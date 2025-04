Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","shortLead":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","id":"20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1.jpg","index":0,"item":"daa9f603-a3a3-46c5-8dca-dc0317b08957","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"510 ordító lóerővel hódít a legújabb Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aa521a-fc8f-433d-b98d-d01a808c0079","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Eltérő előírások vonatkoznak majd a beruházások előkészületi és beüzemelési szakaszára.","shortLead":"Eltérő előírások vonatkoznak majd a beruházások előkészületi és beüzemelési szakaszára.","id":"20250411_Modosulnak-a-vendegmunkasok-foglalkoztatasanak-szabalyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54aa521a-fc8f-433d-b98d-d01a808c0079.jpg","index":0,"item":"af7616eb-7268-438e-ad87-72c11b26c610","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_Modosulnak-a-vendegmunkasok-foglalkoztatasanak-szabalyai","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Módosulnak a vendégmunkások foglalkoztatásának szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd forintot bukik az árréssapka miatt, és már készülnek a tervek az esetre, ha a kormány a tavasz vége után is megtartaná az árrés szigorúbb szabályait.","shortLead":"Veszteséges volt 2024-ben Magyarországon a Spar, miközben a forgalma még nőtt is. A cég most havonta 1,5 milliárd...","id":"20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e23b05a-1ca9-4aac-93a8-c237c1322955.jpg","index":0,"item":"23a4d0fc-8345-469a-bbf1-ed9fa4037505","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_spar-arres-bolt-kereskedelem-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 11:07","title":"Május 31-e után jön a Sparnál a B terv, ha addig nem vezeti ki a kormány az árréssapkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére is jó hatással lesz. Ehelyett a háború továbbra sem ért véget, Trump a magyar gazdaságot is sújtó vámháborút indított, aminek indoklásában a magyarországi korrupció is szerepel, de még Rogán Antalt sem sikerült levetetni a szankciós listáról. Megkérdeztük Gulyás Gergely minisztert, akkor mégis milyen előnyökkel jár a Trump-adminisztráció, és kiderült az is, hogy Rogán Antal szerint nem is a feleségéé azok a sok millió forintot érő luxuscikkek, amikkel fotózkodott. De akkor kié? Videón a HVG kormányinfós kérdései, és a válaszok.","shortLead":"Orbán Viktor januárban azt ígérte, Donald Trump elnökké választása a magyar emberek zsebére, családok költségvetésére...","id":"20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfa93f63-b1a4-4972-a53e-1671ef84ea2b.jpg","index":0,"item":"ffcd0d1d-45a1-47f8-9f38-611efdd608aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_trump-elonyok-rogan-felesege-taska-kormanyinfo-kerdesek-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 13:14","title":"Mit profitáltak Trumpból a magyarok, Rogán Barbara lízingelte a luxustáskát? – a HVG kérdései a kormányinfón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9525adb-3082-4d25-829a-d40793cf5ed2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elveszítette első mérkőzését a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elitvilágbajnokságon, mivel 2-0-ra kikapott Svédországtól.","shortLead":"Elveszítette első mérkőzését a magyar női jégkorong-válogatott a Ceské Budejovicében zajló elitvilágbajnokságon, mivel...","id":"20250410_magyar-noi-jegkorong-valogatott-elit-vb-svedorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9525adb-3082-4d25-829a-d40793cf5ed2.jpg","index":0,"item":"35900fe2-7fed-434e-862c-3150e6f2c3ac","keywords":null,"link":"/sport/20250410_magyar-noi-jegkorong-valogatott-elit-vb-svedorszag","timestamp":"2025. április. 10. 19:26","title":"Megvoltak a helyzetei, de kikapott a svédektől női hokiválogatott az első vb-meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2b49be-d66f-4381-bb3e-588d77911cce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész gyógyultnak tekinti magát, de az orvosok ezt addig nem jelenthetik ki, amíg öt évig tünetmentes nem lesz.","shortLead":"A színész gyógyultnak tekinti magát, de az orvosok ezt addig nem jelenthetik ki, amíg öt évig tünetmentes nem lesz.","id":"20250410_Reviczky-Gabor-a-rakbetegsegerol-En-tudom-hogy-tunetmentes-vagyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec2b49be-d66f-4381-bb3e-588d77911cce.jpg","index":0,"item":"5585e814-31a3-4f17-a41a-8d8a3fa15576","keywords":null,"link":"/elet/20250410_Reviczky-Gabor-a-rakbetegsegerol-En-tudom-hogy-tunetmentes-vagyok","timestamp":"2025. április. 10. 11:56","title":"Reviczky Gábor: Én tudom, hogy nincs már rákom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf5523c-03fe-4e8b-83d4-70e679f4a633","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A főpolgármester szerint Budapest nemcsak a kultúra és a versek városa, hanem a villamosoké is.","shortLead":"A főpolgármester szerint Budapest nemcsak a kultúra és a versek városa, hanem a villamosoké is.","id":"20250411_Karacsony-Gergely-BKK-ellenorkent-invital-a-versvillamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/daf5523c-03fe-4e8b-83d4-70e679f4a633.jpg","index":0,"item":"ab5a1399-76a7-45ca-8787-d5ee3ca4a3bd","keywords":null,"link":"/kultura/20250411_Karacsony-Gergely-BKK-ellenorkent-invital-a-versvillamosra","timestamp":"2025. április. 11. 09:16","title":"Karácsony Gergely BKK-ellenőrként invitál a versvillamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd920-f3a7-43d2-8f88-00934944cbcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, a Royal Mail meghallotta az idők szavát.","shortLead":"Úgy tűnik, a Royal Mail meghallotta az idők szavát.","id":"20250410_brit-postalada-napelem-szkenner-csomagkuldes-royal-mail","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd920-f3a7-43d2-8f88-00934944cbcd.jpg","index":0,"item":"b430b8d9-5e20-4e6d-87a9-727318cfe781","keywords":null,"link":"/elet/20250410_brit-postalada-napelem-szkenner-csomagkuldes-royal-mail","timestamp":"2025. április. 10. 12:25","title":"175 év után megújulnak a brit postaládák, napelemet és vonalkódolvasót is kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]