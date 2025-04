A Tisza Párt gyors előretörése egyebek mellett arra vezethető vissza, hogy gyenge volt az ellenzék, valamint hogy Magyar Péter jól használja a közösségi felületeket – egyebek mellett erről beszélt Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára albertirsai lakossági fórumán.

A 444.hu tudósítása szerint a KDNP-s politikus azt mondta: „A kiindulópont a parlamenti ellenzék állapota volt. Végleg kiderült róluk, hogy nem a legélesebb kések a fiókban. Így a baloldali politikusok helyett a baloldali média képviselői lettek a fő ellenségeink. Ők aztán pár hónap alatt lecserélték a korábbi ellenzéki sztárokat Magyar Péterre.”

„Magyar Péter készségszinten használja a közösségi médiát, ez az erőssége. Ha meg akarjuk nyerni a jövő évi választást, sokkal aktívabbnak kell lennünk a Facebookon. Nem tudjuk az előző kampányok győztes stratégiájával megnyerni ezt a választást. Továbbra is fontosak lesznek a fórumok, a kopogtatások és a mozgósítások, de nem elegendőek. Kell az internet is, amiben a túloldal most jobb, mint mi” – mondta.

Arra kérte a jelenlévőket, hogy osszák meg minél többször a fideszes politikusok és véleményvezérek posztjait. A megafonosokat pedig külön is említette.