[{"available":true,"c_guid":"f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","shortLead":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","id":"20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c.jpg","index":0,"item":"935863a4-8ce3-4213-a03c-27a6f9f7f758","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","timestamp":"2025. április. 10. 14:44","title":"Durva porvihar Debrecennél, minimálisra csökkent a látótávolság a 4-es úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Többet már nem fognak emelni, még akkor sem, ha az Egyesült Államok tovább megy a vámháborúban.","shortLead":"Többet már nem fognak emelni, még akkor sem, ha az Egyesült Államok tovább megy a vámháborúban.","id":"20250411_kina-125-szazalek-emeles-amerikai-import-vam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"bdbd61b1-3fbb-417d-bcfa-fc39587a2b39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_kina-125-szazalek-emeles-amerikai-import-vam","timestamp":"2025. április. 11. 10:44","title":"Kína válaszol: 125 százalékra emeli az amerikai importra kivetett vámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa83d139-eb8e-464f-a44e-81d2162fbb1c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi számítógépét átvizsgálta a rendőrség, egy hónap múlva kell újra bíróság elé állnia.","shortLead":"A férfi számítógépét átvizsgálta a rendőrség, egy hónap múlva kell újra bíróság elé állnia.","id":"20250410_Gyerekporno-gyerekbantalmazas-amerikai-motorosok-alelnok-buffalo-rendorseg-gyermekpornografia-szamitogep-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa83d139-eb8e-464f-a44e-81d2162fbb1c.jpg","index":0,"item":"d02f0204-296f-49f0-b1d0-158642c71ccd","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_Gyerekporno-gyerekbantalmazas-amerikai-motorosok-alelnok-buffalo-rendorseg-gyermekpornografia-szamitogep-borton","timestamp":"2025. április. 10. 21:15","title":"Gyerekpornót találtak a gyerekbántalmazás ellen küzdő amerikai motorosok alelnökénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3c539e-b2ef-4f95-98cf-8e3684f8b365","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Cambridge-i kutatók mesterséges intelligencia alapú időjárás-előrejelző rendszere egy asztali számítógépen futva is felülmúlja a szuperszámítógépek pontosságát mind a globális, mind a helyi előrejelzésekben.","shortLead":"Cambridge-i kutatók mesterséges intelligencia alapú időjárás-előrejelző rendszere egy asztali számítógépen futva is...","id":"20250411_aardvark-weather-idojaras-elorejelzes-pc-mesterseges-intelligencia-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3c539e-b2ef-4f95-98cf-8e3684f8b365.jpg","index":0,"item":"b5d36332-ea4b-446c-8f77-bcccdc9000f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_aardvark-weather-idojaras-elorejelzes-pc-mesterseges-intelligencia-adatok","timestamp":"2025. április. 11. 08:03","title":"Elég egy sima számítógép, és 8 napra előre tűpontos időjárás-előrejelzés adható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Utalhat egyszerűen az alföldi városra, de – mivel egy ufószál is végigfut a történeten – a magyar csillagászok felfedezte 82092 Kalocsa kisbolygóra is vonatkozhat. 