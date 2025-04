Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","shortLead":"A férfi tombolása miatt az egyik gyerekét kórházba kellett szállítani, a másikat meg fejen vágta egy festékesvödörrel.","id":"20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/36e2d24a-af47-477d-b7f6-5cbf51f03815.jpg","index":0,"item":"bc76d3b4-da77-4eb8-ae43-0337cae8aa16","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_tek-gyal-csalad-eroszak-terror-rendorseg","timestamp":"2025. április. 22. 10:40","title":"A TEK ment a családját terrorizáló férfiért Gyálra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","shortLead":"Martin Scorsese, Russell Crowe, Whoopi Goldberg és Eva Longoria is megemlékezett a 88 éves korában elhunyt egyházfőről.","id":"20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeedcc74-5612-4c64-9953-93581b5da845.jpg","index":0,"item":"296fd763-26b8-426a-8099-28579534eeae","keywords":null,"link":"/kultura/20250422_ferenc-papa-hiressegek-bucsu-megemlekezes","timestamp":"2025. április. 22. 10:39","title":"„Rendkívüli ember volt, aki elismerte a saját hibáit” – hírességek búcsúznak Ferenc pápától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862f738-ed8f-4ac8-b7c0-e71158e99716","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A háttérben az amerikai gyártók panaszai állnak, miszerint az olcsó, államilag támogatott kínai termékekkel nem tudják felvenni a versenyt.","shortLead":"A háttérben az amerikai gyártók panaszai állnak, miszerint az olcsó, államilag támogatott kínai termékekkel nem tudják...","id":"20250422_usa-napelem-vam-delkelet-azsia-kina","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862f738-ed8f-4ac8-b7c0-e71158e99716.jpg","index":0,"item":"4e14de8c-641a-4274-8aef-c3e3265b798c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_usa-napelem-vam-delkelet-azsia-kina","timestamp":"2025. április. 22. 12:03","title":"Az amerikaiak 3521 százalékos vámot akarnak kivetni a délkelet-ázsiai napelemekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","shortLead":"Az őszibaracknál is hasonlóan rossz a helyzet.","id":"20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd2ebe23-4930-4e6f-8e5c-b179ce439b43.jpg","index":0,"item":"2efab87b-59ee-4173-9091-5b0f87b35c01","keywords":null,"link":"/kkv/20250422_aprilis-eleji-fagyok-gyumolcsosok-fagykarok-FruitVeb-felmeres","timestamp":"2025. április. 22. 14:51","title":"A kajszikezdemények 60 százalékát elvitték az április eleji fagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat ingatlant szereztek meg bűntársaival, az ügy éveken át húzódott, mire jogerős ítélet született.","shortLead":"Hat ingatlant szereztek meg bűntársaival, az ügy éveken át húzódott, mire jogerős ítélet született.","id":"20250422_ugyved-lakasmaffia-jogeros-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"4df4324a-11da-4b68-b229-eacb1052cbe4","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_ugyved-lakasmaffia-jogeros-itelet","timestamp":"2025. április. 22. 10:55","title":"Ügyvéd vezette a lakásmaffiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","shortLead":"Több lehetőséget is számba vesz a francia elnök.","id":"20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfe7d2ec-90a7-41d7-9b75-ae1bec2e2833.jpg","index":0,"item":"542259dc-1d1d-4d96-9ad7-776b62df6646","keywords":null,"link":"/vilag/20250422_Bloomberg-ujabb-elorehozott-valasztasra-keszulhet-Macron-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 16:43","title":"Bloomberg: újabb előrehozott választásra készülhet Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"360","description":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló abszurditásról szólnak. Az Osztálytalálkozó és A bezzeggyerek után tavaly jelent meg Erika néni című rövidpróza-gyűjteménye, Rényi Ádám mégsem tartja írónak magát. Arról kérdeztük, könnyű-e még szórakoztatni a magyar olvasókat, és miért nem engedi meg magának, hogy elszomorítsa a közélet mostani állapota. ","shortLead":"Fanyar, sötét felnőttmesék, amelyek a gyarlóságainkról, a megfelelni vágyásról és a hétköznapokban előforduló...","id":"20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db242b9b-6e6c-4c05-b936-9490b1102788.jpg","index":0,"item":"03df6fed-a57d-452c-b74f-81825e0f0a05","keywords":null,"link":"/360/20250421_renyi-adam-interju-iro-gyerekneveles-kossuth-dij","timestamp":"2025. április. 21. 15:30","title":"Magyarország tökéletes hely arra, hogy kínunkban röhögjünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s regulának is meg kell majd feleljen az OpenAI eszköze.","shortLead":"Az elmúlt hónapokban már több tízmillióan használták a ChatGPT keresőfunkcióját Európában, így hamarosan egy EU-s...","id":"20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd4848a1-dc39-4cc8-96a6-78ebc2a2a4cb.jpg","index":0,"item":"c07d2123-2a17-45b8-b231-d303405a99dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_openai-chatgpt-kereso-felhasznalok-szama-dsa-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. április. 22. 11:03","title":"Retteghet a Google? Fontos mérföldkő előtt az OpenAI, kilőtt a ChatGPT keresője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]