[{"available":true,"c_guid":"490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","shortLead":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","id":"20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6.jpg","index":0,"item":"a400dca2-6f08-4a83-ae82-4efe81e6142b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","timestamp":"2025. április. 17. 20:20","title":"2031 lóerő, villany nélkül – itt a világ legerősebb belső égésű motoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9","c_author":"Földes András","category":"itthon","description":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos? Földes András riportja. ","shortLead":"Kik mennek el egy 24 órás tüntetésre, és miért ügyesebbek az éjszaka eltöltésében, mint a szervező, Hadházy Ákos...","id":"20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bdd5ec5-5cca-427b-bdf6-9b1b973543a9.jpg","index":0,"item":"b98f9c00-c0af-4707-b8be-05ddc2b413dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Mint-egy-fesztival-reggelen---videon-hogyan-birtak-az-ejszakazast-Hadhazyek-a-Karmelita-elott","timestamp":"2025. április. 16. 19:44","title":"Mint egy fesztivál reggelén – videón, hogyan bírták az éjszakázást Hadházyék a Karmelita előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német médium szerint vannak olyan pontok, ahol Magyar álláspontja ugyanolnya problémás, mint Orbáné. ","shortLead":"A német médium szerint vannak olyan pontok, ahol Magyar álláspontja ugyanolnya problémás, mint Orbáné. ","id":"20250418_magyar-peter-orban-viktor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"061c9032-d293-4101-b7da-ed014a5a340c","keywords":null,"link":"/360/20250418_magyar-peter-orban-viktor","timestamp":"2025. április. 18. 09:00","title":"Magyar Péter sikerességének titkát fejtegeti a Deutsche Welle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben. A stylist örül, hogy nem túl sokan mentek el. ","shortLead":"Szerdán tüntetést szerveztek a Kossuth térre, amiért a rendőrség megszüntette a nyomozást Lakatos Márkkal szemben...","id":"20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9333d343-9eac-42de-b3e8-f80a80d2d4cc.jpg","index":0,"item":"dd87aaa7-0e58-4db7-90d8-1451d793b5f3","keywords":null,"link":"/elet/20250417_lakatos-mark-toth-gabi-tuntetes-reagalas","timestamp":"2025. április. 17. 11:16","title":"Lakatos Márk örül, hogy „fél év homofób gyűlöletkampánnyal se tudtak 200 embernél többet a Parlament elé rángatni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","shortLead":"Ivan Popovot csalás gyanújával le is tartóztatták tavaly, de most nem börtönbe, hanem a frontra kell mennie.","id":"20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"e5045fd8-42aa-470e-8355-b09beb85fa3d","keywords":null,"link":"/vilag/20250416_oroszorszag-ukrajna-haboru-ivan-popov","timestamp":"2025. április. 16. 13:52","title":"Kritizálta a hadvezetést, öngyilkos alakulat vezetőjeként vezényelték vissza Ukrajnába a volt orosz tábornokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza. A megosztott Magyarország kicsiben olyan, mint az USA a tavalyi választások előtt. Trump vámháborújának tétje az is, hogy ismét recesszióba süllyed-e a magyar gazdaság. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója. ","shortLead":"Az Orbán-csapat Kollár Kingával akarja kiiktatni a közéletből Magyar Pétert. Ő az orbáni szavakkal támad vissza...","id":"20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4296d62-24d1-47b9-93b1-e5ab897a184a.jpg","index":0,"item":"a261fd95-d49d-4799-9844-9a8791ff9e79","keywords":null,"link":"/360/20250417_hvg-Farkas-Zoltan-Csataternepesseg-fulszoveg","timestamp":"2025. április. 17. 08:00","title":"Farkas Zoltán: Magyarországon a csatatérnépesség voksaiért dúl a harc. A végsőkig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eeabb1-f124-436c-bcfa-eceedd641266","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Virágzó mandula- és cseresznyefák, gyönyörű kilátás és erdei séta. Tavasszal Budapest több pontja kiváló helyszínt biztosít egy kis fotózáshoz, listába szedtük a legnagyobb kedvenceket.","shortLead":"Virágzó mandula- és cseresznyefák, gyönyörű kilátás és erdei séta. Tavasszal Budapest több pontja kiváló helyszínt...","id":"20250417_budapest-tavasz-legszebb-helyszinek-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38eeabb1-f124-436c-bcfa-eceedd641266.jpg","index":0,"item":"f233c13b-3156-438f-934f-7451b9f55af5","keywords":null,"link":"/elet/20250417_budapest-tavasz-legszebb-helyszinek-fotok","timestamp":"2025. április. 17. 06:01","title":"Virágzik Budapest: mutatjuk a legszebb fotós helyszíneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni az olvasás tanítását a negyedik osztályban, és az nem is csak a magyarórák feladata. Volna megoldás a magyar gyerekek egyre romló szövegértési képességeinek javítására, de egyelőre csak a fióknak készült el egy erről szóló javaslatcsomag, ami pedig „kevés pénzért az egész országot lényegesen jobbá tehetné”. ","shortLead":"Minden tanár olvasástanár – véli Steklács János nyelvész, oktatáskutató, aki szerint nem lenne szabad abbahagyni...","id":"20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f9ae8c5-135e-451b-9956-f641a54b9b0f.jpg","index":0,"item":"77a08ab1-ab67-44e7-b5f1-1fbbadff6b36","keywords":null,"link":"/360/20250416_steklacs-janos-olvasas-olvasastanitas-szovegertes-pisa-iskola-oktatas","timestamp":"2025. április. 16. 12:09","title":"„Már addigra eldől, hogyan fogunk olvasni, amikor még egy betűt sem tanultunk az iskolában”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]