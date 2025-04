Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti polgármesternek, de ő leleplezte, hogy a kérdező szivárványos pólóban van.","shortLead":"A kecskeméti egyetem elbukhatja az új campusára és a tudásvárosra kapott állami pénzt – mondták a kecskeméti...","id":"20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a9362e-4ed2-4676-b533-84b34d61cb1a.jpg","index":0,"item":"3aa66fb7-a4d5-4f78-83b8-79048ff4fae2","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_kecskemet-polgarmester-MNB-alapitvany-szivarvanyos-polo","timestamp":"2025. április. 16. 14:02","title":"A kecskeméti polgármester szerint nem az MNB alapítványa, hanem a szivárványos póló veszélyes az oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","shortLead":"Több mint 16 ezer autót adtak el sérülésmentesként Európában.","id":"20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e.jpg","index":0,"item":"51e6e171-918f-4ee1-a558-ae522889c640","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Bunszervezet-arult-serult-autokat-ujszerukent-Magyarorszagot-is-erinti-az-ugy","timestamp":"2025. április. 17. 07:31","title":"Ezerszámra jöttek az autóroncsok Amerikából – lebukott egy maffiacsoport, aminek magyar szála is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","shortLead":"Az 59-es és a 60-as kilométer között történt a baleset.","id":"20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39812206-8b70-43bc-9f06-b11e9067e873.jpg","index":0,"item":"ddae1c0c-4e15-4317-b2b3-f6726eabe155","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_baleset-m3-autopalya-felborult-kamion-lezaras","timestamp":"2025. április. 17. 06:43","title":"Felborult egy kamion az M3-ason, lezárták az autópályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","shortLead":"Egy orosz rakétadandár állomáshelyét támadták drónokkal az ukránok. ","id":"20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a940fc4-a7cc-4d5c-aad4-00f870e1b612.jpg","index":0,"item":"3731cabb-b5a7-4485-8151-d08cf25c1d4c","keywords":null,"link":"/vilag/20250415_ukran-hadsereg-csapas-szumi-orosz-raketa","timestamp":"2025. április. 15. 20:13","title":"Büntetett az ukrán hadsereg, csapást mértek a Szumiban 35 civilt megölő egységre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","shortLead":"A 70. évfordulós Corvette mostantól fekete és barna színben pompázik.","id":"20250417_Corvette-rendorauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca740220-0b76-457a-86be-607dbdbb2e40.jpg","index":0,"item":"fc55d1a9-4c3e-4f69-86de-c96a9218ed08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_Corvette-rendorauto","timestamp":"2025. április. 17. 11:20","title":"Jól jártak a floridai rendőrök: járőrkocsi lett egy elkobzott izomautóból ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","shortLead":"A 15 és 29 év közti magyarok 87 százaléka szerint elterjedt az országban a korrupció.","id":"20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a81b865e-25fb-4f2a-bd38-7ef613fc1d79.jpg","index":0,"item":"0b0858d7-730e-4e47-822c-8629a690b75b","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_integritas-hatosag-fiatalok-korrupcio-kenopenz","timestamp":"2025. április. 16. 10:27","title":"A magyar fiatalok szerint szerint az idősebbek szoktak kenőpénzt adni, de ők nem akarnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja a kártyáját. Mégsem valószínű, hogy különösebb igényük lenne ATM-ekre. A hagyományos bankok ügyfélkörében is minden bizonnyal jelentős különbségek vannak, kérdés, hogyan osztják le egymás közt a kellemetlen kötelezettségeket. És egyáltalán: pontosan hova fogják tenni a legkisebb falvakban is a gépeket?","shortLead":"A Revolut magyarországi ügyfelei sokan vannak, és többségük aktív, egyáltalán nem csak nyaralásokra tartogatja...","id":"20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03217527-4825-48bf-be7a-15eaea85bb0b.jpg","index":0,"item":"9b940bc7-9e4f-48a1-bc96-76967c5dad44","keywords":null,"link":"/360/20250417_atm-kotelezo-telepites-revolut-bankok-takarek","timestamp":"2025. április. 17. 13:00","title":"Revoluttal vagy nélküle, jó kis fejtörő a bankoknak a falvak ATM-esítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b725956-fef8-47a3-8ea8-d595bbc2d19f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A magyar viberesek mostantól regisztrálhatnak a Viber Dating társkeresőre. Az új funkció az üzenetküldésről ismert szuperalkalmazáson belül teszi lehetővé az ismerkedést.","shortLead":"A magyar viberesek mostantól regisztrálhatnak a Viber Dating társkeresőre. Az új funkció az üzenetküldésről ismert...","id":"20250416_viber-dating-tarskereso-funkcio-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b725956-fef8-47a3-8ea8-d595bbc2d19f.jpg","index":0,"item":"499e3225-d967-442a-93d6-aa742d5ab4b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_viber-dating-tarskereso-funkcio-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 11:54","title":"Bekapcsolták Magyarországon a Viber új funkcióját, itt a társkereső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]