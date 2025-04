Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált ilyeneket.","shortLead":"Amerikai kutatók úgy vélik, hogy az ember őse nem szándékosan készített éles kőszerszámokat, hanem véletlenül talált...","id":"20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce491cfe-32f2-4fdf-b4f0-7b694745cbc6.jpg","index":0,"item":"a1ff229b-e389-46dc-9b78-5b140b1aa3a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_osember-koszerszam-termeszetes-kovek-hasznalata","timestamp":"2025. április. 09. 18:03","title":"Új elmélettel álltak elő az ember fejlődéséről, ez mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos részletekre.","shortLead":"Teljesen átveheti az irányítást a böngésző felett az Amazon újdonsága, de lehet instruálni, hogy figyeljen oda bizonyos...","id":"20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82d417f0-b519-47be-871f-056321ef6f42.jpg","index":0,"item":"7a404521-a8fd-4d0e-bf0e-80b3605fb174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_amazon-nova-act-mesterseges-intelligencia-bevasarlas-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. április. 09. 16:03","title":"Magától elintézi a bevásárlást az Amazon MI-je, ami később akár egy egész esküvőt is megszervezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","shortLead":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","id":"20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6.jpg","index":0,"item":"e228e974-f2ac-444a-afd4-4462db6ab42e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","timestamp":"2025. április. 10. 06:41","title":"Visszatérhet a kézi váltás élvezete a Ferrarikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"De egy, csütörtök este megjelent kormányrendelet még csak előzetes szabályokat tartalmaz.","shortLead":"De egy, csütörtök este megjelent kormányrendelet még csak előzetes szabályokat tartalmaz.","id":"20250411_A-kormany-azt-igeri-hogy-majd-kartalanitja-a-szaj-es-koromfajas-jarvany-miatt-kart-szenvedett-gazdakat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"9e980756-2a18-471a-b71d-98eb5554a10c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_A-kormany-azt-igeri-hogy-majd-kartalanitja-a-szaj-es-koromfajas-jarvany-miatt-kart-szenvedett-gazdakat","timestamp":"2025. április. 11. 06:08","title":"A kormány azt ígéri, hogy majd kártalanítja a száj és körömfájás járvány miatt kárt szenvedett gazdákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e55a4f9-2517-4285-9ba0-68558924c4a3","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Inkább azt írja ki a pólójára, mennyi pénzt tett zsebre a Hunyadi-sorozatért – ezzel is támadták Ruttkay Zsófia forgatókönyvírót, miután meghekkelve a díszbemutatót tiltakozásképpen egy „FUCK NER” feliratú pólóban állt ki az Orbán-rendszer összesereglett elitje elé. Pedig nem kapott extra magas fizetést a munkájáért, miközben évtizedek óta a többi független filmes szakemberrel együtt napi harcot vív azért, hogy egyáltalán dolgozhasson. Milyen megélni, hogy eközben a NER-kegyencek milliárdokért készíthetnek filmeket? Hogyan szállt ki a produkcióból, és miért vívódott, hogy elmenjen-e egyáltalán a bemutatóra? Felveszi újra a pólót? Hány ezer eurós titoktartási szerződés köti? És szükség van egyáltalán állami pénzből készült kurzusfilmekre? A botrányt kavaró tiltakozás óta Ruttkay Zsófia először szólalt meg hosszabban, a Fülke Extrában Gergely Zsófiával beszélgetett.","shortLead":"Inkább azt írja ki a pólójára, mennyi pénzt tett zsebre a Hunyadi-sorozatért – ezzel is támadták Ruttkay Zsófia...","id":"20250411_ruttkay-zsofia-hunyadi-sorozat-forgatokonyv-fuck-ner-interju-podcast-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1e55a4f9-2517-4285-9ba0-68558924c4a3.jpg","index":0,"item":"151750ac-1a9a-415c-bb5c-de02a47490bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_ruttkay-zsofia-hunyadi-sorozat-forgatokonyv-fuck-ner-interju-podcast-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 06:01","title":"Ha kell, elárverezi híres „FUCK NER” pólóját a Hunyadi-sorozat tiltakozó forgatókönyvírója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát, így új funkciók és jobb működés várható a jövőben.","shortLead":"Adam Mosseri, az Instagram vezetője szerint a Meta nemrég megerősítette az Instagram keresővel foglalkozó csapatát...","id":"20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/786b54cc-a3a8-43ed-9d37-4b40e8416326.jpg","index":0,"item":"2c0965c4-0fd6-4106-8df5-bdf02f358031","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_instagram-kereso-adam-mosseri-tartalomkereses-az-instagramon","timestamp":"2025. április. 09. 15:03","title":"Erősebb kereső jöhet az Instagramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","shortLead":"Szilvia azt állítja, a bántalmazásról felettesei is tudtak, mégsem segítettek neki.","id":"20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efc364b6-8444-49eb-8e52-3c3c1dbc9948.jpg","index":0,"item":"e50f2369-6181-4e2c-8c1a-3c5e7dfb2321","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_Blikk-Evekig-bantalmazta-volt-ferje-a-rendorseg-arcat-megis-ellene-emelhetnek-vadat","timestamp":"2025. április. 09. 11:45","title":"Blikk: Évekig bántalmazta volt férje a rendőrség arcát, mégis ellene emelhetnek vádat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb tudnivalókat foglaltuk össze.","shortLead":"Három év után idén újra nagyot nőtt a cégautóadó mértéke, és a folyamat nem áll le. Az adónemmel kapcsolatos főbb...","id":"20250409_hvg-cegautoado-nav","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dd78b19-9ec9-4f64-bd78-fc14683d8a2f.jpg","index":0,"item":"ad1ea383-22d2-4ce5-ade8-6371c72bef75","keywords":null,"link":"/360/20250409_hvg-cegautoado-nav","timestamp":"2025. április. 09. 09:37","title":"A kormányzati kreativitás áldozatai lesznek azok is, akik cégautóadót fizetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]