Ezen a pénteken is tiltakozással indult az interjúnak fazonírozott kormányfői beszéd megtartása, mert harmadik alkalommal is az MTVA-székházhoz vonult a Momentum Mozgalom, hogy megakadályozzák ebben a miniszterelnököt. A Momentum a közösségi oldalán élőben közvetítette, ahogy összekapaszkodva az egyik portánál akcióztak, majd ahogy a rendőrök egyesével szétválasztva őket felszámolták az összekapaszkodott élőláncot, majd intézkedtek ellenük – erről itt olvashat tovább.

Zéró tolerancia van az antiszemitizmussal szemben – ismételte meg Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel, miután az első téma az volt, hogy csütörtökön fogadta Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt és közös sajtótájékoztatót tartottak. A kormányfő a rádióban is azt fejtegette, hogy a tegnapi bejelentésnek megfelelően Magyarország azért lép ki a Nemzetközi Büntetőbíróságból (ICC), mert az “politikai szervezetté vált” és ennek az önállóságunk látta kárát. Az amerikaiak és a törökök sem voltak soha tagok – jegyezte meg.

Orbán maga dobta fel a saját magának a kérdést úgy, hogy vajon miért nem tartóztattuk le az izraeli kormányfőt, ahogy ezt a palesztinok kifejezetten kérték arra hivatkozva, hogy ezt a nemzetközi jog, illetve a Nemzetközi Büntetőbíróság döntése alapján meg kellene tenni.

“Nem szoktuk letartóztatni a vendégeket, másrészt nem akartuk letartóztatni, mert a barátunk, hiszen Izrael nem közömbös, hanem a barátunk. És még ha akartuk volna, akkor sem tudjuk, mert nem volt rá jogi lehetőség, ugyanis soha nem hirdettük ki a Nemzetközi Büntetőbíróságra vonatkozó nemzetközi megállapodást” – sorolta.

Vagyis Netanjahu “1000 százalékig biztonságban” van nálunk – jelentette ki. Orbán hosszan sorolta, milyen szoros, gazdasági, katonai együttműködés van a két ország között és miért kiemelkedően fontos Izrael helyzetének garantálása a külpolitikában.

Újra az “áttörés éve” és Trump, a békét hozó

Az elmúlt napokban több adat is napvilágra került, így a reálkeresetek növekedtek, de Orbán általánosságban beszélt újra az 5 gazdasági és 5 politikai célról, amiért ez az áttörés éve lesz. Így az árak letörése, ami “nagy csata”, az adócsökkentés, a száz gyár-program, a kisvállalkozások támogatása és a nyugdíjas élelmiszeráfa- visszatérítés. Ezért személyes felelősséget vállaltam – mondta.

“Ha munka van, minden van” – hozta egyik állandó paneljét a kormányfő azt is megismételve, hogy annyian még soha nem dolgoztak, mint most. Ezen belül is kiemelte, hogy a roma közösségből is sikerült sokakat integrálni a munka világába, a munkán és a tanuláson keresztül, amire nagyon büszke.

A “külső hatások”-ról is beszélt, sokadszor megismételve, hogy a békét Donald Trump hozza el. Az amerika elnököt, aki óriási sikereket ér el, a nyugat-európaiak utálják – jelentette ki. Hiszen Nyugat-Európa fenn akarja tartani a háborút, míg mi a védelmi képességünket akarjuk erősíteni. Szerinte Trumpnak már első lépésként sikerült elszigetelni a konfliktust, most már a fegyvernyugvás a következő cél.

“Csóró országoknak soha nincs erős hadserege” – jegyezte meg, ezért Orbán szerint a gazdaságot kell erősíteni ahhoz, hogy a védelmi képességünk is növekedjen. A vesztésre álló ukrán hadseregbe magyarokat is besoroznak – mondta a kormányfő, aki sorolta, mennyire borzalmas a háború.

“Enni kell”

Az emelkedő árak is szóba kerültek, Orbán szerint három területen történtek olyan áremelkedések, amelyek gyötrelmesen érintették a családokat. “Enni kell”, ezért az élelmiszereknél kellett leggyorsabban beavatkozni. A szolgáltatások, főleg a telekommunikációs szolgáltatások terén “szigorú beszélgetések” zajlottak, itt három céggel kell megállapodni, remélhetőleg beavatkozni így nem kell. Végül a bankszektor, ahol ugyan valóban nagy közterheik vannak a cégeknek, de azért még így is sikeresek – sorolta.

Patkányméregszerű drogok, ami ellen nem akar az irodából harcolni

Tarnazsadányba tett látogatásáról is beszélt a kormányfő, mert a drogok elleni harcot szerine nem lehet az irodából irányítani – mondta. Mint mondta, ez egy nehéz környék, jelentős roma közösség él itt, és tapasztalta, hogy a “patkányméregszerű” drog családokat tesz tönkre. Több ezer rendőrt mozgósítottak az országban a kábítószer elleni harcra, nagyon határozottan kell fellépni a drogkereskedők ellen, ha kell, elkobozva az ingatlanikat, autóikat és szigorú büntetéseket kiszabva. Mert ebben is zéró tolerancia van, ezért is használunk erős kifejezéseket, mint az, hogy hajtóvadászat van a drog terjesztői ellen – mondta.

A nem tüntető, demonstrációktól távol maradó embereket is figyelembe kell venni – mondta végül Orbán a gyülekezési törvény módosításával kapcsolatban. Szerinte nem normális, hogy egy hídfoglalás, vagy akár több híd egyidejű elfoglalása miatt más emberek a közlekedési dugókban ragadjanak – mondta. Ezért kell szerinte módosítani a jogszabályokat, őket is védeni kell.