[{"available":true,"c_guid":"5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy rábapordányi állattartó telepen jelent meg a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusa, a marhaállományt felszámolják és elkezdték a kontaktkutatást.","shortLead":"Egy rábapordányi állattartó telepen jelent meg a ragadós száj- és körömfájás betegség vírusa, a marhaállományt...","id":"20250417_rabapordany-ragados-szaj-es-koromfajas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e6c85e5-e875-4893-8010-55bf7bfa4f11.jpg","index":0,"item":"2ca9ee50-7b84-4dfd-a372-17b9d585ae7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_rabapordany-ragados-szaj-es-koromfajas-ebx","timestamp":"2025. április. 17. 17:49","title":"Újabb marhatelepen jelent meg a ragadós száj- és körömfájás, leölnek 600 szarvasmarhát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b27a848-1d7a-4270-8ca9-dbf46547813e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A két miniszternek most a választási kampányra való felkészülés a legfontosabb feladata.","shortLead":"A két miniszternek most a választási kampányra való felkészülés a legfontosabb feladata.","id":"20250417_gulyas-gergely-orban-viktor-rogan-antal-hataskor-elvonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b27a848-1d7a-4270-8ca9-dbf46547813e.jpg","index":0,"item":"b390bd1d-5cf0-4ebc-a13a-ac207b78678f","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_gulyas-gergely-orban-viktor-rogan-antal-hataskor-elvonas","timestamp":"2025. április. 17. 17:36","title":"Gulyás Gergely szerint Orbán Viktor kérése volt, hogy tőle és Rogán Antaltól vonjanak el hatásköröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","shortLead":"A Venom F5 eddig sem volt gyenge, de az Evolution csomag megint egy másik szint. ","id":"20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/490589f8-7789-4b7c-bbba-37c18b92ecd6.jpg","index":0,"item":"a400dca2-6f08-4a83-ae82-4efe81e6142b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_2031-loero-Hennessey-Venom-F5-Evolution","timestamp":"2025. április. 17. 20:20","title":"2031 lóerő, villany nélkül – itt a világ legerősebb belső égésű motoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d491a0-5fc1-4f2c-9eb5-a4bc39e0fe6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly két kormányzati konzultációs kampány is volt: egy a szuverenitásvédelemről, egy másik pedig a gazdaságról. A hivatalos közlés szerint ezek hasonló összegbe, 3,1 és 3,6 milliárd forintba kerültek, ám a reklámkampányok költségét elhallgatják, pedig az tolja fel 10 milliárd körülire egy-egy ilyen politikai akció közpénzből fizetett árát.","shortLead":"Tavaly két kormányzati konzultációs kampány is volt: egy a szuverenitásvédelemről, egy másik pedig a gazdaságról...","id":"20250417_nemzeti-konzultacio-koltsegei-elszamolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6d491a0-5fc1-4f2c-9eb5-a4bc39e0fe6d.jpg","index":0,"item":"6a13df20-e971-473e-9e1e-0c2359a6d96c","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_nemzeti-konzultacio-koltsegei-elszamolas","timestamp":"2025. április. 17. 11:01","title":"Közzétette a kormány az utóbbi két nemzeti konzultáció költségeit – kár, hogy nem a teljeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Másokhoz képest Jászai Gellért főtulajdonos egész rosszul keres.","shortLead":"Másokhoz képest Jászai Gellért főtulajdonos egész rosszul keres.","id":"20250417_300-millio-forint-folott-volt-a-legjobb-fizetes-a-kormanykozeli-4iG-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93b66bd8-334d-4a2b-9d02-f16807c15f09.jpg","index":0,"item":"a3261b4c-e772-4f5c-a170-1c0634bcff58","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_300-millio-forint-folott-volt-a-legjobb-fizetes-a-kormanykozeli-4iG-nel","timestamp":"2025. április. 17. 14:15","title":"300 millió forint fölött volt a legjobb fizetés a kormányközeli 4iG-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","shortLead":"A hazai részvénypiac fialt a legjobban.","id":"20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/407b49b8-9342-4c4a-b72a-b99f61a04544.jpg","index":0,"item":"e60ee944-9cd4-4d76-aa16-2f555af3af45","keywords":null,"link":"/kkv/20250417_Kivalo-evuk-volt-tavaly-a-befektetesi-alapoknak","timestamp":"2025. április. 17. 13:05","title":"Kiváló évük volt tavaly a befektetési alapoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e770f95-1e2a-4d98-ac02-0d2a4642d54a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szertartáson jelen volt többek között Orbán Viktor miniszterelnök is. ","shortLead":"A szertartáson jelen volt többek között Orbán Viktor miniszterelnök is. ","id":"20250416_Eltemettek-Wachsler-Tamast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e770f95-1e2a-4d98-ac02-0d2a4642d54a.jpg","index":0,"item":"d7a56478-cd87-4b35-a13d-6bb864e55262","keywords":null,"link":"/itthon/20250416_Eltemettek-Wachsler-Tamast","timestamp":"2025. április. 16. 15:50","title":"Eltemették Wachsler Tamást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A világpolitika tönkrement, mint egy házasság. Az USA nincs jó állapotban, ezért nem tud átvészelni egy recessziót, márpedig hamarosan érkezhet a számla a meggondolatlan deficitért. A világ dolga most az, hogy túlélje a Trump-féle őrületet, Amerikáé pedig az, hogy véget vessen annak. Putyin leginkább attól fél, hogy hazatérnek Ukrajnából a dühös katonák.","shortLead":"A világpolitika tönkrement, mint egy házasság. Az USA nincs jó állapotban, ezért nem tud átvészelni egy recessziót...","id":"20250417_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"995c2823-9ef4-4aa0-91da-f3bab08e6bd1","keywords":null,"link":"/360/20250417_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 17. 10:58","title":"Financial Times-kommentár: Trump félúton van afelé, hogy rendőrállamot csináljon Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]