A baleset pontos oka még nem tisztázott. Akciófilmbe illő baleset Pozsonyban: átrepült egy autó egy betonkorláton

Cambridge-i kutatók mesterséges intelligencia alapú időjárás-előrejelző rendszere egy asztali számítógépen futva is felülmúlja a szuperszámítógépek pontosságát mind a globális, mind a helyi előrejelzésekben.

Elég egy sima számítógép, és 8 napra előre tűpontos időjárás-előrejelzés adható

Szűrőberendezéseket szereltek a rendszerbe, az iskolában megint „megfelelő minőségű" az ivóvíz.

Hat éve derült ki, hogy ólommal szennyezett a víz egy váci iskolában, mostanra sikerült megoldani a problémát

Scott Bessent szerint sajnálatos, hogy a kínaiak nem akarnak tárgyalni.

Amerikai pénzügyminiszter a kínai bosszúvámról: És akkor mi van? A Duma Aktuál csapata ennek örömére felidézte Tarlós István legjobb aranyköpéseit a korábban felmerült problémákról. Mond valakinek valamit a nagy fakockaszabotázs? Az összeesküvés-elméletekből pedig nincs hiány, Litkai Gergelyék elsősorban a hörcsögtulajdonosoknak és a vonatozóknak ajánlják, hogy figyeljenek. Néhány hete elismerte a BKV, hogy az oroszok nem felújították, hanem újragyártották a 3-as metró szerelvényeit, illetve az is kiderült, hogy mikor lehet klíma a kocsikban.

Klímaválság és fakocka: az orosz metrókocsik története soha nem érhet véget

Miután Trump arra buzdította az embereket, hogy vegyenek médiacége részvényeiből, olyan bejelentést tett, ami szárnyakat adott az árfolyamnak.

Gyanús, hogy Trump a vámjojózás közben bennfentes kereskedés bűnrészese lett Elindult a HVG Állásbörze második napja. 17 óráig több mint 1000 állásajánlattal várják neves munkaadók az álláskeresőket a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban.

A párhuzamosan futó online állásbörze péntek estig tart a hvgallasborze.hu oldalon. Siess, mert a munkaadókkal már csak ma találkozhatsz személyesen. Előadást tart az AI használatáról Schumacher Vanda színész, tartalomgyártó, szó lesz a siker receptjéről fiatalon, és a változások kezeléséről is. Most még elérhetők olyan személyre szabott tanácsadások is, amelyek új álláshoz segíthetnek. Ma még megtalálhatod álmaid állását személyesen ─ megy az állásbörze második napja

Mivel a legfelső bírói testületben egymással ellentétes döntések születtek, most a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa hozta meg a végleges és megfellebbezhetetlen döntést.

A Kúria szerint a távközlési cégeknek kell bizonyítaniuk, hogy a mobiltelefon-átjátszó torony nem okoz kárt