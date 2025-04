Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","shortLead":"Ám ebben még nem merülnek ki az uniós ellenintézkedések.","id":"20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"1376f64f-ea47-42ef-8a9f-f08130c163ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_eu-viszontvam-szavazas-magyar-ellenszavazat-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 16:15","title":"Magyarország kivételével minden EU-tag megszavazta az amerikai árukra kivetett viszontvámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8d5592-abfb-4386-851c-bfd4f59e603c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Jet Set nevű szórakozóhelyen több százan buliztak, amikor beszakadt a teteje.","shortLead":"A Jet Set nevű szórakozóhelyen több százan buliztak, amikor beszakadt a teteje.","id":"20250410_dominika-diszkobaleset-jet-set-beszakadt-teto-halalos-aldozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb8d5592-abfb-4386-851c-bfd4f59e603c.jpg","index":0,"item":"9443a9cb-f075-4a63-8752-b9231870b802","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_dominika-diszkobaleset-jet-set-beszakadt-teto-halalos-aldozatok","timestamp":"2025. április. 10. 06:21","title":"Már 184 halálos áldozatról tudnak a dominikai diszkóbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Staller Ilona közösségi oldala arról árulkodik, hogy meggyőzte őt a Tisza Párt és Magyar Péter. A pornószínésznőtől régen sem állt távol a politika. ","shortLead":"Staller Ilona közösségi oldala arról árulkodik, hogy meggyőzte őt a Tisza Párt és Magyar Péter. A pornószínésznőtől...","id":"20250409_cicciolina-magyar-peter-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649.jpg","index":0,"item":"4ae5dbb3-4126-4162-9228-c63a8c25aeb8","keywords":null,"link":"/elet/20250409_cicciolina-magyar-peter-tisza-part","timestamp":"2025. április. 09. 10:37","title":"Magyar Péter Cicciolinát is maga mellett tudhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend többé-kevésbé konszenzuson alapuló intézményeit. A tőzsdék ugyan kimászhatnak „a felszabadítás napjának” sokkjából, de a bizalom szó jó időre eltűnik a gazdasági szereplők szótárából. De mik lesznek ennek a következményei?","shortLead":"Akarva-akaratlanul korszakhatárt jelöl ki Donald Trump amerikai elnök azzal, hogy sorra égeti fel a globális rend...","id":"20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38d1fe86-c854-42ba-ab9d-08934b0dfba8.jpg","index":0,"item":"aff8c349-c274-4183-a1d5-cad6a53e3c42","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-trump-vamhaboruja-orban-szijjarto","timestamp":"2025. április. 10. 14:18","title":"Ez az igazi baj Trump vámőrületével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","shortLead":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","id":"20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548.jpg","index":0,"item":"2cd91232-4ca4-487f-b839-be6dfb86206d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","timestamp":"2025. április. 10. 08:42","title":"Még a csomagtartójában lévő kannákat is teletankolta egy autós, majd meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók az álláskeresőket a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A párhuzamosan futó online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. Siess, mert a munkaadókkal már csak ma találkozhatsz személyesen. Előadást tart az AI használatáról Schumacher Vanda színész, tartalomgyártó, szó lesz a siker receptjéről fiatalon, és a változások kezeléséről is. Most még elérhetők olyan személyre szabott tanácsadások is, amelyek új álláshoz segíthetnek. ","shortLead":"Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók...","id":"20250410_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba2f7d77-15f0-47fb-87e5-50ec341fa7a9.jpg","index":0,"item":"6e09e10b-4c7f-49c1-b57b-ce0022982405","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 10. 10:00","title":"Ma még megtalálhatod álmaid állását személyesen ─ megy az állásbörze második napja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","id":"20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"b7087616-b6de-44c8-b41f-4f2721e4b8d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 15:48","title":"Szijjártó a Bloombergnek: Már tárgyalunk az Egyesült Államokkal egy különleges együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfb2e48-28fe-445b-80ff-7b9e626f8880","c_author":"Fetter Dóra","category":"360","description":"Sokan arról számolnak be, hogy hiába veszi őket körül otthon szerető közeg, nem tudják úgy megélni a gyászukat, ahogyan arra legbelül vágynak. Vannak gyászolók, akik már tíz alkalom után megtapasztalják a megnyugvást egy önsegítő csoportban. Mi történik a gyászcsoportban? Milyen feladatokat kapnak a résztvevők? Van-e végpont a gyászfolyamatban, és hogyan érdemes gyászoló hozzátartozónk felé fordulni? Erről kérdeztük Nagy Zsolt mentálhigiénés szakembert.","shortLead":"Sokan arról számolnak be, hogy hiába veszi őket körül otthon szerető közeg, nem tudják úgy megélni a gyászukat, ahogyan...","id":"20250408_gyasz-halal-gyaszcsoport-interju-nagy-zsolt-mentalhigienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbfb2e48-28fe-445b-80ff-7b9e626f8880.jpg","index":0,"item":"8a05b9df-06bd-43b6-954e-88c05ea647b3","keywords":null,"link":"/360/20250408_gyasz-halal-gyaszcsoport-interju-nagy-zsolt-mentalhigienia","timestamp":"2025. április. 08. 15:30","title":"Félve mondják ki, hogy jó volt – így működik a gyászcsoport, ahol a legnehezebb élethelyzettel segítenek megbirkózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]