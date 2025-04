Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a5afdec4-1d7f-4d35-9ebd-4bf107fb41a7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A Tőzsdepalotából kiszállt, de a jó üzletnek bizonyuló szomszédos mélygarázst megtartja Michael D. Tippin. A Vatikáni Bank nem tett le arról, hogy visszaszerezze a palotán elúszott milliárdjait.","shortLead":"A Tőzsdepalotából kiszállt, de a jó üzletnek bizonyuló szomszédos mélygarázst megtartja Michael D. Tippin. A Vatikáni...","id":"20250410_tozsdepalota-vatikani-bank-per-tiborcz-panasz-melygarazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5afdec4-1d7f-4d35-9ebd-4bf107fb41a7.jpg","index":0,"item":"d29dafe9-1d8e-41a6-aff5-0e3d4955d23d","keywords":null,"link":"/360/20250410_tozsdepalota-vatikani-bank-per-tiborcz-panasz-melygarazs","timestamp":"2025. április. 10. 11:44","title":"A Vatikáni Bank szerint csúnyán átverték a már Tiborcz kezében lévő Tőzsdepalota-ügylettel, komoly perek jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","shortLead":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","id":"20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36.jpg","index":0,"item":"9770765d-946d-4820-a1d5-b8f6662d2e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","timestamp":"2025. április. 11. 12:24","title":"Italfutárként és taxisként is használta volna a rendőröket, börtönbe is kerülhet egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e8f663-5d6e-4540-99e2-5124eba6a2e4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Néhány napja pedig egy fiáker bóklászott az egyik bécsi sztrádán, mert a kocsis részeg volt. ","shortLead":"Néhány napja pedig egy fiáker bóklászott az egyik bécsi sztrádán, mert a kocsis részeg volt. ","id":"20250410_Feltevedt-az-autopalyara-funyirojaval-Ausztriaban-egy-nyugdijas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24e8f663-5d6e-4540-99e2-5124eba6a2e4.jpg","index":0,"item":"b81fde68-fff4-4812-8202-c2fb8a4d3676","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Feltevedt-az-autopalyara-funyirojaval-Ausztriaban-egy-nyugdijas","timestamp":"2025. április. 10. 16:49","title":"Feltévedt a fűnyírójával az autópályára egy linzi nyugdíjas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","shortLead":"Az olasz gyártó megfontolja, hogy egyes modelljeiben újra meghonosítsa a nyitott kulisszás manuális váltót.","id":"20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2336033c-f19c-40d4-9f82-b92deb055cd6.jpg","index":0,"item":"e228e974-f2ac-444a-afd4-4462db6ab42e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_visszaterhet-a-kezi-valtas-elvezete-a-ferrarikba","timestamp":"2025. április. 10. 06:41","title":"Visszatérhet a kézi váltás élvezete a Ferrarikba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788bf6f1-e0e2-4e1a-954b-e44aaaabc31f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Támaszpontokat azonban nem fognak építeni egy friss megállapodás szerint.","shortLead":"Támaszpontokat azonban nem fognak építeni egy friss megállapodás szerint.","id":"20250411_Panama-engedelyezi-az-amerikai-csapatok-telepiteset-a-csatorna-kozeleben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/788bf6f1-e0e2-4e1a-954b-e44aaaabc31f.jpg","index":0,"item":"d90ff520-4446-4b70-81ba-1d595a0fcf4f","keywords":null,"link":"/vilag/20250411_Panama-engedelyezi-az-amerikai-csapatok-telepiteset-a-csatorna-kozeleben","timestamp":"2025. április. 11. 07:14","title":"Panama engedélyezi az amerikai csapatok telepítését a csatorna közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cb0ec5-43e3-47fc-b1a7-85c44c8d4a77","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a brit királyi család legmagasabb rangú tagja, aki Ukrajnába látogatott a háború kitörése óta.","shortLead":"Ő a brit királyi család legmagasabb rangú tagja, aki Ukrajnába látogatott a háború kitörése óta.","id":"20250411_Haborus-serulteket-latogatott-meg-Ukrajnaban-Harry-herceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cb0ec5-43e3-47fc-b1a7-85c44c8d4a77.jpg","index":0,"item":"f1f273f7-88a9-4dc9-87b3-fa5562e04ba2","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Haborus-serulteket-latogatott-meg-Ukrajnaban-Harry-herceg","timestamp":"2025. április. 11. 05:15","title":"Háborús sérülteket látogatott meg Ukrajnában Harry herceg - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","shortLead":"Nem tudni, mire gondolt, mert nagyon hamar elkapták. ","id":"20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6f0187-8c3b-4597-8dd7-760424ed1548.jpg","index":0,"item":"2cd91232-4ca4-487f-b839-be6dfb86206d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_kannakat-teletankolta-egy-autos-majd-meglepett","timestamp":"2025. április. 10. 08:42","title":"Még a csomagtartójában lévő kannákat is teletankolta egy autós, majd meglépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f83e8e-fd6e-4210-a841-6cc2559ccc3c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több nagy tisztaságú kvarclelőhelyet is felfedeztek, most fel is került a védett nyersanyagok listájára.","shortLead":"Több nagy tisztaságú kvarclelőhelyet is felfedeztek, most fel is került a védett nyersanyagok listájára.","id":"20250411_Kina-a-ritkafoldfemek-mellett-most-mar-a-kvarccal-is-elkezdett-trukkozni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90f83e8e-fd6e-4210-a841-6cc2559ccc3c.jpg","index":0,"item":"d5118e66-ba0d-48ff-b288-74e1cae90659","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Kina-a-ritkafoldfemek-mellett-most-mar-a-kvarccal-is-elkezdett-trukkozni","timestamp":"2025. április. 11. 07:37","title":"Kína a ritkaföldfémek mellett most már a kvarccal is elkezdett trükközni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]