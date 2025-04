Fórumot tartott Kocsis Máté a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Győr melletti Gyirmóton. Az eseményen jelen volt a 444.hu és a Telex videós stábja is, akiket a korábbi gyakorlattal ellentétben be is engedtek az eseményre.

Ezen Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető nem csupán Ukrajna uniós csatlakozásáról és a kormány erről indított véleménynyilvánító népszavazásáról beszélt, hanem a független sajtót is célba vette. A két lap beszámolója szerint az előadás egy jelentős részét az ő szapulásukra használta fel, név szerint emlegetve a jelen lévő Simor Dánielt (Telex) és Czinkóczi Sándort (444.hu).

Az eseményen készült videók szerint ilyen mondatok hangzottak el a frakcióvezető szájából:

„[A független média újságírói] nem a maguk urai, ők nem azt írnak, amit akarnak hanem, amit kell amit kell, ez valójában brutális propaganda, és ha hiába sértegeti őket is Magyar Péter, nekik most az a kutya kötelességük, a Czinkóczinak meg a Simor Dánielnek is, hogy a Magyar Péter szekerét kell tolni.”

„Nincs független, nincs nincs objektív, nincs semmi, külföldről finanszírozott van ügynökök vannak.”

„Az a média fel amelyik kényszeresen függetlennek hívja magát, arról ma már kijelenthető hogy a függetlenség az egyet jelent a külföldi finanszírozással.”

Kocsis a fentiek mellett beszélt arról is, hogy a független sajtó papíron mikroadományokból működik, de valójában ezek külföldi pénzek, amelyekből – az általa propagandistának nevezett újságírók – havi 4-5 millió forintot visznek haza. Azt is állította, hogy a közösségi platformok jellemzően „nem a mi kultúrkörünket” protezsálják, ezért is „tolja Magyar Pétert az algoritmus”.

Az esemény végén a Telex újságírója megpróbált kérdéseket feltenni Kocsinak a Magyar Nemzeti Bank alapítványai körül kialakult botrányokkal kapcsolatban. Kocsis azonban vagy Simor édesapját – Simor András egykori jegybankelnök – offshore cégeit emlegette, vagy azt válaszolta, hogy „propagandasajtónak” nem nyilatkozik.

A 444.hu is megpróbálta megszólítani a frakcióvezetőt, aki nekik sem akart nyilatkozni, de végül arra a kérdésre, hogy kire gondolt akkor, amikor azt mondta, hogy emberek csimpaszkodnak a Fideszen. annyit válaszolt: „például Magyar Péterre.”

Súlyos százmilliárdokba fog még kerülni nekünk Matolcsy MNB-elnöksége Elhúzódó folyamat lesz, amíg az MNB tőkehiánya megszűnik – figyelmeztet az ÁSZ, ezzel azt sejtetve, hogy előbb-utóbb adófizetői százmilliárdokat kell erre fordítani. Ez is a Matolcsy-korszak hagyatéka.

Nyitókép: YouTube / Telex