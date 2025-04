Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"da3829f0-d129-4a7d-9806-14314a01d5c1","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250409_Marabu-Feknyuz-Magas-korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da3829f0-d129-4a7d-9806-14314a01d5c1.jpg","index":0,"item":"9bf5627f-61a7-411f-85b3-47ff252d6572","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Marabu-Feknyuz-Magas-korrupcio","timestamp":"2025. április. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Magas korrupció, mi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","shortLead":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","id":"20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79.jpg","index":0,"item":"6aa645ec-0e19-46a7-a64d-c2910dbd245b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","timestamp":"2025. április. 08. 13:37","title":"Nemcsak a gazdaságot, az internetet is felrobbantotta Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az IKEA nemrég a Pride kapcsán azt közölte a HVG-vel, hogy továbbra is erőteljesen támogatják a sokszínűséget.","shortLead":"Az IKEA nemrég a Pride kapcsán azt közölte a HVG-vel, hogy továbbra is erőteljesen támogatják a sokszínűséget.","id":"20250408_ikea-pride-taska-szivarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cdb5399-e600-40aa-b062-f873655731b2.jpg","index":0,"item":"442209c5-e0a9-46f8-8e02-0a281d1a7728","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_ikea-pride-taska-szivarvany","timestamp":"2025. április. 08. 13:19","title":"Megszüntetheti a szivárványos táska gyártását az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","shortLead":"Évi 21,8 milliárd forintot szán a kormány a 37 közös működtetésű színházra.","id":"20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61be24c6-0a95-49ee-8672-f9bd7d788735.jpg","index":0,"item":"e0c1d12f-c6f8-4cfb-b6f2-ec179f1f03a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Rendelet-van-megallapodas-meg-nincs-a-kozos-mukodtetesu-szinhazak-finanszirozasarol","timestamp":"2025. április. 09. 08:55","title":"Rendelet van, megállapodás még nincs a közös működtetésű színházak finanszírozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6a2507b-0174-4dd9-b2b8-6f36535ca084","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Méltatlan véget érhet a német legenda karrierje. Mi lesz Thomas Müllerrel? 