Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","shortLead":"A látványos videóiról (is) híres zenekar most önmagát is felülmúlta.","id":"20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ec2d1de-90e1-4737-997d-42843b283aa7.jpg","index":0,"item":"3c0d4104-ed74-40dd-9e4f-89169bb4ab8c","keywords":null,"link":"/kultura/20250414_ok-go-keleti-palyaudvar-love-videoklip-tukor-robot-kaleidoszkop","timestamp":"2025. április. 14. 20:07","title":"Robotok, tükrök és végtelen szerelem – Budapesten forgatta új klipjét az OK Go","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","shortLead":"Kalocsán azzal próbálták távol tartani az újságírókat Szijjártó Pétertől, hogy leellenőrizték, nem lopott-e a kamerájuk.","id":"20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04152900-f0d7-4de2-8b74-5d9f6e8fa041.jpg","index":0,"item":"f0dc925b-db12-406d-b8ee-a64500629f2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_fizetesi-felszolitastek-telex-kamera-gyartasi-szam-kalocsa","timestamp":"2025. április. 14. 17:58","title":"Fizetési felszólítást küldött a TEK a Telexnek, miután az ellene zajlott intézkedés miatt panaszt tett a portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da34177d-3e6c-4387-b383-3f3ce28390ef","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A családi konfliktusok mindenhol szinte ugyanolyanok – erősíti meg Moa Herngren, aki szerint hiába ér véget a házasság, a család az család marad. A svéd szerzőnek A válás után megjelent Az anyós című kötete, és jön a családi dráma új darabja, Az örökség.","shortLead":"A családi konfliktusok mindenhol szinte ugyanolyanok – erősíti meg Moa Herngren, aki szerint hiába ér véget a házasság...","id":"20250414_hvg-moa-herngren-sved-iro-a-valas-az-anyos-az-orokseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da34177d-3e6c-4387-b383-3f3ce28390ef.jpg","index":0,"item":"d5ccf60e-e6ad-42a4-8a20-e8dbd87e5c5e","keywords":null,"link":"/360/20250414_hvg-moa-herngren-sved-iro-a-valas-az-anyos-az-orokseg","timestamp":"2025. április. 14. 17:30","title":"Moa Herngren svéd író: Megpróbáltam a házasságom felbomlásának a legrosszabb végkifejletét elképzelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","shortLead":"Az 1998-as Vad dolgok egyik jelenetét vették fel, ezt szakította meg a nem mindennapi közjáték. ","id":"20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f07a274e-bf88-4619-be1b-1f55d83b8be1.jpg","index":0,"item":"3277c239-0dc2-4d30-9c30-3ce657fbb711","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Kevin-Bacon-film-forgatas-mocsar-holttest","timestamp":"2025. április. 16. 11:56","title":"Azért állt le egy Kevin Bacon-film forgatása, mert holttestet találtak a mocsárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ab1ee7-168e-4551-a335-687c7dcd0f8d","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Előzetes időpontfoglalással, a látogatók nyomon követésével, a távolabbról érkezők drágább belépti díjával és vidékre utaztatott festményekkel is próbálják kezelni a világban a népszerű múzeumokat ellepő turistaáradatot. Van, ahol a megoldást a politika gátolja.","shortLead":"Előzetes időpontfoglalással, a látogatók nyomon követésével, a távolabbról érkezők drágább belépti díjával és vidékre...","id":"20250414_hvg-rendhagyo-tomegoszlatas-tulterhelt-muzeumok-mona_lisa-louvre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ab1ee7-168e-4551-a335-687c7dcd0f8d.jpg","index":0,"item":"5182a7b0-17a3-4ec2-919e-30208d185702","keywords":null,"link":"/360/20250414_hvg-rendhagyo-tomegoszlatas-tulterhelt-muzeumok-mona_lisa-louvre","timestamp":"2025. április. 14. 19:30","title":"Kezelhetetlen tömeg teszi tönkre az élményt – harcba szállnak a turistaáradattal a világhírű múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n már be is mutatunk.","shortLead":"Az Analog Balaton tavalyi, Repedés című lemezének egyik dala, a Rajtad kapott különleges videoklipet, amit a hvg.hu-n...","id":"20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35c0d565-7435-454d-aea1-4c95548b7201.jpg","index":0,"item":"a6f03b41-0fbe-4cdc-ae1b-52c65d6fae1b","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_Tetszett-az-a-gondolat-hogy-kimutik-az-emberbol-a-banatot","timestamp":"2025. április. 15. 19:00","title":"„Tetszett az a gondolat, hogy kiműtik az emberből a bánatot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74584c26-9039-44b6-8cdf-19aecfeffd50","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"„Próbálom elképzelni azt a Fidesz-szavazót, aki elhitte, hogy Vlagyimir Putyin mindig igazat mond, Magyar Péter pedig 13 éves lányokat tart a pincéjében, most pedig azt kell lenyelnie, hogy Brüsszel bioterrorizmussal támad hazánkra, mert nem akarunk háborúba lépni az agresszor Ukrajna oldalán a békés Oroszország ellen.” Vélemény.","shortLead":"„Próbálom elképzelni azt a Fidesz-szavazót, aki elhitte, hogy Vlagyimir Putyin mindig igazat mond, Magyar Péter pedig...","id":"20250416_hvg-Para-Kovacs-Imre-Agrardzsihad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74584c26-9039-44b6-8cdf-19aecfeffd50.jpg","index":0,"item":"84a00b85-17b4-4186-94b4-4614479bdff5","keywords":null,"link":"/360/20250416_hvg-Para-Kovacs-Imre-Agrardzsihad","timestamp":"2025. április. 16. 10:34","title":"Para-Kovács Imre: A száj- és körömfájás esete a brutális hülyékkel. És a Fidesszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","shortLead":"Amerika és Kína vámháborúja valójában már Trump első elnöksége óta tart – kronológia.","id":"20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b157797-85d0-4dfd-b939-29066679f511.jpg","index":0,"item":"e4caebf8-10af-4010-96d1-556c4857f448","keywords":null,"link":"/360/20250415_hvg-USA-Kina-Trump-Biden-vamhaboru-kereskedelem-kronologia","timestamp":"2025. április. 15. 14:27","title":"Trump 2017-ben kezdte kóstolgatni Kínát a vámokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]