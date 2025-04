Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két évvel hosszabbított a bajnoki címre törő angol klubbal.","shortLead":"Két évvel hosszabbított a bajnoki címre törő angol klubbal.","id":"20250411_mohamed-szalah-liverpool-uj-keteves-szerzodes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a1c841-61ee-44d6-8f40-787684282199.jpg","index":0,"item":"85165150-af8d-446c-9858-91a988a17bc4","keywords":null,"link":"/sport/20250411_mohamed-szalah-liverpool-uj-keteves-szerzodes-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 09:55","title":"Szalah új szerződést írt alá a Liverpoollal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem sikerült megakadályozniuk a tüntetőknek, hogy a miniszterelnök bejusson interjút adni a közmédiának.","shortLead":"Nem sikerült megakadályozniuk a tüntetőknek, hogy a miniszterelnök bejusson interjút adni a közmédiának.","id":"20250411_momentum-kozmedia-tuntetes-orban-mtva-szekhaz-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde7c86f-e4fe-49ad-b003-16cd1794bc3d.jpg","index":0,"item":"493ee3d4-0838-47cf-8cca-d92d13ecdeab","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_momentum-kozmedia-tuntetes-orban-mtva-szekhaz-rendorseg","timestamp":"2025. április. 11. 14:00","title":"Hat momentumos ellen eljárás indult, mert az úttestre léptek, amikor Orbán az MTVA-székházba tartott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bútorcég balkáni üzemeltetőjét érte zsarolóvírusos támadás. Azt állítják, nem fizettek, külső szakértőkkel állították helyre a rendszereiket.","shortLead":"A bútorcég balkáni üzemeltetőjét érte zsarolóvírusos támadás. Azt állítják, nem fizettek, külső szakértőkkel állították...","id":"20250411_ikea-zsarolovirus-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b.jpg","index":0,"item":"6a5c8624-1189-428d-8e66-326d5b861048","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_ikea-zsarolovirus-tamadas","timestamp":"2025. április. 11. 17:59","title":"Húszmillió eurót bukott az IKEA egy online támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","shortLead":"Már most rengeteg a késés a légi közlekedésben, nőtt a járatok száma, ami tovább terhelte a légiirányítást.","id":"20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca4fb8e1-e868-4049-a9b9-7d00c66a3cd1.jpg","index":0,"item":"34dc9613-38f4-47cf-b567-27b5ac3810d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250411_repules-keses-jarat-legiiranyitas","timestamp":"2025. április. 11. 10:29","title":"Az idei nyár a tavalyinál is rosszabb lesz a repülésben, készüljenek a késésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","shortLead":"Egy rutinellenőrzésen akadt fenn a londoni székhelyű cég.","id":"20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6476a9f-4fd0-4053-9b05-41b054c414c6.jpg","index":0,"item":"65fcb92f-5c1a-433b-bccd-39a8fa0f7097","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Litvania-buntetes-birsag-revolut-kozponti-bank-atm-penzmosas-london-egyesult-kiralysag","timestamp":"2025. április. 10. 20:14","title":"Litvánia 3,5 millió euróra büntette a Revolutot a pénzmosás elleni szabályok megsértéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06426658-4c19-4d3f-94d6-c651c19a7c06","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Új vezérigazgatót nevezett ki a néhány éve államiból egyetemi alapítványi vagyonelemmé tett Grand Tokaj Zrt. élére a kuratórium. Egyelőre nem látni, hogy mi a meghirdetett újabb paradigmaváltás értelme.","shortLead":"Új vezérigazgatót nevezett ki a néhány éve államiból egyetemi alapítványi vagyonelemmé tett Grand Tokaj Zrt. élére...","id":"20250411_grand-tokaj-ismet-uj-irany-szolosgazdak-bajban-vezerpancsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06426658-4c19-4d3f-94d6-c651c19a7c06.jpg","index":0,"item":"83b2dc0d-98fa-4290-980c-969db1f7416d","keywords":null,"link":"/360/20250411_grand-tokaj-ismet-uj-irany-szolosgazdak-bajban-vezerpancsolas","timestamp":"2025. április. 11. 09:30","title":"Sok milliárd forint elégetése után, egy fura kinevezettel venne ismét új irányt a tokaji borvidék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ef305c-e7d1-4255-96d9-3dc28d05dea8","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Már a miniszterelnök pénteki rádióinterjújáig ért a Tisza európai parlamenti képviselőjének hétfői felszólalása, amelyet a kormánymédia úgy magyaráz, hogy Kollár Kinga – és vele együtt a teljes Tisza Párt – tönkre akarja tenni a magyarok életszínvonalát, hogy így jussanak hatalomra. Mielőtt azonban bárki kimenne Bayer Zsolttal együtt tüntetni, elmagyarázzuk a teljes történetet.","shortLead":"Már a miniszterelnök pénteki rádióinterjújáig ért a Tisza európai parlamenti képviselőjének hétfői felszólalása...","id":"20250411_Mit-mondott-valojaban-Kollar-Kinga-az-Europai-Parlamentben-es-milyen-kontextusban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46ef305c-e7d1-4255-96d9-3dc28d05dea8.jpg","index":0,"item":"8849b7bf-a6fa-4de6-b176-5bb12e5006dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Mit-mondott-valojaban-Kollar-Kinga-az-Europai-Parlamentben-es-milyen-kontextusban","timestamp":"2025. április. 11. 14:26","title":"Mit mondott valójában Kollár Kinga az Európai Parlamentben, és milyen kontextusban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselők az igazságszolgáltatás függetlenségét, a média szabadságát, a civil társadalom helyzetét és az LMBTQI-jogokat is megvizsgálják.","shortLead":"A képviselők az igazságszolgáltatás függetlenségét, a média szabadságát, a civil társadalom helyzetét és...","id":"20250411_europai-parlamenti-kepviselo-latogatas-alapveto-jogok-helyzete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9db30d66-7cdb-4d7d-9ed6-b059e6f1448a.jpg","index":0,"item":"d3698c61-b571-4b6c-841d-edba4519acd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_europai-parlamenti-kepviselo-latogatas-alapveto-jogok-helyzete","timestamp":"2025. április. 11. 16:25","title":"EP-képviselők jönnek Magyarországra, hogy vizsgálják az alapvető jogok helyzetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]