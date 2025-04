Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek, van-e még diplomata-útlevele Dzsudzsák Balázsnak vagy Balog Zoltánnak, és kapott-e újonnan ilyet például Lánczi Tamás. Azt is titkolja a kormány, hogyan jutott el magyar közvetítéssel 100 millió eurónyi orosz hitel Milorad Dodikékhoz.","shortLead":"Nemzetbiztonsági érdeket veszélyeztetne Rogán Antal kabinetminiszter szerint, ha a külügyi tárca elárulná a HVG-nek...","id":"20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f20f714-715b-42b2-9651-6199c5d4b1b0.jpg","index":0,"item":"4c0beba1-3cb6-4971-9889-6826eb7a7014","keywords":null,"link":"/360/20250410_Rogan-dontott-titok-kinek-van-diplomata-utlevele-igy-nem-tudjuk-Lanczinak-van-e-vagy-visszaadta-e-mar-Balog-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 06:45","title":"Rogán döntött: titok, kinek van diplomata-útlevele, így nem tudjuk, Lánczinak van-e, vagy visszaadta-e már Balog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai tőzsdei ralit ébredés után Európa is követte, beleértve a budapesti tőzsdét. A forint nagyot erősödött, miután Trump bejelentette, hogy elhalasztja a globális vámháborút, reggel azonban a magyar deviza visszagyengült.","shortLead":"Az amerikai tőzsdei ralit ébredés után Európa is követte, beleértve a budapesti tőzsdét. A forint nagyot erősödött...","id":"20250410_Magyarorszag-Trump-vamtanca-utan-botlott-a-forint-ugrott-a-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"08329628-47c9-4549-a3e3-af2668a20cfc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_Magyarorszag-Trump-vamtanca-utan-botlott-a-forint-ugrott-a-tozsde","timestamp":"2025. április. 10. 09:50","title":"Magyarország Trump vámtánca után: botlott a forint, ugrott a tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","shortLead":"A Szalay-Bobrovniczky Kristóf által megvásárolt csehországi repülőgépgyárba látogatott a két védelmi miniszter.","id":"20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ea8ce03-c43e-48a3-998b-d55a2efec462.jpg","index":0,"item":"48e99e95-8d91-480e-ac3e-9ec4bbaea5da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_AERO-Vodochody-Szalay-Bobrovniczky-Kristof-csehorszag-szlovakia-L39NG-gyar","timestamp":"2025. április. 09. 18:16","title":"A Magyar Honvédségnek szánt gépekkel fotózkodott a cseh és a szlovák miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Itt az amerikai birodalom vége. Trump vámjai az újkori történelem legnagyobb gazdaságpolitikai hibáját jelentik. Amit Amerika csinál, az öngyilkosság. Az EU félénk, Kína dühös, Trump pedig szadista hajlamait éli ki és gúnyolódik. Az amerikai elnök vámháborúja a világsajtó fókuszában. Lapszemle.","shortLead":"Itt az amerikai birodalom vége. Trump vámjai az újkori történelem legnagyobb gazdaságpolitikai hibáját jelentik. Amit...","id":"20250410_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"40a75180-f8d7-4999-8f8d-53ed20c23820","keywords":null,"link":"/360/20250410_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 10. 10:30","title":"Miért függesztette fel Trump a vámokat – maga döntött, vagy egy tévéinterjú térítette jobb belátásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","shortLead":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","id":"20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"c000519c-d193-4bf9-a759-de76181b2d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 18:34","title":"OTP: Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű túlterheléses támadás ért minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja Vigvári Gábor, a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének vezetője, aki szerint az a globalizáció, amit ismerünk, bármikor megfordulhat.","shortLead":"Nincs logika abban, amit Donald Trump amerikai elnök tesz a vámpolitikájával, viszont bármit kiválthat vele – mondja...","id":"20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e059b4e2-7521-4698-9b7c-338b6193fd69.jpg","index":0,"item":"2f623abc-4ecf-4cd5-bf62-93b53df69d18","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-vigvari-gabor-kozgazdasz-trump-vampolitika-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 10. 06:30","title":"„A háborútól kezdve a szép lassan átalakuló világgazdaságig bármi lehet Trump vámháborújából”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbc9e5e-9943-47be-91df-63fd50407be9","c_author":"Somfai Dávid","category":"kkv","description":"Az alföldi minikilátók és a lombok nélküli lombkoronasétány országában sokan rögtön pályázati trükközésre, túlárazásra gyanakodtak.","shortLead":"Az alföldi minikilátók és a lombok nélküli lombkoronasétány országában sokan rögtön pályázati trükközésre, túlárazásra...","id":"20250410_Zabar-foldut-portalanitas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbc9e5e-9943-47be-91df-63fd50407be9.jpg","index":0,"item":"dcf116a2-3dc7-4814-8a26-57fae7f86009","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Zabar-foldut-portalanitas-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:37","title":"Mi került azon 6 millió forintba, hogy portalanítottak egy Nógrád megyei falusi földutat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","shortLead":"Az első lépés, hogy kiválassza, melyik időgazdálkodási módszer a legmegfelelőbb önnek.","id":"20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/746b55a3-cfab-4cf7-9c64-7d3b3a522d0c.jpg","index":0,"item":"8b291551-fbbf-4692-8cc6-ac47872b1b87","keywords":null,"link":"/elet/20250410_idobeosztas-modszerek-tippek","timestamp":"2025. április. 10. 07:01","title":"Elkésik, halogat, kicsúszik az időből? Dobjon félre mindent, és olvassa el tippjeinket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]