Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8b725956-fef8-47a3-8ea8-d595bbc2d19f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magyar viberesek mostantól regisztrálhatnak a Viber Dating társkeresőre. Az új funkció az üzenetküldésről ismert szuperalkalmazáson belül teszi lehetővé az ismerkedést.","shortLead":"A magyar viberesek mostantól regisztrálhatnak a Viber Dating társkeresőre. Az új funkció az üzenetküldésről ismert...","id":"20250416_viber-dating-tarskereso-funkcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b725956-fef8-47a3-8ea8-d595bbc2d19f.jpg","index":0,"item":"499e3225-d967-442a-93d6-aa742d5ab4b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_viber-dating-tarskereso-funkcio-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 11:54","title":"Bekapcsolták Magyarországon a Viber új funkcióját, itt a társkereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre ugyanis csak nagyon kevés lehetőséget nyújt a magyar jog.","shortLead":"Nincs könnyű dolga Varga Mihály új jegybankelnöknek, ha valóban meg akarja szüntetni a Pallas Athéné alapítványt, erre...","id":"20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"4d03af29-7e7b-4a99-b7d7-ec25cdbd0db1","keywords":null,"link":"/360/20250415_padma-jegybank-alapitvany-megszuntetes-varga-mihaly-mnb","timestamp":"2025. április. 15. 16:03","title":"Itt a jegybanki alapítvány vége? Nem megy az olyan egyszerűen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","shortLead":"Sem új campus, sem új városrész – most így áll a kecskeméti fejlesztés, amelyre 144 milliárd forintot adott az állam.","id":"20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78d998d2-9075-4a8e-b749-ffe756c220f0.jpg","index":0,"item":"12387fae-7595-4e70-9693-85cd5da1a12d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250416_Felbeszakadt-kecskemeti-tudasvaros-MNB-tozsde","timestamp":"2025. április. 16. 08:07","title":"Félbeszakadt a kecskeméti tudásváros építése, mert az MNB-s cég eltőzsdézte a pénz nagyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi kisebbségek jogait a gyerekek védelmére hivatkozva.","shortLead":"Magyarország ismét a világsajtó fókuszában, miután a Fidesz-kétharmad korlátozta a gyülekezési jogot és a nemi...","id":"20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a53e0b1f-f217-4624-8fae-b304e9c56ee7.jpg","index":0,"item":"0fff3a32-baae-4d33-8654-dd2771df66a4","keywords":null,"link":"/360/20250415_Lapszemle-alaptorveny-modositas-lmbtq-gyulekezesi-jog-korlatozasa","timestamp":"2025. április. 15. 08:02","title":"Magyar Pétertől félve korlátozta a gyülekezési jogot a Fidesz – ez a nemzetközi sajtó megfejtése az Alaptörvény 15. módosításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is utoléri egy trösztellenes per.","shortLead":"Egy bírósági tárgyaláson előkerült e-mailből derült ki, Mark Zuckerberg pontosan látta, hogy előbb–utóbb a Metát is...","id":"20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d285c89c-d863-4dd3-bc8b-ccb195c40811.jpg","index":0,"item":"b21c9734-ebfc-4c73-923a-735ad11d11d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_meta-facebook-instagram-whatsapp-eladasa-mark-zuckerberg-trosztellenes-per","timestamp":"2025. április. 16. 10:03","title":"Látta, hogy baj lesz, az Instagram és a WhatsApp eladását fontolgatta Mark Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","shortLead":"A csatorna munkatársa kellemetlen helyzetbe került.","id":"20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e84ef544-0838-45ed-889f-bf5c009a7607.jpg","index":0,"item":"8f222b90-7315-41df-9ff7-64c08de79ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Le-kellett-allitani-a-Hir-Tv-elo-kozvetiteset-hadhazyiek-tuntetesen","timestamp":"2025. április. 16. 11:50","title":"„Hazudik a tévé!” – kiabálták a Hír Tv élő adásában a tüntetők, majd a csatorna leállította a közvetítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színészünk. Azóta parkot, utcát nevezetek el róla.","shortLead":"2021. április 16-án, nyolcvanöt éves korában hunyt el Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze, háromszoros...","id":"20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c6ab0c-8eeb-489e-9e83-a2dcc7ad1c32.jpg","index":0,"item":"ffb73e27-e15a-4579-beba-03e4d891f827","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Negy-eve-meghalt-de-orokre-velunk-marad-Torocsik-Mari","timestamp":"2025. április. 16. 15:43","title":"Négy éve meghalt, de örökre velünk marad Törőcsik Mari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","shortLead":"Jelentős felmelegedés előzi meg a Hans nevű ciklont.","id":"20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ef540f2-1444-4005-bcce-e943dd6d7f59.jpg","index":0,"item":"05432897-bbcd-46aa-bce6-b4148844e8f0","keywords":null,"link":"/elet/20250415_idojaras-elorejelzes-felmelegedes-ciklon-hungaromet","timestamp":"2025. április. 15. 11:59","title":"Akár 30 fok is lehet a hét közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]