikonikus japán cég.","shortLead":"Nyáron érkezik a Nintendo Switch új generációja, mely több fronton is megújult, de játékok terén sem aprózta el...","id":"20250402_nintendo-switch-2-jatekkonzol-bemutato-specifikaciok-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e.jpg","index":0,"item":"ad9fc0c9-7301-41f1-9a12-4656073ed4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_nintendo-switch-2-jatekkonzol-bemutato-specifikaciok-funkciok","timestamp":"2025. április. 02. 16:10","title":"Szédületes konzolt mutatott be a Nintendo, megérkezett a Switch 2 – itt van minden részlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8237da-0a70-4ec1-8bf0-3b9cbf7ac825","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Valamennyien az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják a munkát.","shortLead":"Valamennyien az Éljen Szombathely! Egyesületben folytatják a munkát.","id":"20250402_szombathely-oellenzek-part-kilepes-nemeny-andras-polgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba8237da-0a70-4ec1-8bf0-3b9cbf7ac825.jpg","index":0,"item":"7565b13c-04ce-4141-9d53-23f7ecc50303","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_szombathely-oellenzek-part-kilepes-nemeny-andras-polgarmester","timestamp":"2025. április. 02. 12:54","title":"Kilépett „óellenzéki” pártjából Szombathely polgármestere és három alpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620535f6-f4c9-4059-943f-7fd62db642ce","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyes praktikák nemcsak hatástalanok, de súlyos következményei lehetnek az egészségünkre a dietetikusok szerint.","shortLead":"Egyes praktikák nemcsak hatástalanok, de súlyos következményei lehetnek az egészségünkre a dietetikusok szerint.","id":"20250403_karos-dietak-etkezesi-szokasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/620535f6-f4c9-4059-943f-7fd62db642ce.jpg","index":0,"item":"dc6ef0d9-55a1-4dd0-9947-6dc5d27e12bc","keywords":null,"link":"/elet/20250403_karos-dietak-etkezesi-szokasok","timestamp":"2025. április. 03. 06:01","title":"Ezeket a diétákat sürgősen el kellene felejteni a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]