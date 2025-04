Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti a dollárt, amely így veszíteni fog világpénz jellegéből. Három szakértőt kérdeztünk Trump újabb ötletéről és annak várható hatásairól. ","shortLead":"Az amerikai elnök politikája és azon belül is a kriptovaluták piacának enyhébb szabályozása tartósan gyengítheti...","id":"20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fbc5d7d-17d2-4e26-87d8-616203320205.jpg","index":0,"item":"1fb0c014-4909-4600-bba8-1afd0b3fb645","keywords":null,"link":"/360/20250414_Trump-kriptohaboruja-es-a-dollar-meglepo-hatasokat-gyakorolhat","timestamp":"2025. április. 14. 12:40","title":"Trump kriptoháborúja: elfelejthetik a biztonságot, akik dollárban tartják a pénzüket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta a Fidesz idősebb George Bush amerikai elnököt 1989-ben, amikor történelmi látogatásra Budapestre érkezett. Szerzőnk ezt felidézve értékeli a Kollár Kinga tiszás EP-képviselő szavait követő politikai vihart.","shortLead":"„Don’t give money to the communists!”, vagyis Ne adj pénzt a kommunistáknak – ezzel transzparenssel fogadta...","id":"20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/213aaff2-3568-48bd-9e40-a2ecdf9e50f3.jpg","index":0,"item":"517936ef-6015-494f-b68e-023b015698d2","keywords":null,"link":"/360/20250415_eu-penzek-fidesz-tisza-kollar-kinga","timestamp":"2025. április. 15. 08:00","title":"Révész Sándor: Don't give money to the Fidesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","shortLead":"A Fidesz-frakcióvezetője is agitál, hogy írják alá a megafonos Apáti Bence petícióját.","id":"20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"5380c8ba-fcfd-45c4-941f-aaa44a35739b","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Alairasgyujtestol-varja-Kocsis-Mate-hogy-a-tiszasok-eltunjenek-a-kozeletbol","timestamp":"2025. április. 13. 21:09","title":"Aláírásgyűjtéstől várja Kocsis Máté, hogy a tiszások eltűnjenek a közéletből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni a CBS sugárzási engedélyét.","shortLead":"Az amerikai elnöknek nem tetszett a tévécsatorna műsora, ezért büntetést sürgetett, és arról írt, hogy el kellene venni...","id":"20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3931f9ad-dca0-4641-8539-83c7d85075de.jpg","index":0,"item":"5937399c-56a8-4e8e-8773-73063ebf6faa","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_trump-cbs-sugarzasi-engedely","timestamp":"2025. április. 14. 10:22","title":"Trump nem bírja a kritikát, most a CBS-nek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött a gazdasági kapcsolatok alakulásáról. ","shortLead":"A Szabad Európa úgy tudja, hogy az amerikai és a magyar kormány képviselői többször is tárgyaltak zárt ajtók mögött...","id":"20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7364d801-c323-46f4-a62a-a21808f59b2c.jpg","index":0,"item":"55507df6-6b70-4116-a0d4-780cc52d361d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_donald-trump-amerikai-elvarasok-fegyver-lng-kinai-kapcsolatok-magyar-kormany","timestamp":"2025. április. 15. 12:56","title":"Trumpék elvárásai: Magyarország vegyen amerikai fegyvereket és gázt, és lazítson a kínai kapcsolatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több mint 2 év után megszűnik a ChatGPT mögött dolgozó egyik nyelvi modell, ami a maga idejében jelentős előrelépésnek számított.","shortLead":"Több mint 2 év után megszűnik a ChatGPT mögött dolgozó egyik nyelvi modell, ami a maga idejében jelentős előrelépésnek...","id":"20250414_openai-chatgpt-gpt4-nyelvi-modell-megszunes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0956ed-eaf9-4e57-b4e4-ff23eec099b8.jpg","index":0,"item":"b6c4c785-70af-473d-ba9b-c990f0721b79","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_openai-chatgpt-gpt4-nyelvi-modell-megszunes","timestamp":"2025. április. 14. 15:03","title":"Lezárul egy korszak a ChatGPT életében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba1fa2e-dfa2-4c87-89c1-78d696714445","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Tizenötödszörre is átírja a Fidesz-kétharmad az Alaptörvényt ma a Parlamentben, miközben odakint, a Kossuth téren a Momentum veszi bojkott alá az épületet. Kövesse a HVG-vel az Országgyűlés plenáris ülését és ami kint történtik – percről percre. ","shortLead":"Tizenötödszörre is átírja a Fidesz-kétharmad az Alaptörvényt ma a Parlamentben, miközben odakint, a Kossuth téren...","id":"20250414_Tizenotodszorre-is-nekiesik-az-Alaptorvenynek-a-ketharmad-eloben-a-Parlamentbol-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ba1fa2e-dfa2-4c87-89c1-78d696714445.jpg","index":0,"item":"5018fbb5-787a-4206-b824-5c326510dd37","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_Tizenotodszorre-is-nekiesik-az-Alaptorvenynek-a-ketharmad-eloben-a-Parlamentbol-elo-kozvetites-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 13:02","title":"Hiába dudáltak a momentumosok, a Fidesz a Mi Hazánkkal tizenötödszörre is átírta az Alaptörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori közlekedési államtitkár szerint Lázár János törvénymódosítása a vidéki Magyarországot sújtja majd a leginkább.","shortLead":"Az egykori közlekedési államtitkár szerint Lázár János törvénymódosítása a vidéki Magyarországot sújtja majd...","id":"20250414_vitezi-david-lazar-janos-kozlekedesi-torveny-modositas-jaratritkitas-vonalbezaras-sztrajkjog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcd6c45-0069-4a9a-8a9b-13d30b654b7d.jpg","index":0,"item":"303b96e8-808b-455a-80a3-65b9c6bdedff","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_vitezi-david-lazar-janos-kozlekedesi-torveny-modositas-jaratritkitas-vonalbezaras-sztrajkjog","timestamp":"2025. április. 14. 21:32","title":"Vitézy: A közlekedési törvény módosítása fekete nap a közlekedéspolitikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]