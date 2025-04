Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A hírre az amerikai vállalat részvényeinek értéke közel 5 százalékot esett.","shortLead":"A hírre az amerikai vállalat részvényeinek értéke közel 5 százalékot esett.","id":"20250415_Kina-megtiltotta-a-legitarsasagainak-hogy-Boeing-gepeket-vegyenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5a414ab-de5d-4fdf-aede-4e42b3180679.jpg","index":0,"item":"775f5691-c144-4c33-a732-98c321597495","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250415_Kina-megtiltotta-a-legitarsasagainak-hogy-Boeing-gepeket-vegyenek","timestamp":"2025. április. 15. 11:41","title":"Kína megtiltotta a légitársaságainak, hogy Boeing-gépeket vegyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103e25f1-8516-4828-8854-9a5b6bada608","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ausztrál színésznő tele van munkával, de úgy érzi, sok minden várja még az életben a színészeten túl. ","shortLead":"Az ausztrál színésznő tele van munkával, de úgy érzi, sok minden várja még az életben a színészeten túl. ","id":"20250415_cate-blanchett-szinesz-visszavonulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103e25f1-8516-4828-8854-9a5b6bada608.jpg","index":0,"item":"349c62b9-af23-4ad2-933b-5a7741a236bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250415_cate-blanchett-szinesz-visszavonulas","timestamp":"2025. április. 15. 17:30","title":"A visszavonulását tervezgeti Cate Blanchett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. április. 16. 07:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és a világra nézve is drámai következményei lesznek.","shortLead":"A háromszoros Pulitzer-díjas újságíró szerint a Trump-kormányzat egy rossz vicc, de az elnök tombolásának az USA-ra és...","id":"20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10483164-fe0f-4b4e-a0a0-53f3e3d8619b.jpg","index":0,"item":"e992ccb6-a0be-47c8-b33d-1489cf412418","keywords":null,"link":"/360/20250416_Thomas-Friedman-Meg-soha-nem-feltettem-ennyire-Amerikat","timestamp":"2025. április. 16. 07:30","title":"Thomas Friedman: Még soha nem féltettem ennyire Amerikát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását Mráz Ágoston Sámuel.","shortLead":"Maga alá gyűrte, majd újabb céggel bővítette az Orbán-kormány igényeit is kielégítő közvélemény-kutatások irányítását...","id":"20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e497883e-e2b0-490e-8392-6a88ce63f4e1.jpg","index":0,"item":"62da4fb0-5568-4f39-87d2-8d869f9f2e96","keywords":null,"link":"/360/20250415_Mraz-Agoston-Samuel-Gyori-Tibor-Observer-Mediafigyelo-Nezopont-Intezet-Boros-Bank-Levente-Gaspar-Soma-Talaber-Krisztian","timestamp":"2025. április. 15. 13:06","title":"Gombamód szaporodnak a Mráz-csapat nézőpontos cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét. Két friss szerződéssel 500 millió forintért bízta meg a kurzusfilmes Kálomista Gábor fia által vezetett műsorgyártó céget videók készítésével.","shortLead":"A Fidesz már el is kezdte szórni a nemrég jelentősen megemelt, a parlamenti frakciók által elkölthető közpénzkeretét...","id":"20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550e326e-1279-462a-9ad0-47d558a92453.jpg","index":0,"item":"e7631bc8-5acd-495b-a0df-a7d79d1f473e","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Felmilliardert-bizta-meg-a-Fidesz-frakcio-videokeszitessel-a-Kalomista-Gabor-fia-altal-vezetett-ceget-ebx","timestamp":"2025. április. 16. 06:01","title":"Félmilliárdért bízta meg a Fidesz-frakció videókészítéssel a Kálomista Gábor fia által vezetett céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85","c_author":"Marabu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3994df5-e4c5-4984-af7d-5b3301d96e85.jpg","index":0,"item":"4175c8d2-8552-4854-b310-645e08c55ca4","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Marabu-Feknyuz-NER-kullancs-luxus-jacht","timestamp":"2025. április. 17. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: NER-kullancs kategória","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b279c207-1263-416d-ba73-338621742876","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter a sarkadi fórumán fogalmazott így a Magyar Narancs riporterének kérdésére, majd azt mondta, szerinte ez nem volt „buzizás”.","shortLead":"A miniszter a sarkadi fórumán fogalmazott így a Magyar Narancs riporterének kérdésére, majd azt mondta, szerinte ez nem...","id":"20250416_lazar-janos-vitezy-david-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b279c207-1263-416d-ba73-338621742876.jpg","index":0,"item":"eb9b2c47-e8c6-4ab6-aed7-d6ebf650f3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_lazar-janos-vitezy-david-pride","timestamp":"2025. április. 16. 15:25","title":"Lázár: „Vitézy úrnak az a baja, hogy nem lesz Pride, ettől olyan ideges”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]