[{"available":true,"c_guid":"010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámháborús környezetben a kínai e-kereskedők vagy árat emelnek az USA-ban, vagy kivonulnak onnan, és más piacokra koncentrálhatnak, mint Európa. De az amerikai keresletet a világ többi része nem képes pótolni, így öldöklő árverseny indulhat a kínai eladók körében.","shortLead":"A vámháborús környezetben a kínai e-kereskedők vagy árat emelnek az USA-ban, vagy kivonulnak onnan, és más piacokra...","id":"20250410_A-magyar-vasarloknak-meg-olcsobbak-lehetnek-az-olcso-kinai-aruk-az-amerikaiak-viszont-hoppon-maradnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/010d8748-aa33-49d7-bbf9-2cabba2e2590.jpg","index":0,"item":"0a7759dc-a8bd-4d66-ba27-d019f7bfc248","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_A-magyar-vasarloknak-meg-olcsobbak-lehetnek-az-olcso-kinai-aruk-az-amerikaiak-viszont-hoppon-maradnak","timestamp":"2025. április. 10. 08:45","title":"A magyar vásárlóknak még olcsóbbak lehetnek az olcsó kínai áruk, az amerikaiak viszont hoppon maradnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"A víztakarékosságért hozott szabályozást törölte el Donald Trump, szerinte most 15 percig kell a zuhany alatt állni, ami nevetséges.","shortLead":"A víztakarékosságért hozott szabályozást törölte el Donald Trump, szerinte most 15 percig kell a zuhany alatt állni...","id":"20250410_donald-trump-haj-rendelet-zuhanyrozsak-viznyomas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"10c98ec0-263a-4319-bfdf-7d15187e2b83","keywords":null,"link":"/zhvg/20250410_donald-trump-haj-rendelet-zuhanyrozsak-viznyomas","timestamp":"2025. április. 10. 11:54","title":"Trump a gyönyörű hajára gondolva írt alá rendeletet a zuhanyrózsák víznyomásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","shortLead":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","id":"20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1.jpg","index":0,"item":"daa9f603-a3a3-46c5-8dca-dc0317b08957","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"510 ordító lóerővel hódít a legújabb Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent meg a tárgyaláson. ","shortLead":"A korábban András herceget beperelő nőnek családon belüli erőszak miatt kellett volna bíróság elé állnia, de nem jelent...","id":"20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf488350-b4fc-467c-9f04-014fac80bd79.jpg","index":0,"item":"2a10a109-427a-467e-829b-bcc606ac31bf","keywords":null,"link":"/elet/20250409_viginia-giuffre-csaladon-beluli-eroszak-foto","timestamp":"2025. április. 09. 15:04","title":"Nemrég még azt állította, napjai vannak hátra, most egy autóból mutogatta a középső ujját Virginia Giuffre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálatot kezdeményez a kormány annak kiderítése érdekében, hogy mesterségesen vagy természetes úton jött-e létre a ragadós száj- és körömfájást okozó vírus – közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A tájékoztatót Vitályos Eszter kormányszóvivővel és Koncz Zsófiával, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkárával közösen tartotta. ","shortLead":"Vizsgálatot kezdeményez a kormány annak kiderítése érdekében, hogy mesterségesen vagy természetes úton jött-e létre...","id":"20250410_Gulyas-Gergely-elarulja-hogyan-reagal-a-kormany-Donald-Trump-vamhaborujara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64857a35-4deb-4ace-bea7-17f7a2107a64.jpg","index":0,"item":"44f56399-195c-43b2-a63e-63b4fa32ab53","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Gulyas-Gergely-elarulja-hogyan-reagal-a-kormany-Donald-Trump-vamhaborujara-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 09:37","title":"Kormányinfó: Gulyás Gergely szerint is új stratégiára van szüksége a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"24 fok is lehet.","shortLead":"24 fok is lehet.","id":"20250410_tavasz-hetvege-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b.jpg","index":0,"item":"cbe31348-7d3c-4fd9-97d1-84d991d517b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_tavasz-hetvege-idojaras","timestamp":"2025. április. 10. 16:46","title":"Hétvégén visszatér a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","shortLead":"Úgy tűnik, egyelőre elhárult az extravám veszélye.","id":"20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"cea5ea19-2515-40dd-b603-8c098c6b3948","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_Durvan-erosodik-a-forint-Trump-bejelentese-utan-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 20:07","title":"Durván erősödik a forint Trump bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]