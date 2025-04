Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában ugyanis nagy az élelmiszerek súlya, sőt egyre nagyobb, az évezredben még sose volt ekkora. A gazdagok kosarában sokkal kisebb az élelmiszerek súlya, de náluk is nő – cserébe annyira kevés a rezsi, hogy náluk már alig látszik.","shortLead":"A szegények és a nyugdíjasok pénze kiemelkedően gyors ütemben romlott az inflációs válságban. A szegényebbek kosarában...","id":"20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22dd1ae9-ff89-4a51-a9d0-f20db725a76f.jpg","index":0,"item":"626f62b1-327a-4b90-a883-2ae79a6296a1","keywords":null,"link":"/360/20250423_inflacio-szegenyek-nyugdijasok-dragulas-megelhetesi-valsag-statisztika","timestamp":"2025. április. 23. 13:05","title":"A magyar szegények pénzének már 38 százalékát viszi el, hogy legyen mit enniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kádár L. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget.","shortLead":"Kádár L. Gellért elmesélte, miért látta szükségesnek a terápiás segítséget.","id":"20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b7fa4eb-d728-4441-a02e-0becc12ac315.jpg","index":0,"item":"4414d9a0-b92e-4e77-9b3e-69715a15e295","keywords":null,"link":"/elet/20250423_Hunyadi-alakitoja-terapiaba-jar","timestamp":"2025. április. 23. 08:56","title":"Hunyadi alakítója terápiára jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét, a felépülése akár több hónapig is eltarthat.","shortLead":"A NOX zenészét tavaly decemberben, egy zenekari próbáról vitte el a mentő. Bár a kórházban megmentették az életét...","id":"20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7345b024-2133-4b6e-b057-8c8bbcd80dc3.jpg","index":0,"item":"20880f07-db71-4cb3-80c5-66ef19d6375c","keywords":null,"link":"/elet/20250424_Nagy-Tamas-a-harmadik-sztrokja-utan-Elek-es-ez-a-legfontosabb","timestamp":"2025. április. 24. 10:38","title":"Nagy Tamás a harmadik sztrókja után: „Élek, és ez a legfontosabb!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","shortLead":"A kínai autógyár vízfogyasztása egy kisvároséval ér majd fel.","id":"20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90331c6a-c4f1-4f4b-89db-a171328dda46.jpg","index":0,"item":"02bd7e65-98c7-44f2-8b79-a3ebfcf8e572","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250423_BYD-gyar-Szeged-vizfogyasztas-kinai-auto","timestamp":"2025. április. 23. 17:59","title":"Ötször annyi vizet használ majd el autónként a szegedi BYD-gyár, mint amennyit a kecskeméti Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","shortLead":"A Boeing 737 MAX utasai mentesítő járattal utazhattak tovább. ","id":"20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/234bad90-ac68-476f-a264-9e66080402ef.jpg","index":0,"item":"f4be41b5-8951-4360-9932-de2df38ea780","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_muszaki-hiba-ferihegy-ryanair-szofia-repulogep","timestamp":"2025. április. 23. 11:05","title":"Műszaki hiba miatt tért vissza Ferihegyre a Ryanair Szófiába tartó kedd esti járata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","shortLead":"A miniszterelnök vejéről Magyar Péter fogalmazott meg erős állítást.","id":"20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2be03b-989b-4a7c-a0aa-f2d27e5af526.jpg","index":0,"item":"daa94607-9520-4805-9c20-f42b8badd4be","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tiborcz-istvan-magyar-peter-emirsegek-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 24. 12:48","title":"Tiborcz István tagadja, hogy állampolgárságért folyamodott az Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","shortLead":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","id":"20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab.jpg","index":0,"item":"8d4641c2-3db6-41d2-8f75-86e6e7d9de8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","timestamp":"2025. április. 24. 09:45","title":"Gumicserehajrá: mítoszok és igazságok túlfújt gumikról, taxis trükkökről, négyévszakos abroncsokról és az otthoni cseréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7d3688c-43ef-4047-9283-997f12cc7798","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"A hétfőn elhunyt egyházfőt leszámítva négy olyan személy halt meg a rendszerváltás óta, akiről nemzeti gyásznappal emlékezett meg a kormány, közülük is csak ketten voltak magyarok. Mik az emléknap kihirdetésének feltételei, milyen más események után hirdették ki és mit érzékel egy átlagember abból, ha gyásznap van? Összeszedtük a tudnivalókat.","shortLead":"A hétfőn elhunyt egyházfőt leszámítva négy olyan személy halt meg a rendszerváltás óta, akiről nemzeti gyásznappal...","id":"20250423_Nemzeti-gyasznap-Ferenc-papa-temetes-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7d3688c-43ef-4047-9283-997f12cc7798.jpg","index":0,"item":"3af4e6a0-566e-4380-9955-28c91ac43b65","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Nemzeti-gyasznap-Ferenc-papa-temetes-kormany-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 05:30","title":"Mivel jár, hogy nemzeti gyászt hirdet a kormány Ferenc pápa temetésének napjára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]