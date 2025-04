Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","shortLead":"Órákig elérhetetlen volt az OTP Bank több szolgáltatása. ","id":"20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe74edca-f1a7-4abd-b56a-7771e557c4b9.jpg","index":0,"item":"c000519c-d193-4bf9-a759-de76181b2d89","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_OTP-Nemzetkozi-mercevel-merve-is-szokatlan-meretu-tulterheleses-tamadas-ert-minket-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 18:34","title":"OTP: Nemzetközi mércével mérve is szokatlan méretű túlterheléses támadás ért minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b0fbcda-65eb-4fe8-8a11-b78e078f6500","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A röpképtelen madár utasként volt jelen a fedélzeten.","shortLead":"A röpképtelen madár utasként volt jelen a fedélzeten.","id":"20250411_Pingvin-okozott-helikopterbalesetet-Del-Afrikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b0fbcda-65eb-4fe8-8a11-b78e078f6500.jpg","index":0,"item":"634b37ec-8990-436b-a097-e111e07ff8a4","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Pingvin-okozott-helikopterbalesetet-Del-Afrikaban","timestamp":"2025. április. 11. 14:04","title":"Pingvin okozott helikopterbalesetet Dél-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A nehézsége a rendszernek, hogy az autók piaca nagyon nem egységes. ","shortLead":"A nehézsége a rendszernek, hogy az autók piaca nagyon nem egységes. ","id":"20250411_Vamok-helyett-minimumarak-lehetnek-a-kinai-autoknal-Europaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87a946c9-c1db-4a93-9360-fcdd5971af66.jpg","index":0,"item":"9922ae4a-c43a-4123-9071-23f971a745e9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_Vamok-helyett-minimumarak-lehetnek-a-kinai-autoknal-Europaban","timestamp":"2025. április. 11. 07:24","title":"Vámok helyett minimumárak lehetnek a kínai autóknál Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94417c76-9488-4e97-8838-de0abd161973","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Mivel a legfelső bírói testületben egymással ellentétes döntések születtek, most a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa hozta meg a végleges és megfellebbezhetetlen döntést.","shortLead":"Mivel a legfelső bírói testületben egymással ellentétes döntések születtek, most a Kúria Jogegységi Panasz Tanácsa...","id":"20250411_A-Kuria-szerint-a-tavkozlesi-cegeknek-kell-bizonyitaniuk-hogy-a-mobiltelefonatjatszo-torony-nem-okoz-kart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94417c76-9488-4e97-8838-de0abd161973.jpg","index":0,"item":"3edaa64c-f9f5-4da5-ba7f-cfd40b7c4c6c","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_A-Kuria-szerint-a-tavkozlesi-cegeknek-kell-bizonyitaniuk-hogy-a-mobiltelefonatjatszo-torony-nem-okoz-kart","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"A Kúria szerint a távközlési cégeknek kell bizonyítaniuk, hogy a mobiltelefon-átjátszó torony nem okoz kárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az unió „nagyon elkötelezett” a nagy technológiai cégekre vonatkozó szabályai mellett, és nem célozza meg külön az amerikai vállalatokat – mondta Henna Virkkunen, az Európai Bizottság digitális ügyekért felelős ügyvezető alelnöke.","shortLead":"Az unió „nagyon elkötelezett” a nagy technológiai cégekre vonatkozó szabályai mellett, és nem célozza meg külön...","id":"20250411_europai-unio-technologiai-cegek-szabalyozasa-amerikai-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"cb44b860-dc7f-47ff-a784-998fcb1b6efc","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_europai-unio-technologiai-cegek-szabalyozasa-amerikai-vamok","timestamp":"2025. április. 11. 15:24","title":"Az EU nem hajlandó lazítani a technológiai szabályozásán, hogy elkerülje a vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4f78c2-c706-48a3-a0dc-dad0baf46620","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung kis gömb alakú, Ballie nevű robotja önmagában is sok mindenre képes, de úgy tűnik, ez nem volt elég a gyártójának. A dél-koreai cég ugyanis bejelentette, hogy egy jól ismert mesterséges intelligencia modellel bővíti ki a rendszerét, amely nyártól már megvásárolható lesz, igaz, egyelőre csak szűkebb körben.","shortLead":"A Samsung kis gömb alakú, Ballie nevű robotja önmagában is sok mindenre képes, de úgy tűnik, ez nem volt elég...","id":"20250411_samsung-ballie-robot-google-gemini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d4f78c2-c706-48a3-a0dc-dad0baf46620.jpg","index":0,"item":"257ebde1-0246-48c9-b22c-10b274deb108","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_samsung-ballie-robot-google-gemini","timestamp":"2025. április. 11. 09:26","title":"2020 óta kell rá várni, most végre piacra kerül a Samsung robotja, ráadásul egy kis extrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az viszont nem derül ki, hogy szerintük miben hazudott Hadházy Ákos.","shortLead":"Az viszont nem derül ki, hogy szerintük miben hazudott Hadházy Ákos.","id":"20250410_valasz-kormany-rogan-barbara-luxuscikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4449a187-c1af-4b04-b320-63d31c15f2d7.jpg","index":0,"item":"a1286543-3ec6-4802-888e-5f2d7e7f13cc","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_valasz-kormany-rogan-barbara-luxuscikk","timestamp":"2025. április. 10. 14:39","title":"Az ellenzéket hazugozó közleménnyel reagált a kormány, amikor azt kérdeztük, hogyan kerültek Rogán Barbarához méregdrága luxuscikkek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","shortLead":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","id":"20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1.jpg","index":0,"item":"daa9f603-a3a3-46c5-8dca-dc0317b08957","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"510 ordító lóerővel hódít a legújabb Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]