[{"available":true,"c_guid":"c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai tőzsdék.","shortLead":"A vámháború továbbra is hatással van a piacokra, az USA–Kína kölcsönös emelés hírére jelentősen estek az európai...","id":"20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7b305fc-bda4-42c0-ac53-71ec3a41693e.jpg","index":0,"item":"8c683938-0019-4c86-bb8d-cc538cf5e8fe","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_Minuszban-zart-a-magyar-tozsde","timestamp":"2025. április. 09. 18:36","title":"Trump vámjai miatt szerdán is mínuszban zárt a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és nyereményjáték vár rád. Április 9-én szerdán reggel 10 órakor startol a HVG Állásbörze a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Ezzel párhuzamosan fut majd a hvgallasborze.hu oldalon az online állásbörze, amely péntek késő délután ér véget. A belépés a hibrid rendezvényre ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Íme néhány tipp a felkészüléshez.","shortLead":"Nem érdemes lemaradni róla: több mint 1000 állás, neves cégek, ingyenes karrier-tanácsadás, rengeteg program és...","id":"20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"957095c2-b975-4b81-b6f7-bb401a20cb92","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_kezdodik-a-HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 08. 10:09","title":"Már csak 1 nap és startol a legnagyobb hazai állásbörze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169bdc99-389f-4feb-bd41-e0b3e24340b0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három kölyökfarkas született a valóságban tízezer éve kihalt fajból.","shortLead":"Három kölyökfarkas született a valóságban tízezer éve kihalt fajból.","id":"20250408_oriasfarkas-dns-tronok-harca-biotechnologia-jegkorszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/169bdc99-389f-4feb-bd41-e0b3e24340b0.jpg","index":0,"item":"fd5bf36d-a8c8-4f7d-9ed4-a80ecde08713","keywords":null,"link":"/elet/20250408_oriasfarkas-dns-tronok-harca-biotechnologia-jegkorszak","timestamp":"2025. április. 08. 14:40","title":"Jégkorszaki DNS-ből támasztották fel a Trónok harca rémfarkasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1793d138-7906-4f6b-8577-ae24ed73e2bb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Miközben a Fram2 küldetés űrhajósai 28 000 km/h sebességgel száguldottak a Föld körül, a legénység röntgenfelvételeket készített. Kiderült, a technológiát tökéletesen lehet alkalmazni az űrben is.","shortLead":"Miközben a Fram2 küldetés űrhajósai 28 000 km/h sebességgel száguldottak a Föld körül, a legénység röntgenfelvételeket...","id":"20250408_rontgenkep-spacx-fram-2-kuldetes-kezfej","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1793d138-7906-4f6b-8577-ae24ed73e2bb.jpg","index":0,"item":"989adb17-4f51-4a48-851f-140ce90f2245","keywords":null,"link":"/tudomany/20250408_rontgenkep-spacx-fram-2-kuldetes-kezfej","timestamp":"2025. április. 08. 19:03","title":"Történelmi siker: röntgenfelvétel készült egy kézről a SpaceX űrhajóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83662f27-84df-4fff-8f54-7b2f71e7eda4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Azt ígérik, hogy egyenként ellenőrzik majd UV-lámpa alatt a szavazatokat.","shortLead":"Azt ígérik, hogy egyenként ellenőrzik majd UV-lámpa alatt a szavazatokat.","id":"20250409_velemenynyilvanito-szavazas-biztonsagi-papir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83662f27-84df-4fff-8f54-7b2f71e7eda4.jpg","index":0,"item":"0d7c2caa-fc07-442d-b919-915c235c763d","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_velemenynyilvanito-szavazas-biztonsagi-papir","timestamp":"2025. április. 09. 19:50","title":"Biztonsági papírra nyomtatják a kormány szavazólapjait Ukrajna EU-csatlakozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor otthagyta a politikát, édesanyja azt mondta, „nagyon örvendek, mert kezdtem félni attól az embertől, akivé válsz.” Azért is váltott gyakran karriert, mert tanulni, fejlődni akart, amit szerinte csak úgy lehet, ha ő a legbutább az asztalnál. Most üzleti tanácsadó. HVG-portré.","shortLead":"Az erdélyi Csibi Magor rövid tanársegédség után egy román párt színeiben, rendkívül fiatalon lett EP-képviselő. Amikor...","id":"20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc9cd4a8-32e1-4bcd-aa26-209ddd09ec05.jpg","index":0,"item":"d491b756-e9e3-4a66-871f-2f053c00e61a","keywords":null,"link":"/360/20250408_hvg-csibi-magor-hvg-portre","timestamp":"2025. április. 08. 11:30","title":"„A románoknak sokkal kevesebb nyertes csatájuk van, de ők mindegyiket számontartják, mi viszont a vereségeinkre emlékezünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben a gyanús közbeszerzéseket nem a NER-esek körében vizsgálná.","shortLead":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben...","id":"20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b.jpg","index":0,"item":"57696220-382d-464b-84a6-f5cf5a075325","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","timestamp":"2025. április. 10. 06:15","title":"Állami posztot kapott Lázártól a milliárdos, aki Mészáros Lőrinc földije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb a demencia kialakulásának kockázata azoknál, akik házasságban élnek. ","shortLead":"Amerikai kutatók több mint 24 ezer ember egészségügyi adatait vizsgálva arra jutottak, hogy egyértelműen magasabb...","id":"20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/219dcf85-c68e-4000-8696-cd69d0692d59.jpg","index":0,"item":"b86fda5b-ac75-4318-b5fe-71130268f6fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_hazassag-demencia-kialakulasanak-kockata-egeszseg","timestamp":"2025. április. 09. 20:03","title":"Meglepő hatás: növelheti a demencia kialakulásának kockázatát a házasság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]