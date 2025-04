Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","shortLead":"Éppen új gazdára vár ez a kényelmes és igen praktikus Citroën BX 16 RS Break Evasion.","id":"20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279a3d16-5570-4464-bf7a-73c6a68ed9e1.jpg","index":0,"item":"38c8e3c1-86ea-466e-8518-b88fe2646b82","keywords":null,"link":"/cegauto/20250406_80-as-evek-alomkombija-felbukkant-egy-keveset-futott-citroen-bx","timestamp":"2025. április. 06. 07:21","title":"80-as évek családi álomkombija: felbukkant egy keveset futott puttonyos Citroën BX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát Pogány Judit és Gálffi László megrendítő alakításában a minap mutatták be az Örkény Színházban.","shortLead":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát...","id":"20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7.jpg","index":0,"item":"5941ea65-967c-4c01-82c9-714dbb9f4520","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","timestamp":"2025. április. 04. 19:30","title":"Szerelem az, amikor valakit minden körülmények között megőrzöl méltóságában – Pogány Judit és Gálffi László egész életük tudásanyagát viszik a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca","c_author":"Székács Linda","category":"gazdasag","description":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló magyar nők és lányok, pedig a menzesszel járó görcsök sokaknál okoznak extrém fájdalmat. A gyógyszerek jelentős drágulása miatt aligha jutnak enyhüléshez, akik egy csomag betétet sem tudnak megvásárolni.","shortLead":"Higiéniás termékekhez még csak-csak, fájdalomcsillapítókhoz és görcsoldókhoz viszont aligha jutnak hozzá a rászoruló...","id":"20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4875885-aef9-4ba6-9ea6-08e7fe745bca.jpg","index":0,"item":"19f71625-a26f-4356-a593-4344b42ae0bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250406_menstruacio-fajdalom-gorcs-fajdalomcsillapito-gyogyszer-dragulas-menstruacios-szegenyseg-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 12:00","title":"A mosdó felé tartva éjszakánként elájultam – nem elég, hogy a betét drága, a menstruációs fájdalom enyhítése is egyre megfizethetetlenebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját székház építésére kell az új társaság.","shortLead":"Saját székház építésére kell az új társaság.","id":"20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf819a4-9f23-417b-9fbc-c68b500f0c8d.jpg","index":0,"item":"241ac5ed-015e-4772-8766-a5b18866abdc","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-MVM-Neuron-MVM-Energetika-ingatlanfejlesztes","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"Ingatlanfejlesztő leánycéget alapított az MVM Energetika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ő volt az egyedüli jelölt.","shortLead":"Ő volt az egyedüli jelölt.","id":"20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160b79bb-212a-4ec1-9b89-4df045bb5f33.jpg","index":0,"item":"a563745a-9cb7-4ecf-b1fd-6530f81fa6f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Az-olasz-Liga-part-megerositette-partelnoki-tisztsegeben-Matteo-Salvinit","timestamp":"2025. április. 06. 15:20","title":"Az olasz Liga párt megerősítette pártelnöki tisztségében Matteo Salvinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ce48e6-89d9-49c8-b17e-74fa91a16399","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy antarktiszi hajózásra indult Sahram Dabiri iráni elnökhelyettes, az állása bánta.","shortLead":"Egy antarktiszi hajózásra indult Sahram Dabiri iráni elnökhelyettes, az állása bánta.","id":"20250405_iran-kirugas-luxus-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ce48e6-89d9-49c8-b17e-74fa91a16399.jpg","index":0,"item":"d2e6541e-642b-4e57-8369-c07b1df95d79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_iran-kirugas-luxus-utazas","timestamp":"2025. április. 05. 20:50","title":"Az iráni elnök kirúgta a helyettesét, mert válság alatt luxusutazásra ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére az arcvonásaiból, a mesterséges intelligencia (MI) legfejlettebb formái miatt manapság újra felkapták a módszert.","shortLead":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére...","id":"20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466.jpg","index":0,"item":"9b58e32c-3030-4c88-adb7-0b58d0ecf99f","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","timestamp":"2025. április. 06. 16:15","title":"Ismeri a fiziognómiát? Sajnos lehet, hogy bele fog futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","shortLead":"Egy lakónegyed kellős közepét érte a támadás, hat gyerek is az áldozatok között van.","id":"20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c466e94-2939-4c84-9f16-7f767cdce10b.jpg","index":0,"item":"da4417ff-6d05-46ef-9f2c-1ac1580b240a","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_raketatamadas-krivij-rih-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 04. 21:11","title":"Rakétatámadás érte Zelenszkij szülővárosát, 14-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]