Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető Trumpnak.","shortLead":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető...","id":"20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"6599ef3b-22c5-4bc4-9ae8-bcca1ef81ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 13:39","title":"Tartja a tétet Peking a globális vámpókerben: 84 százalékos sarcot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kínai külügyi szóvivő szerint a kormánya álláspontja mindig az volt, hogy az állampolgárai maradjanak távol a fegyveres konfliktusoktól.","shortLead":"A kínai külügyi szóvivő szerint a kormánya álláspontja mindig az volt, hogy az állampolgárai maradjanak távol...","id":"20250409_kinai-katonak-orosz-hadsereg-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"2953b906-0368-405f-887d-1533d1087420","keywords":null,"link":"/vilag/20250409_kinai-katonak-orosz-hadsereg-ukrajna-haboru-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 09. 15:59","title":"Tárgyalni kezdett Peking és Kijev az állítólag az oroszok oldalán harcoló, elfogott kínai katonákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megváltozik a minimum rendszerkövetelmény az Erste mobilbankjánál, és sokaknál csak a készülékcsere jelenthet megoldást.","shortLead":"Napokon belül megváltozik a minimum rendszerkövetelmény az Erste mobilbankjánál, és sokaknál csak a készülékcsere...","id":"20250408_erste-bank-george-mobilalkalmazas-tamogatas-ios-16-iphone-7-plus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"74e21358-77cc-4b41-9893-9ba57e9b9f3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_erste-bank-george-mobilalkalmazas-tamogatas-ios-16-iphone-7-plus","timestamp":"2025. április. 08. 16:03","title":"Az Erste ügyfele? Lehet, hogy hamarosan nem tud majd a mobilján bankolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát, így új funkciók és jobb működés várható a jövőben.","shortLead":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát...","id":"20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326.jpg","index":0,"item":"2c0965c4-0fd6-4106-8df5-bdf02f358031","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","timestamp":"2025. április. 09. 15:03","title":"Erősebb kereső jöhet az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbf4eb1-301e-4641-a43b-f2263bac21ca","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Az idén 80 éves festőművész töretlen lendülettel alkot, sőt, két éve a Budapesti Műszaki Egyetem vendégelőadójaként is aktív. A születésnapi interjúban a múlt és a jelen mellett a jövőről is szó esik. ","shortLead":"Az idén 80 éves festőművész töretlen lendülettel alkot, sőt, két éve a Budapesti Műszaki Egyetem vendégelőadójaként is...","id":"20250409_A-mu-Matzon-Akos-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dbf4eb1-301e-4641-a43b-f2263bac21ca.jpg","index":0,"item":"caadd904-f80b-437a-b2fe-82d935604049","keywords":null,"link":"/360/20250409_A-mu-Matzon-Akos-interju","timestamp":"2025. április. 09. 14:30","title":"„Ha már túl könnyen megy, akkor abbahagyom” – beszélgetés Matzon Ákos festőművésszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még mindig mélyponton áll.","shortLead":"50 százalék feletti tartományba mozdult el a VOSZ Barométer az első negyedévben, a részindexek közül azonban több még...","id":"20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/306b3d1a-4a6b-449a-a54a-7f9be73b7862.jpg","index":0,"item":"1e698770-bee4-4579-a623-0d315e2d7d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_vosz-barometer-2025-elso-negyedev-kkv-vallalkozas-vallalkozoi-hangulat-gazdasag","timestamp":"2025. április. 09. 07:18","title":"Optimistábbak lettek év elejére a magyar vállalkozók, kérdés, hogy ez trendforduló-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is futtat az új belépőknek szóló nyereményjátékokat, illetve egyszeri jóváírási akciókat. A taglétszám szinten tartása, illetve növelése régóta nagy kihívás a nyugdíjkasszáknak, még úgy is, hogy a múlt évben már sikerült megállítani az évek óta tartó lassú, de szinte folyamatos csökkenést.","shortLead":"Bár a nyugdíjpénztári tagtoborzó kampányok főszezonja hagyományosan az év utolsó hónapjaira esik, több pénztár most is...","id":"20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"9983650a-42be-4a93-981b-8e5439a8020d","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Toborzokampanyokkal-koszontik-a-tavaszt-a-nyugdijkasszak","timestamp":"2025. április. 10. 11:11","title":"Toborzókampányokkal köszöntik a tavaszt a nyugdíjkasszák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani azokat az anyagokat, amelyek átjutottak a felszíni rétegen.","shortLead":"Amerikai kutatók olyan mikrobatörzset fedeztek fel, ami 21 méterrel a felszín alatti talajban él, és képes lebontani...","id":"20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"74f351f9-350f-4afe-bb13-6b8c061849f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_talaj-viz-mikroba-bakterium-csp1-3","timestamp":"2025. április. 09. 13:03","title":"Az egész világ vizét megtisztíthatják azok a baktériumok, amiket most fedeztek fel a talajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]