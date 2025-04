Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","shortLead":"Hatalmas krátert üthet a Holdon az 2024 YR4 aszteroida, ráadásul a Földről is látható lenne az ütközés.","id":"20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d936afff-dd35-4f5b-b92e-9c9011eec0b0.jpg","index":0,"item":"c6e56c7f-0d24-4d27-9583-9b42cf13e62b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_aszteroida-hold-becsapodas-2024yr4-krakter-megfigyeles","timestamp":"2025. április. 10. 20:03","title":"A Holdat találhatja telibe az aszteroida, ami korábban úgy tűnt, a Földre veszélyes – látványos lehet a becsapódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"24 fok is lehet.","shortLead":"24 fok is lehet.","id":"20250410_tavasz-hetvege-idojaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94990c61-8b62-4af9-892d-ee4d35c8614b.jpg","index":0,"item":"cbe31348-7d3c-4fd9-97d1-84d991d517b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_tavasz-hetvege-idojaras","timestamp":"2025. április. 10. 16:46","title":"Hétvégén visszatér a tavasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","shortLead":"A benzin és a gázolaj átlagára is biztosan 600 forint alá kerül. ","id":"20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5412cea0-d10b-4ad2-bbd6-83c8d1e3d3eb.jpg","index":0,"item":"494bce9f-800e-42af-95f2-cb58f3c28b96","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_benzin-gazolaj-uzemanyag-arcsokkenes-tankolas","timestamp":"2025. április. 11. 09:52","title":"Hétvégén újabb komoly áresés jön az üzemanyagoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Mi Donald Trump mesterterve, ami miatt válságba döntené a világot?","shortLead":"Nevettünk a történeten, amikor Caligula a lovát nevezte ki konzulnak. Most úgy néz ki, minden elemző tévedett. Mi...","id":"20250410_Foldes-Andras-trump-irracionalitas-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c3e4785-d5bd-4d6c-8400-9ee9d55b0f26.jpg","index":0,"item":"4e486b7c-dee0-495a-a3bb-de47ee2de070","keywords":null,"link":"/360/20250410_Foldes-Andras-trump-irracionalitas-publicisztika","timestamp":"2025. április. 10. 17:08","title":"Földes András: Beköszöntött az irracionalitás kora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje, A legértékesebb áru. A Némafilmes Oscar-díjas rendezője ezúttal a holokausztról mesél – főleg gyerekeknek, de nem csak nekik. A sokoldalú francia filmessel több más újságíró társaságában Párizsban beszélgettünk.","shortLead":"Egy csecsemőt dobnak ki a koncentrációs táborba tartó vagonból – így kezdődik Michel Hazanavicius animációs filmje...","id":"20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe6ed0f6-b66c-439b-b136-7aeaacc5c0c9.jpg","index":0,"item":"a255afb0-cde8-4cee-a8ab-dcc180a7b37c","keywords":null,"link":"/360/20250410_nemafilmes-rendezoje-interju-Michel-Hazanavicius-a-legertekesebb-aru-holokauszt-animacios-film-gyerekek","timestamp":"2025. április. 10. 19:41","title":"„Nem lehet a gyerek fejéhez vágni, hogy milliókat pusztítottak el a gázkamrákban” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet készítettek egy egér agyának apró szegletéről, ez pedig több betegség kezelésében is fontos lehet.","shortLead":"Mindössze egy köbmilliméternyi terület, mégis rengeteg dolog látszik rajta: amerikai tudósok átfogó térképet...","id":"20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06b05bb1-298f-4f6c-b06e-42fa7995f6eb.jpg","index":0,"item":"d22d8ab7-1462-4096-96bd-84b04aef674b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_agy-3d-terkep-keszitese-neuralis-halozatok-idegtudomany","timestamp":"2025. április. 10. 19:03","title":"Elkészítették az agy valaha volt legrészletesebb 3D-s térképét, áttörést hozhat az idegtudományban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók a Marangoni-hatást kihasználva érték el, hogy az általuk nyomtatott miniatűr robotok a víz felszínén tudjanak közlekedni.","shortLead":"Amerikai kutatók a Marangoni-hatást kihasználva érték el, hogy az általuk nyomtatott miniatűr robotok a víz felszínén...","id":"20250411_vodkaval-hajtott-robot-marangoni-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55.jpg","index":0,"item":"735f3eeb-5adf-4e01-871b-ea6e71bd07bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_vodkaval-hajtott-robot-marangoni-hatas","timestamp":"2025. április. 11. 15:03","title":"Vodkával tankolták meg a miniatűr robotot, könnyen siklott a víz felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","shortLead":"A férfi tizenegyszer hazudott a segélyhívó központnak. ","id":"20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06314dc3-06eb-4366-b751-77cc417c1d36.jpg","index":0,"item":"9770765d-946d-4820-a1d5-b8f6662d2e0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_segelyhivo-segitsegkeres-vad","timestamp":"2025. április. 11. 12:24","title":"Italfutárként és taxisként is használta volna a rendőröket, börtönbe is kerülhet egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]