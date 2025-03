Tüntetések

Kissé megnehezítette neki a Momentum a főbejárat blokádjával, de Orbán Viktor végül bejutott péntek reggel a közmédiába. A miniszterelnök szokásos rádiós beszédét a keddi hídlezárások, valamint a Momentum ma reggeli tüntetésének értékelésével kezdte. Azt mondta, van egy provokációs verseny az ellenzéki pártok között. A kormány sok dolgot csinál, szerinte az ellenzék ilyenkor vagy konstruktív, vagy legyint az egészre, és a provokációk felé fordul. Most úgy látja, az utóbbival állnak szemben.

Azt mondta, nyilvánvaló, hogy nem úgy van, ahogy ők mondják, de ezt ők is tudják. Szerinte azt mondják, Magyarországon vége a demokráciának, nem lehet gyülekezni – de lehet, ezt mutatják a tüntetések is. Az ellenzék átrendeződött, egyes pártok láthatósági problémákkal küzdenek, egymással versengenek kormányellenességben, provokációban – egy év múlva választások lesznek. Azonban szerinte kicsit tekintettel is lehetnének másokra, a liberálisok mindig felsírnak a Pride miatt – mondta. Hidakat lezárni törvény szerint sem lehetséges szerinte, a vélemény kinyilvánításának szabadsága szerinte a többiek életének szükségtelen korlátozása nem normális dolog.

“A nem tüntető többségnek joga van ahhoz, hogy normálisan élhesse az életét”

– jelentette ki. Gondolkodnak azon, hogy jogalkotóként mi dolguk ezzel. A többségnek észnél kell lenni, nem szabad túl erősen reagálni. A hídlezárásoknak van tanulsága viszont szerinte, a nem tüntető többség védelmét egyértelműen kellene garantálnia a törvénynek – tette hozzá.

Kocsma vagy kisbolt – a falu lelke a kormány szerint

A miniszterelnök azt is mondta, hogy a politika nem arról szól, hogy mindig a pénzt helyezzük az első helyre. Szempont, hogy az ország legyen belakva, Magyarországnak komoly erőforrása a falu. “A magyar falu az egy ökoszociális egység” – magyarázta. Az ő gyermekkorában minden adott volt a jó falusi léthez, a rendszerváltozás után viszont hanyatlásnak indultak a falvak.

Szerinte a falu nem a múlthoz tartozik, hanem a jövőhöz. Valakinek bejön a zsúfolt, városi életforma, a zsibongó élet, a fiatalokat ez vonzza. A családnak viszont szerinte a nyugodt, biztonságos közeg vonzó. A családos emberek tekintélyes része inkább él falun, mint nagyvárosban. A falusi emberek szempontjait is érvényesíteni kell, építeni, nem leépíteni kell.

Orbán azt mondta, ha igazuk van, és a jövőt jól mérik fel, akkor a városi problémák miatt sokan fognak kiköltözni. Ezzel Budapest is szenved – jelentette ki a kiköltözésre, kertvárosiasodásra célozva. A nem mezőgazdaságra építő falusi kultúra is találhat magának jövőt, különösen, ha a kormány ebben segít, és nem a világvégével azonosítja a falut – tette hozzá. Szerinte ehhez bolt, kocsma, bölcsőde, autópálya, internet kell – vagyis a civilizált élet feltételei. Szerinte nem reménytelen, amiről beszél: mióta a Magyar Falu programot elindították, 1200 olyan település van, ahol megállt a népességfogyás.

A Magyar Falu program most bővül – bár maga a program már öt éve fut, azt erősítették most meg. Orbán dicsérte Gyopáros Alpárt, majd a kisboltokról beszélt. Ha nincs bolt, akkor nehéz egy faluban élni. Volt egy nagy vita a kormányon belül, hogy hol van a falu lelke, a kocsmában, vagy a boltban, végül döntetlent hirdettek, mindkettőt támogatják. Minden faluban lesz ATM – Orbán viszont azt ígéri, hogy erősítik a falut, nem akarják feladni ezt az életformát.

Családközpontú rendszer

Orbá beszélt a fiatal anyák szja-mentességéről is. Azt mondta, a konkrét intézkedéseken túl lezárult egy történelmi dimenziókon túli vita, hogy ki mit tekint a családok alapegységének: az egyént, vagy a családot. A kormány az utóbbit – ennek pedig meg kell jelennie a szabályozásban is. A liberálisok választják az egyént, ott a család nem jelenik meg fontos szempontként, ott magánügy, hogy ki hogyan él. Utóbbi igazságát elismerte, de azt mondta, nem mindegy, születnek-e gyermekek.

A nemzet alapelemének azonban a családot tartja, így építik az adórendszert is, kimondják, hogy az a nagy cél, hogy a gyermekeket nevelők ne éljenek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyermeket. A miniszterelnök ismét elmondta: családközpontúvá akarják tenni a magyar rendszert. Orbán azt mondta, abban reménykedik, hogy a nyugati világ majd követi a példát, rájönnek arra, hogy ha nem támogatják a családot, akkor elveszítik a jövőt.

Árrésstop

Szóba került az árrésstop is, Orbán azt mondta, 874 termék ára csökkent az intézkedés hatóságra, a csökkenés átlaga eléri a 17 százalékot. Ez nagy dolog – jelentette ki Orbán, arra ugyanis szerinte még nem volt példa, hogy csökkenjenek az árak. Elárulta, hogy izgult is, hogy sikerül-e. Azt mondta, első dolga minden új intézkedésnél, hogy nézzenek a múltba, vizsgálják meg, korábban hogy működött egy adott intézkedés. Az árrésstop esetén viszont nem volt ilyen dosszié, így ezt politikai és intellektuális kockázatnak minősült szerinte, 16-szor gondoltak át mindent.

Két hét után azt kell mondanom, a dolog működik, repül

– tette hozzá. Szerinte lesz törekvés a kereskedők részéről a trükközésre, hiszen ők úgy gondolkodnak, hogy a kormány ne mondja meg, mekkorát keresnek a termékeken. Ezért folyamatosak az ellenőrzések, vannak még lépések a tarsolyukban, ha beindul a trükközés, folyamatos küzdelemben vannak – emelte ki a miniszterelnök. Egyeztet a megbízott kormánybiztossal, Zsigó Róberttel. Mondott konkrét számokat is. Szerinte bizonyos termékek, tejek, joghurtok, zsiradékok árai 50 százalékkal csökkentek.

Az intézkedés május végéig él, akkor lesz vita arról, hogy folytassák-e, vagy sem.

Háború!!!

72 órára elegendő vészhelyzeti tartalék felhalmozását javasolja az Európai Bizottság. Orbán erre azt mondta, hogy a magyar háztartásokban ennyi élelmiszer szokott lenni, majd nevetett a nyugatiakon, ahol problémát okoz az ilyen mennyiségű élelmiszer tartása.

Brüsszel háborúra készül, ezt komolyan kell venni

– mondta. Szerinte ha az ember a kérés mögé néz, akkor megretten, ő ugyanis nem látja, hogy Európát háború fenyegetné. Több ezer kilométerre van a háború, spekuláció az érkezéséről van, de realitása nincs. Hogy NATO-tagállamot valaki megtámadjon, olyan nem lehet. Ha valaki mégis háborúra készül, akkor ő akar támadni – fejtette meg a világot két mondatban Orbán. Szerinte az EU-ban vannak olyan országok, amik még inkább befelé akarnak menni az orosz–ukrán háborúba. Ennek a politikai előkészítése folyik most. Ismét elmondta:

ha Európa háborúba is megy, mi biztosan nem fogunk.

Szerinte a brüsszeli bürokrácia háborút akar, az amerikai elnök viszont nem. Korábban az amerikaiak is a háborúért dolgoztak – jelentette ki, szerinte mindenki a háború oldalán volt. Orbán azt mondta, nem volna semmi más dolguk, mint az amerikai törekvéseket támogatni, nem az amerikaiakat támadni. Kiemelte: ő az európai politikával nem ért egyet, és nincs egyedül. Ebbe a pakliba sorolja a szlovákokat és az olaszokat is. Európának nem a háború, hanem a béke felé kellene mennie, ezt pedig többen érzik is. Egyetlen dolgunk lenne: hogy támogassuk az amerikaiakat – tette hozzá.

Szerinte Európa kapott egy esélyt a minszki megállapodással. Ekkor döntött úgy Európa, hogy a gazdasági hátteret Németország és Franciaország garantálja – ezt Orbán szerint nem tudták betartatni, kiderült, hogy Európa ehhez nem elég erős. Erre azonban nem a háború a válasz, hanem az, hogy olyat keresünk, aki erősebb, és be tudja tartani. Ilyen lehetne az Egyesült Államok.

Ha békét akarsz, támogasd az amerikaiakat

– jelentette ki.

Száj- és körömfájás

Ismét megjelent a száj- és körömfájás, most Levél nevű községben, Győr-Moson-Sopron megyében. Orbán azt mondta, a fertőzés a szomszédos országból jött. Orbán azt mondta, még csak helyben vannak súlyos következmények, de országosan is lehetnek. A továbbterjedést kell most megakadályozni.