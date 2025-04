Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elképesztő adatátviteli és töltési teljesítményre képes egy új szabvánnyal működő adatkábel, melyből két változat is létezik. ","shortLead":"Elképesztő adatátviteli és töltési teljesítményre képes egy új szabvánnyal működő adatkábel, melyből két változat is...","id":"20250408_kina-gpmi-vezetek-szabvany-adatatvitel-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9eeb2f6-c190-409c-a76b-2468e466be79.jpg","index":0,"item":"91d7e2dc-f2d4-439c-a2ac-4939a4b3978f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_kina-gpmi-vezetek-szabvany-adatatvitel-sebesseg","timestamp":"2025. április. 08. 13:03","title":"Egy vezeték mind felett: egy új kínai szabvány zárójelbe teszi az összes ma használatos technológiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10 százalék feletti az érték.","shortLead":"Felére csökkent az ingatlanok drágulása havi szinten országosan és Budapesten is. Van azonban, ahol még mindig 10...","id":"20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2a05e97-d98f-4bfc-87bd-f358b80e9d44.jpg","index":0,"item":"e9529e75-c463-49d8-852e-e5504a6f3d4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlan-dragulas-lakaspiac-negyzetmeterar-ingatlancom-lakasar","timestamp":"2025. április. 09. 14:42","title":"Lassul a lakások drágulása, de pezsgőt azért ne bontsunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","shortLead":"Hússzor annyian kerestek rá kedd délig a neten a vámokra, mint ahányan egyébként egy teljes héten szoktak.","id":"20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b034d57-5114-4cc1-97af-4067668bcb79.jpg","index":0,"item":"6aa645ec-0e19-46a7-a64d-c2910dbd245b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_trump-vamhaboru-vam-internet-keresesek-google-trends","timestamp":"2025. április. 08. 13:37","title":"Nemcsak a gazdaságot, az internetet is felrobbantotta Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bill Ackman három hónapos tűzszünetet javasolt.","shortLead":"Bill Ackman három hónapos tűzszünetet javasolt.","id":"20250408_donald-trump-vam-bill-ackman-vamhaboru-wall-street-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbcb58e-ee25-470e-ac50-c1a57db0f8bb.jpg","index":0,"item":"adc2406a-1090-4f4f-890a-9235198c44d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_donald-trump-vam-bill-ackman-vamhaboru-wall-street-tozsde","timestamp":"2025. április. 08. 11:43","title":"Gazdasági atomháborúval érnek fel a vámok Trump milliárdos támogatója szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","shortLead":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","id":"20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"5291e385-f447-45f3-b61b-ae11d8b8126f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 11:37","title":"Ismét padlóra küldte a magyar tőzsdét a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás, annak sikere lesz.","shortLead":"A képviselő reagált a Kúria hídfoglalást érintő korlátozására, és azt ígéri, hogy akármeddig is tart a tiltakozás...","id":"20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6cd10f2-c8be-40db-8268-4bc21b6ae126.jpg","index":0,"item":"54106bcf-47cc-4432-abcb-63816ea5bf53","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Hadhazy-reakcio-hatalom-retteg-hidfoglalas-tuntetes","timestamp":"2025. április. 08. 09:47","title":"Hadházy szerint a hatalom retteg, ezért korlátozzák a tüntetés időtartamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már kezében tarthatja pár hónapos lányát.","shortLead":"Grace Davidson azt hitte, sosem lehet saját gyereke, de egy sebészcsoportnak és nagylelkű nővérének köszönhetően már...","id":"20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010f311a-2a06-4eb6-93ab-0f1364a44498.jpg","index":0,"item":"3d8ed6ea-85d6-4cc9-83ac-5fce9adfc4bd","keywords":null,"link":"/elet/20250408_Mehtranszplantacio-baba-Egyesult-Kiralysag-mesterseges-megtermekenyites","timestamp":"2025. április. 08. 11:55","title":"Megszületett a brit csodababa, akit egy méhtranszplantáción átesett anya hozott világra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1401252c-5380-4e21-9d0a-eed5b70130c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia hosszú távon csökkentheti azt az időt, amíg a beteg ellátáshoz jut, és segíthet megelőzni az állapot rosszabbodását.","shortLead":"A mesterséges intelligencia hosszú távon csökkentheti azt az időt, amíg a beteg ellátáshoz jut, és segíthet megelőzni...","id":"20250408_ChatGPT-borproblema-felismeres-szoftver-Semmelweis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1401252c-5380-4e21-9d0a-eed5b70130c9.jpg","index":0,"item":"362a7c6e-d649-470a-80ee-31492e1db713","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_ChatGPT-borproblema-felismeres-szoftver-Semmelweis","timestamp":"2025. április. 08. 10:37","title":"A ChatGPT szinte hibátlanul felismeri a leggyakoribb bőrproblémákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]